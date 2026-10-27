Arnab Cyclone: 'ഓർണബ്' ചുഴലിക്കാറ്റ് ശക്തിപ്രാപിക്കുന്നു, ആന്ധ്ര തീരത്ത് അതീവ ജാഗ്രത; കേരളത്തെ ബാധിക്കുമോ?
കണ്ണൂരിലെ കന്നവത്ത് രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളില് ബോംബ് സ്ഫോടനം; ഫോറസ്റ്റ് റേഞ്ച് ഓഫീസിന് സമീപമുള്ള കെട്ടിടത്തിന് കേടുപാടുകള് സംഭവിച്ചു
മേജർ രവി പെട്ടോ?, തൊഴിൽ തട്ടിപ്പിലും വിവാദ വെളിപ്പെടുത്തലിലും അന്വേഷണം വേണമെന്ന് എക്സ് സർവീസ്മെൻ സംഘടന
വരുന്നു ചുഴലിക്കാറ്റ്, ന്യൂനമർദ്ദത്തിന്റെ സ്വാധീനം; കേരളത്തിൽ നാലിടത്ത് ഓറഞ്ച് അലർട്ട്, എട്ട് ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ
കെഎസ്ഇബി സ്മാര്ട്ട് മീറ്റര് പദ്ധതിക്ക് തിരിച്ചടി: ഒന്നാം ഘട്ടം ലക്ഷ്യം കണ്ടില്ല, രണ്ടാം ഘട്ടം അനിശ്ചിതത്വത്തില്
പീഡന പരാതികള് പാര്ട്ടി യോഗങ്ങളില് ചര്ച്ചയാക്കില്ല; ഇന്റേണല് കംപ്ലൈന്റ് കമ്മിറ്റികള് ശക്തമാക്കാന് സിപിഐഎം
20 അല്ല, 100 ശതമാനം എഥനോളിൽ ഓടുന്ന വാഹനങ്ങൾക്കും കേന്ദ്ര അനുമതി, മോട്ടോർ വാഹന ചട്ടങ്ങളിൽ നിർണായക ഭേദഗതി
അരുണാചലിൽ സിയാങ് അണക്കെട്ടിനെതിരെ പ്രതിഷേധം അക്രമാസക്തം; 250 റാപ്പിഡ് ആക്ഷൻ ഫോഴ്സ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ വിന്യസിച്ച് സർക്കാർ
വനിതകള്ക്കായി പ്രത്യേക യോഗം, ഉപഹാരമായി താമര ചിഹ്നം, ധനുഷിന്റെ രാഷ്ട്രീയപ്രവേശനത്തിന് പിന്നില് ബിജെപി?
ഇസ്രായേല് പൊതുതിരെഞ്ഞെടുപ്പ് ചൊവ്വാഴ്ച നടക്കാനിരിക്കെ അധിനിവേശ വെസ്റ്റ് ബാങ്കില് വ്യാപക സൈനികനടപടിയുമായി ഇസ്രായേല്.
ഇത് ഇസ്രായേലിനെ രക്ഷിക്കാനുള്ള അവസരം, നെതന്യാഹുവിനെതിരെ വോട്ട് ചെയ്യാൻ പതിനായിരക്കണക്കിന് പ്രവാസികൾ തിരികെ ഇസ്രായേലിലേക്ക്
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പ്രേമലു 2നായി ഒരു വർഷം കളഞ്ഞു, അത് ഭയങ്കരമായി ബാധിച്ചു: തുറന്ന് പറഞ്ഞ് ഗിരീഷ് എ ഡി
ബെത്ലഹേം കുടുംബ യൂണിറ്റ് എന്ന സിനിമയുടെ വിജയാഘോഷത്തില് സംസാരിക്കവെയാണ് പ്രേമലു 2 ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വന്നത് തന്നെ ബാധിച്ചതായി ഗിരീഷ് എ ഡി തുറന്ന് സംസാരിച്ചത്.
Sanju Samson : 3 സിക്സടിക്കാനാവുമോ സഞ്ജുവിന്?, കാത്തിരിക്കുന്നത് വമ്പൻ നേട്ടം, മറ്റാർക്കുമില്ലാത്ത റെക്കോർഡ്
സ്വന്തം മണ്ണില് പരമ്പര കൈവിടാതിരിക്കണമെങ്കില് ഇന്ന് കിവികള്ക്ക് വിജയം നിര്ണായകമാണ്.
പഴയ ടീച്ചറെ ഞാൻ ഓൺലി ഫാൻസിൽ കണ്ടെത്തി, വീഡിയോ ചെയ്യണോ എന്ന് ജോണി സിൻസ്, വൈറൽ വീഡിയ വന്ന വഴി പറഞ്ഞ് അധ്യാപിക
അഞ്ച് വര്ഷങ്ങള്ക്ക് മുന്പായിരുന്നു തന്റെ വിദ്യാര്ഥിയായിരുന്ന ജോണി സിന്സിനൊപ്പം മിസിസ് റോബിന്സണ് എന്ന പേരില് അഡള്ട്ട് വീഡിയോ രംഗത്ത് പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ടീച്ചര് വീഡിയോ ചെയ്തത്.
ഒക്ടോബറിലെ കേതു സംക്രമണം: വെല്ലുവിളികള് നേരിടേണ്ടിവരുന്ന രാശിക്കാര്
ഈ സംക്രമണം ജീവിതത്തിന്റെ വിവിധ മേഖലളില് ബുദ്ധിമുട്ടുകള് സൃഷ്ടിച്ചേക്കാം എന്നതിനാല് ഇത് ബാധിക്കാവുന്ന രാശിക്കാര് ജാഗ്രത പാലിക്കണം.
ജീവനക്കാരെ കുറയ്ക്കാൻ മൈക്രോസോഫ്റ്റ്, വിആർഎസിലൂടെ 60,000 പേരെ പറഞ്ഞുവിടും!
മൈക്രോസോഫ്റ്റില് ജോലി ചെയ്യുന്നതില് നാലിലൊന്ന് പേരെയും ഉള്ക്കൊള്ളുന്നതാണ് പദ്ധതി.
ഗോപാലകൃഷ്ണൻ അങ്ങനെ ദിലീപായി; പ്രായം 57
നടൻ ദിലീപിന്റെ ജന്മദിനമാണ് ഇന്ന്. 1969 ഒക്ടോബർ 27 നാണ് ദിലീപിന്റെ ജനനം. തന്റെ 56-ാം ജന്മദിനമാണ് ദിലീപ് ഇന്ന് ആഘോഷിക്കുന്നത്.
തങ്കലാന് തിയറ്ററില് പോയി കാണുമോ?