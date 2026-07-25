  1. മറ്റുള്ളവ
  2. ആരോഗ്യം
  3. ലേഖനങ്ങള്‍
  4. These common habits may increase the risk of colon cancer
Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Saturday, 25 July 2026 (10:43 IST)

ഈ സാധാരണ ശീലങ്ങള്‍ കാരണം വന്‍കുടല്‍ കാന്‍സര്‍ സാധ്യത വര്‍ദ്ധിച്ചേക്കാം

Sleep Deprivation, Cancer Risk,Health News, Health Studies
Written By: ശ്രീനു എസ്
Updated: Sat, 25 Jul 2026 (10:46 IST)
google-news
2026-ല്‍ യുഎസില്‍ ഏകദേശം 159,000 ആളുകളെ കൊളോറെക്റ്റല്‍ കാന്‍സര്‍ ബാധിക്കുമെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ 65 വയസ്സിന് താഴെയുള്ളവരില്‍ ഈ കാന്‍സര്‍ നിരക്കുകള്‍ വര്‍ദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പലപ്പോഴും കൊളോറെക്റ്റല്‍ കാന്‍സറിന് ലക്ഷണങ്ങളൊന്നുമില്ലെന്ന് ഓര്‍മ്മിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. ഏതൊക്കെ സാധാരണ ശീലങ്ങളാണ് വന്‍കുടല്‍ കാന്‍സര്‍ സാധ്യത വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. 
 
1-ദീര്‍ഘനേരം ഇരിക്കുന്നത്
 
ദീര്‍ഘനേരം ഇരിക്കുന്നതും വളരെ കുറച്ച് ശാരീരിക പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകുന്നതും ആശങ്കാജനകമാണ്. ഉയര്‍ന്ന ഉദാസീനമായ പെരുമാറ്റം വന്‍കുടല്‍ കാന്‍സര്‍ സാധ്യത വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതായി ഗവേഷണം തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം പതിവ് ശാരീരിക പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ സാധാരണയായി കുറഞ്ഞ അപകടസാധ്യതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.
 
2-പതിവായി വളരെ കുറച്ച് നാരുകള്‍ കഴിക്കുക
 
നാരുകള്‍ കുറഞ്ഞ അളവില്‍ കഴിക്കുന്നത് വന്‍കുടലില്‍ മാലിന്യങ്ങള്‍ കൂടുതല്‍ നേരം ഇരിക്കാന്‍ ഇടയാക്കും. ഇത് ദോഷകരമായ സംയുക്തങ്ങള്‍ക്ക് വന്‍കുടലിലെ കോശങ്ങളുമായി ഇടപഴകാന്‍ കൂടുതല്‍ സമയം നല്‍കും. കുടല്‍ ബാക്ടീരിയ നാരുകള്‍ പുളിപ്പിക്കുമ്പോള്‍ ഉത്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ബ്യൂട്ടറേറ്റ് പോലുള്ള ഷോര്‍ട്ട്-ചെയിന്‍ ഫാറ്റി ആസിഡുകളുടെ ഉത്പാദനം കുറയ്ക്കുകയും വന്‍കുടല്‍ കോശങ്ങളെ പോഷിപ്പിക്കുകയും വീക്കം നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ലയിക്കുന്നതും ലയിക്കാത്തതുമായ നാരുകള്‍ കൂടുതലായി കഴിക്കുന്നത് വന്‍കുടല്‍ കാന്‍സറിനുള്ള സാധ്യത കുറയ്ക്കുന്നതായി ഒരു പഠനം കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.
 
3-പതിവായി മദ്യം കഴിക്കുക
 
വീഞ്ഞോ ബിയറോ മദ്യമോ പതിവായി കുടിക്കുന്നത് വന്‍കുടല്‍ കാന്‍സറിനുള്ള സാധ്യത വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കും. കാരണം നിങ്ങള്‍ അവ കുടിച്ചതിനുശേഷം സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിന് കാരണം. ശരീരം എത്തനോള്‍ വിഘടിപ്പിക്കുമ്പോള്‍, അത് ഡിഎന്‍എയെ നശിപ്പിക്കുന്ന ഒരു അര്‍ബുദകാരി സംയുക്തമായ അസറ്റാല്‍ഡിഹൈഡ് ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നു. കുടല്‍ ബാക്ടീരിയകള്‍ക്ക് മദ്യത്തെ അസറ്റാല്‍ഡിഹൈഡാക്കി മാറ്റാനും കഴിയും. ഇത് വന്‍കുടല്‍ പാളിയിലെ കോശങ്ങളെ നേരിട്ട് തുറന്നുകാട്ടും. കൂടാതെ, മദ്യം ഓക്സിഡേറ്റീവ് സ്‌ട്രെസ് വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുകയും ഡിഎന്‍എ നന്നാക്കലിലും കോശവിഭജനത്തിലും ഉള്‍പ്പെടുന്ന ഒരു ബി വിറ്റാമിനായ ഫോളേറ്റിനെ തടസ്സപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും.
About Writer
ശ്രീനു എസ്
6 year in webdunia, areas of expertise - Politics, health, astrology.... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
അടുത്ത ലേഖനം
മലബന്ധം തടയാന്‍ ഏറ്റവും നല്ല പഴവും പച്ചക്കറിയും ഏതാണെന്നറിയാമോ; പോഷകാഹാര വിദഗ്ധ സോണിയ നാരംഗ് വെളിപ്പെടുത്തുന്നു

