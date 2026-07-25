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  4. Developments in the Red Sea and the Strait of Hormuz will adversely affect the crude oil market
Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Saturday, 25 July 2026 (08:34 IST)

ചെങ്കടലും ഹോര്‍മുസും ക്രൂഡ് ഓയില്‍ വിപണിയെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കും; റഷ്യയില്‍ നിന്നുള്ള എണ്ണ വിലക്കുറവ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് നഷ്ടമായി

Hormus
Written By: ശ്രീനു എസ്
Updated: Sat, 25 Jul 2026 (08:37 IST)
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ഇന്ത്യയ്ക്ക് വില്‍ക്കുന്ന റഷ്യന്‍ ക്രൂഡിന് കിഴിവ് നല്‍കുന്നത് വ്യാപാരികള്‍ നിര്‍ത്തിവച്ചതായി ഇന്ത്യന്‍ സ്റ്റേറ്റ് റിഫൈനര്‍ ഭാരത് പെട്രോളിയം കോര്‍പ്പറേഷന്റെ ധനകാര്യ മേധാവി വ്യാഴാഴ്ച പറഞ്ഞു. ലോകത്തിലെ മൂന്നാമത്തെ വലിയ എണ്ണ ഇറക്കുമതിക്കാരനും ഉപഭോക്താവുമായ ഇന്ത്യയിലെ എണ്ണശുദ്ധീകരണശാലകള്‍, മിഡില്‍ ഈസ്റ്റിലെ പരമ്പരാഗത ഉല്‍പ്പാദകരില്‍ നിന്നുള്ള വിതരണം തടസ്സപ്പെട്ടതിനാല്‍ റഷ്യന്‍ എണ്ണയുടെ വാങ്ങലുകള്‍ വര്‍ദ്ധിപ്പിച്ചിരുന്നു.
 
ഓഗസ്റ്റിലേക്കുള്ള ക്രൂഡ് ഓയില്‍ വിതരണം ബിപിസിഎല്‍ ഉറപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും സെപ്റ്റംബര്‍ ഡെലിവറിക്ക് കാര്‍ഗോകള്‍ക്കായി അന്വേഷണം നടത്തുന്നുണ്ടെന്നും ഭാരത് പെട്രോളിയം കോര്‍പ്പറേഷന്റെ ധനകാര്യ മേധാവി വെത്സ രാമകൃഷ്ണ ഗുപ്ത പറഞ്ഞു. അതേസമയം വിദേശനാണ്യ കരുതല്‍ ശേഖരം ശക്തിപ്പെടുത്താനും സാമ്പത്തികമായി ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് ആശ്വാസം ലഭിക്കാനും 10 ബില്യണ്‍ ഡോളറിന്റെ കറന്‍സി പിന്തുണ പാകിസ്ഥാന്‍ അമേരിക്കയില്‍ നിന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുവെന്ന് റോയിട്ടേഴ്സ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു. 
 
ഇറാന്‍ യുദ്ധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചര്‍ച്ചകള്‍ക്ക് സൗകര്യമൊരുക്കുന്നതില്‍ പാകിസ്ഥാന്റെ പങ്ക് അതിന്റെ നയതന്ത്ര നില ഉയര്‍ത്തുകയും വാഷിംഗ്ടണില്‍ നിന്നും മറ്റ് അന്താരാഷ്ട്ര പങ്കാളികളില്‍ നിന്നും സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങള്‍ തേടാനാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷ ഇസ്ലാമാബാദില്‍ ഉയര്‍ത്തുകയും ചെയ്തതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് ഈ അഭ്യര്‍ത്ഥന.
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ശ്രീനു എസ്
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