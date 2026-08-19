പ്രമേഹം ആരംഭഘട്ടത്തിൽ; ഭക്ഷണനിയന്ത്രണം വേണോ?
പ്രമേഹം കണ്ടെത്തിയ ആദ്യനാൾ മുതൽ തന്നെ ഭക്ഷണ കാര്യത്തിൽ നിയന്ത്രണം കൊണ്ടുവരണം
Diabetic and Food Control
ഏറെ പേടിക്കേണ്ട അസുഖമാണ് പ്രമേഹം. ഭക്ഷണത്തിൽ ക്രമീകരണം നടത്തിയാണ് രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവിനെ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത്. 'പ്രമേഹമുണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ എല്ലാ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളും കഴിക്കും' എന്ന് പലരും പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടില്ലേ? പ്രമേഹത്തെ തുടർന്ന് മറ്റ് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും നേരിടാത്തവരായിരിക്കും കൂടുതലും ഇങ്ങനെ പറയുക. എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ശരീരം പ്രമേഹത്തെ തുടർന്ന് യാതൊരു മാറ്റങ്ങളും കാണിച്ചില്ലെങ്കിലും ഭക്ഷണത്തിൽ നിയന്ത്രണം വേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്.
ആരംഭഘട്ടത്തിൽ തന്നെ നിയന്ത്രണം
പ്രമേഹം കണ്ടെത്തിയ ആദ്യനാൾ മുതൽ തന്നെ ഭക്ഷണ കാര്യത്തിൽ നിയന്ത്രണം കൊണ്ടുവരണം. കാരണം കാലക്രമേണയായിരിക്കും പ്രമേഹത്തിന്റെ അനന്തരഫലങ്ങൾ ശരീരത്തിൽ കാണിക്കുക. അത് ചിലപ്പോൾ കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെടൽ, കൈ കാലുകളിലെ പഴുപ്പ് എന്നിങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കാം. അതായത് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഭക്ഷണ കാര്യത്തിൽ നിയന്ത്രണം കൊണ്ടുവന്നാൽ അധികം പേടിക്കേണ്ട.
പ്രമേഹം ചെറിയ അസുഖമല്ല
രക്തത്തിൽ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് ഉയരുമ്പോൾ അത് രക്ത ധമനികളെ ബാധിക്കുന്നു. അതായത് പ്രമേഹം ഹൃദയാഘാതത്തിലേക്ക് വരെ നയിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. കാർബോ ഹൈഡ്രേറ്റ് അടങ്ങിയ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതാണ് രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് അതിവേഗം വർധിപ്പിക്കാൻ പ്രധാന കാരണം. പ്രമേഹം നിയന്ത്രിക്കണമെങ്കിൽ കാർബോ ഹൈഡ്രേറ്റ് അടങ്ങിയ ചോറ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ കഴിക്കുന്നത് കുറയ്ക്കണം.
നിയന്ത്രിക്കേണ്ടവ
പഞ്ചസാരയിൽ റിഫൈൻഡ് കാർബ്സ് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് കൂട്ടുന്നു. അതായത് പഞ്ചസാര, വൈറ്റ് ബ്രഡ്, സോഡ, ഐസ്ക്രീം എന്നിവയെല്ലാം പ്രമേഹത്തിന്റെ അളവ് വർധിപ്പിക്കുന്നു. പഞ്ചസാര ചേർത്ത് ചായ, കാപ്പി എന്നിവ കുടിക്കുന്നതും ശരീരത്തിനു ദോഷമാണ്. ഫൈബർ ധാരാളം അടങ്ങിയ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ പ്രമേഹ രോഗികൾ കഴിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. പച്ചക്കറികൾ, ഫ്രൂട്ട്സ്, നട്ട്സ് എന്നിവയിൽ ഫൈബർ ധാരാളം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ശരീരത്തിനു ആവശ്യമായ വെള്ളം നിങ്ങൾ കുടിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് വർധിക്കാൻ കാരണമായേക്കും. Also Read: ബിജെപിക്കെതിരെ അടുത്ത പടയൊരുക്കം; ഇനി സ്കൂൾ പിള്ളേരുടെ 'ലൈക്ക്' വാങ്ങും, മോദിക്ക് തലവേദന