ഈ സാധാരണ ശീലങ്ങള് കാരണം വന്കുടല് കാന്സര് സാധ്യത വര്ദ്ധിച്ചേക്കാം
2026-ല് യുഎസില് ഏകദേശം 159,000 ആളുകളെ കൊളോറെക്റ്റല് കാന്സര് ബാധിക്കുമെന്ന് റിപ്പോര്ട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ 65 വയസ്സിന് താഴെയുള്ളവരില് ഈ കാന്സര് നിരക്കുകള് വര്ദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പലപ്പോഴും കൊളോറെക്റ്റല് കാന്സറിന് ലക്ഷണങ്ങളൊന്നുമില്ലെന്ന് ഓര്മ്മിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. ഏതൊക്കെ സാധാരണ ശീലങ്ങളാണ് വന്കുടല് കാന്സര് സാധ്യത വര്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം.
1-ദീര്ഘനേരം ഇരിക്കുന്നത്
ദീര്ഘനേരം ഇരിക്കുന്നതും വളരെ കുറച്ച് ശാരീരിക പ്രവര്ത്തനങ്ങള് ഉണ്ടാകുന്നതും ആശങ്കാജനകമാണ്. ഉയര്ന്ന ഉദാസീനമായ പെരുമാറ്റം വന്കുടല് കാന്സര് സാധ്യത വര്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതായി ഗവേഷണം തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം പതിവ് ശാരീരിക പ്രവര്ത്തനങ്ങള് സാധാരണയായി കുറഞ്ഞ അപകടസാധ്യതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.
2-പതിവായി വളരെ കുറച്ച് നാരുകള് കഴിക്കുക
നാരുകള് കുറഞ്ഞ അളവില് കഴിക്കുന്നത് വന്കുടലില് മാലിന്യങ്ങള് കൂടുതല് നേരം ഇരിക്കാന് ഇടയാക്കും. ഇത് ദോഷകരമായ സംയുക്തങ്ങള്ക്ക് വന്കുടലിലെ കോശങ്ങളുമായി ഇടപഴകാന് കൂടുതല് സമയം നല്കും. കുടല് ബാക്ടീരിയ നാരുകള് പുളിപ്പിക്കുമ്പോള് ഉത്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ബ്യൂട്ടറേറ്റ് പോലുള്ള ഷോര്ട്ട്-ചെയിന് ഫാറ്റി ആസിഡുകളുടെ ഉത്പാദനം കുറയ്ക്കുകയും വന്കുടല് കോശങ്ങളെ പോഷിപ്പിക്കുകയും വീക്കം നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ലയിക്കുന്നതും ലയിക്കാത്തതുമായ നാരുകള് കൂടുതലായി കഴിക്കുന്നത് വന്കുടല് കാന്സറിനുള്ള സാധ്യത കുറയ്ക്കുന്നതായി ഒരു പഠനം കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.
3-പതിവായി മദ്യം കഴിക്കുക
വീഞ്ഞോ ബിയറോ മദ്യമോ പതിവായി കുടിക്കുന്നത് വന്കുടല് കാന്സറിനുള്ള സാധ്യത വര്ദ്ധിപ്പിക്കും. കാരണം നിങ്ങള് അവ കുടിച്ചതിനുശേഷം സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിന് കാരണം. ശരീരം എത്തനോള് വിഘടിപ്പിക്കുമ്പോള്, അത് ഡിഎന്എയെ നശിപ്പിക്കുന്ന ഒരു അര്ബുദകാരി സംയുക്തമായ അസറ്റാല്ഡിഹൈഡ് ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നു. കുടല് ബാക്ടീരിയകള്ക്ക് മദ്യത്തെ അസറ്റാല്ഡിഹൈഡാക്കി മാറ്റാനും കഴിയും. ഇത് വന്കുടല് പാളിയിലെ കോശങ്ങളെ നേരിട്ട് തുറന്നുകാട്ടും. കൂടാതെ, മദ്യം ഓക്സിഡേറ്റീവ് സ്ട്രെസ് വര്ദ്ധിപ്പിക്കുകയും ഡിഎന്എ നന്നാക്കലിലും കോശവിഭജനത്തിലും ഉള്പ്പെടുന്ന ഒരു ബി വിറ്റാമിനായ ഫോളേറ്റിനെ തടസ്സപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും.