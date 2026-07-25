കുക്കറിൽ ചോറ് വയ്ക്കാറുണ്ടോ? കുഴഞ്ഞുപോകാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്
അരി നന്നായി കഴുകിയ ശേഷം അരിയുടെ മുകളിൽ നിൽക്കുന്ന പാകത്തിന് വെള്ളം ചേർക്കണം
കുക്കറിൽ ചോറ് വയ്ക്കുമ്പോൾ നാം നേരിടുന്ന പ്രധാന പ്രശ്നമാണ് ചോറ് കുഴഞ്ഞു പോകുന്നത്. എത്ര ശ്രദ്ധിച്ചു പാകം ചെയ്താലും കുക്കറിൽ വയ്ക്കുന്ന ചോറിന് വേവ് കൂടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അത് ഒഴിവാക്കാനുള്ള ഒരു സൂത്രപ്പണിയാണ് ഇവിടെ വിവരിക്കുന്നത്.
അരി നന്നായി കഴുകിയ ശേഷം അരിയുടെ മുകളിൽ നിൽക്കുന്ന പാകത്തിന് വെള്ളം ചേർക്കണം. അതിനുശേഷം കുക്കർ അടച്ച് ഗ്യാസ് അടുപ്പിൽ വേവാൻ വയ്ക്കുക.
രണ്ട് വിസിൽ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ തീ അണച്ചു കുക്കറിലെ എയർ പോകാൻ വയ്ക്കുക. ശേഷം തുറന്നു നോക്കുമ്പോൾ അരി പകുതി വേവിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടാകും.
വീണ്ടും ചോറിന്റെ മുകളിൽ നിൽക്കുന്ന പാകത്തിന് വെള്ളം ചേർത്ത് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് വീണ്ടും ഗ്യാസ് അടുപ്പിൽ വേവിക്കാൻ വയ്ക്കുക. അടുത്ത രണ്ടോ മൂന്നോ വിസിൽ വരുമ്പോൾ തീ അണച്ച് തണുക്കാൻ വയ്ക്കുക. തണുത്ത ശേഷം സാധാരണ പോലെ വാർത്തെടുക്കാം. ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ അരി കുഴഞ്ഞു പോകാതെ കിട്ടും.