ഈ രാശിക്കാര്‍ എല്ലാ പരാജയങ്ങളെയും ഒരു തിരിച്ചുവരവാക്കി മാറ്റുന്നു

ഈ രാശിക്കാര്‍ എല്ലാ പരാജയങ്ങളെയും ഒരു തിരിച്ചുവരവാക്കി മാറ്റുന്നുചില രാശിക്കാര്‍ തങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യങ്ങള്‍ നേടിയെടുക്കുന്നതില്‍ അചഞ്ചലരും സ്ഥിരോത്സാഹമുള്ളവരുമാണെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. എത്ര പരാജയങ്ങള്‍ നേരിട്ടാലും അവര്‍ തങ്ങളുടെ സ്വപ്നങ്ങള്‍ സാക്ഷാത്കരിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും.

Lionel Messi: ഫൈനലിൽ മെസി എത്ര തവണ പന്ത് തൊട്ടു?

Lionel Messi: ഫൈനലിൽ മെസി എത്ര തവണ പന്ത് തൊട്ടു?ഫൈനലിൽ 54 തവണയാണ് മെസി പന്ത് തൊട്ടത്. കളി ആരംഭിച്ച് ആദ്യ 15 മിനിറ്റിൽ മെസിക്ക് ഒരു ടച്ച് മാത്രം

കഠിനമായ വ്യായാമങ്ങള്‍ വേണ്ട; സാമന്ത റൂത്ത് പ്രഭു വീക്കം കുറയ്ക്കുന്നതിനുള്ള ഏഴ് പ്രഭാത ശീലങ്ങള്‍ പങ്കുവയ്ക്കുന്നു

കഠിനമായ വ്യായാമങ്ങള്‍ വേണ്ട; സാമന്ത റൂത്ത് പ്രഭു വീക്കം കുറയ്ക്കുന്നതിനുള്ള ഏഴ് പ്രഭാത ശീലങ്ങള്‍ പങ്കുവയ്ക്കുന്നുവ്യത്യസ്ത ദിനചര്യകളില്‍ വര്‍ഷങ്ങളോളം പരീക്ഷണം നടത്തിയതിന് ശേഷം ഈ ചെറിയ ദൈനംദിന പരിശീലനങ്ങള്‍ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമായി മാറിയിരിക്കുന്നുവെന്ന് സാമന്ത പറയുന്നു, ഇപ്പോള്‍ 21 ദിവസത്തേക്ക് അവ പരീക്ഷിച്ചുനോക്കാന്‍ അവര്‍ മറ്റുള്ളവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു.

ആദ്യം നല്ല അമ്മയാകു, എന്നിട്ടുണ്ടാക്കാം ഐഎഎസ്: പെൺകുട്ടികളെ ഉപദേശിച്ച് ഉത്തർപ്രദേശ് ഗവർണർ ആനന്ദി ബെൻ പട്ടേൽ

ആദ്യം നല്ല അമ്മയാകു, എന്നിട്ടുണ്ടാക്കാം ഐഎഎസ്: പെൺകുട്ടികളെ ഉപദേശിച്ച് ഉത്തർപ്രദേശ് ഗവർണർ ആനന്ദി ബെൻ പട്ടേൽനിങ്ങള്‍ ഐഎഎസ് ഓഫീസറോ അധ്യാപികയോ ആകട്ടെ. ആദ്യം മികച്ചൊരു അമ്മയാകു. വീട്ടില്‍ ഭക്ഷണം എങ്ങനെ പാകം ചെയ്യാമെന്ന് പഠിക്കു.

എന്ത് സംഭവിച്ചാലും 'നോർവെ' നോർമൽ, ഇംഗ്ലണ്ടിനായിരിക്കും സമ്മർദ്ദമെന്ന് എർലിങ് ഹാളണ്ട്

എന്ത് സംഭവിച്ചാലും 'നോർവെ' നോർമൽ, ഇംഗ്ലണ്ടിനായിരിക്കും സമ്മർദ്ദമെന്ന് എർലിങ് ഹാളണ്ട്ക്വാര്‍ട്ടര്‍ ഫൈനലിന് മുന്‍പായി നടത്തിയ വാര്‍ത്താസമ്മേളനത്തിലാണ് ഇക്കാര്യം താരം വ്യക്തമാക്കിയത്.

