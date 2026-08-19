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Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Wednesday, 19 August 2026 (10:50 IST)

പ്രതിരോധ ശ്രമങ്ങള്‍ നടത്തിയിട്ടും ഫലമില്ല; ലോകമെമ്പാടും വൈറല്‍ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് മരണങ്ങള്‍ വര്‍ദ്ധിക്കുന്നു

Liver health, protect liver, Fatty Liver,Alcohol,Newyear,കരൾ ആരോഗ്യം, ലിവർ ആരോഗ്യം, ഫാറ്റി ലിവർ, ആൽക്കഹോൾ
Written By: ശ്രീനു എസ്
Updated: Wed, 19 Aug 2026 (10:33 IST)
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ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി വാക്‌സിനേഷനിലും ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് സി ചികിത്സയിലും നേട്ടങ്ങള്‍ ഉണ്ടായിട്ടും 2024 ല്‍ വൈറല്‍ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് മരണങ്ങളുടെ എണ്ണത്തില്‍ വര്‍ദ്ധനവ് ഉണ്ടായതായി 2026 ലെ ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ (WHO) ഗ്ലോബല്‍ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് റിപ്പോര്‍ട്ട് കണ്ടെത്തി. 2030 ലെ വൈറല്‍ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് നിര്‍മാര്‍ജന ലക്ഷ്യത്തിലേക്കുള്ള പുരോഗതിയുടെ ആദ്യ വിലയിരുത്തല്‍ ഈ റിപ്പോര്‍ട്ട് നല്‍കുന്നു.
 
''പൊതുജനാരോഗ്യ ഭീഷണിയായ വൈറല്‍ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ഇല്ലാതാക്കാന്‍ ആവശ്യമായ ഉപകരണങ്ങള്‍ ഇതിനകം നിലവിലുണ്ട്. അവ ഏറ്റവും ആവശ്യമുള്ള ആളുകളിലേക്കും സമൂഹങ്ങളിലേക്കും എത്തിച്ചേരുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക എന്നതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ വെല്ലുവിളി.''-സംഘടന പറയുന്നു. ചികിത്സിച്ചില്ലെങ്കില്‍, ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് സി, ബി എന്നിവ സിറോസിസ്, ലിവര്‍ കാന്‍സര്‍ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള ഗുരുതരമായ കരള്‍ സങ്കീര്‍ണതകള്‍ക്ക് കാരണമാകും. 
 
എച്ച്സിവിക്ക് വാക്സിന്‍ ഇല്ല. പക്ഷേ ചികിത്സ പൂര്‍ത്തിയാക്കുന്ന 95%-ത്തിലധികം ആളുകളിലും നേരിട്ടുള്ള ആന്റിവൈറല്‍ തെറാപ്പി ക്രോണിക് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് സി സുഖപ്പെടുത്തുന്നു ഇത് സാധാരണയായി രണ്ടോ മൂന്നോ മാസമെടുക്കും. വാക്‌സിനുകള്‍ക്ക് എച്ച്ബിവി അണുബാധയും അതിന്റെ അനന്തരഫലങ്ങളും തടയാന്‍ കഴിയും.
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ശ്രീനു എസ്
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