കുക്കറിൽ ചോറ് വയ്ക്കാറുണ്ടോ? കുഴഞ്ഞുപോകാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്

കുക്കറിൽ ചോറ് വയ്ക്കാറുണ്ടോ? കുഴഞ്ഞുപോകാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്കുക്കറിൽ ചോറ് വയ്ക്കുമ്പോൾ നാം നേരിടുന്ന പ്രധാന പ്രശ്നമാണ് ചോറ് കുഴഞ്ഞു പോകുന്നത്. എത്ര ശ്രദ്ധിച്ചു പാകം ചെയ്താലും കുക്കറിൽ വയ്ക്കുന്ന ചോറിന് വേവ് കൂടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അത് ഒഴിവാക്കാനുള്ള ഒരു സൂത്രപ്പണിയാണ് ഇവിടെ വിവരിക്കുന്നത്.

ഈ സാധാരണ ശീലങ്ങള്‍ കാരണം വന്‍കുടല്‍ കാന്‍സര്‍ സാധ്യത വര്‍ദ്ധിച്ചേക്കാം

ഈ സാധാരണ ശീലങ്ങള്‍ കാരണം വന്‍കുടല്‍ കാന്‍സര്‍ സാധ്യത വര്‍ദ്ധിച്ചേക്കാംപലപ്പോഴും കൊളോറെക്റ്റല്‍ കാന്‍സറിന് ലക്ഷണങ്ങളൊന്നുമില്ലെന്ന് ഓര്‍മ്മിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. ഏതൊക്കെ സാധാരണ ശീലങ്ങളാണ് വന്‍കുടല്‍ കാന്‍സര്‍ സാധ്യത വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം.

മലബന്ധം തടയാന്‍ ഏറ്റവും നല്ല പഴവും പച്ചക്കറിയും ഏതാണെന്നറിയാമോ; പോഷകാഹാര വിദഗ്ധ സോണിയ നാരംഗ് വെളിപ്പെടുത്തുന്നു

മലബന്ധം തടയാന്‍ ഏറ്റവും നല്ല പഴവും പച്ചക്കറിയും ഏതാണെന്നറിയാമോ; പോഷകാഹാര വിദഗ്ധ സോണിയ നാരംഗ് വെളിപ്പെടുത്തുന്നുദഹനക്കുറവ് നേരിടുന്നുണ്ടോ? നിങ്ങളുടെ കുടലിനെ സന്തോഷകരവും ക്രമവുമായി നിലനിര്‍ത്താന്‍ സഹായിക്കുന്നതിന് പോഷകാഹാര വിദഗ്ധ സോണിയ നരംഗ് തന്റെ ഏറ്റവും മികച്ച ഭക്ഷണങ്ങള്‍ പങ്കിട്ടു.

വൈറല്‍ സ്ലീപ്പിംഗ് ഹാക്കിനെതിരെ ഡോക്ടര്‍മാര്‍ മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കുന്നു; അപകടകരം!

വൈറല്‍ സ്ലീപ്പിംഗ് ഹാക്കിനെതിരെ ഡോക്ടര്‍മാര്‍ മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കുന്നു; അപകടകരം!ചിലപ്പോള്‍ ഇവയുടെ അനുബന്ധ ഉല്‍പ്പന്നങ്ങള്‍ വില്‍ക്കുന്ന കമ്പനികളില്‍ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളുകളാകാം ഇവയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നത്.മൗത്ത് ടേപ്പിന് പിന്നിലെ പഠനങ്ങള്‍ ചെറുതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഗുണങ്ങള്‍ കുറവാണ്. അപകടസാധ്യതകളും ഉണ്ട്.

സ്‌ക്രീന്‍ ടൈംമും സ്‌ട്രെസും സ്‌ട്രോക്കിന്റെ സാധ്യത കൂട്ടും; ന്യൂറോളജിസ്റ്റ് പറയുന്നത് നോക്കാം

സ്‌ക്രീന്‍ ടൈംമും സ്‌ട്രെസും സ്‌ട്രോക്കിന്റെ സാധ്യത കൂട്ടും; ന്യൂറോളജിസ്റ്റ് പറയുന്നത് നോക്കാംഎന്നാല്‍ അതിജീവിച്ചവര്‍ ചലനശേഷി, ഭക്ഷണം, സംസാരം, ഭാഷ, വികാരങ്ങള്‍, ചിന്താ പ്രക്രിയകള്‍ തുടങ്ങിയവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഗുരുതരമായ ശാരീരിക ബുദ്ധിമുട്ടുകള്‍ നേരിടുന്നു. പക്ഷാഘാതം ഒരു പ്രധാന പൊതുജനാരോഗ്യ പ്രശ്നമാണെന്ന് വേള്‍ഡ് സ്‌ട്രോക്ക് ഓര്‍ഗനൈസേഷന്‍ ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.