  1. മറ്റുള്ളവ
  2. ആരോഗ്യം
  3. ലേഖനങ്ങള്‍
  4. Estrogen leven reducing in Women
Written By WEBDUNIA
Last Modified: Wednesday, 19 August 2026 (17:00 IST)

നാൽപ്പത് കഴിഞ്ഞ സ്ത്രീകളാണോ നിങ്ങൾ? ഈസ്ട്രജൻ കുറവ് ലക്ഷണങ്ങൾ

ആർത്തവ ചക്രം കൃത്യമാക്കൽ, മൂത്രാശയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, എല്ലിന്റെ ബലം, ചർമ സൗന്ദര്യം എന്നിവയിലെല്ലാം ഈസ്ട്രജൻ വലിയ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നുണ്ട്

Women, Women Health, Women News, Estrogen leven reducing in Women
Written By: WEBDUNIA
Updated: Wed, 19 Aug 2026 (16:19 IST)
google-news
Women Health

നാൽപ്പത് വയസ് കഴിഞ്ഞ സ്ത്രീകളിൽ ശാരീരികമായും മാനസികമായും നിരവധി മാറ്റങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ലേ? അതിനൊരു കാരണമുണ്ട്. ഈസ്ട്രജൻ എന്ന ഹോർമോണിന്റെ അളവ് കുറയുന്നതാണ് സ്ത്രീകളിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ കാരണം. സ്ത്രീകളിലെ പ്രത്യുൽപ്പാദനം, ലൈംഗികത എന്നിവയിലെല്ലാം വലിയ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്ന ഒരു കൂട്ടം ഹോർമോൺ ആണ് ഈസ്ട്രജൻ. 
 
ആർത്തവ ചക്രം കൃത്യമാക്കൽ, മൂത്രാശയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, എല്ലിന്റെ ബലം, ചർമ സൗന്ദര്യം എന്നിവയിലെല്ലാം ഈസ്ട്രജൻ വലിയ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നുണ്ട്. 40 വയസ് കഴിയുമ്പോൾ സ്ത്രീകളിൽ ഈസ്ട്രജൻ ഉൽപ്പാദനം കുറയുന്നു. 40 വയസ് കഴിഞ്ഞ സ്ത്രീകളിൽ പ്രത്യുൽപ്പാദന ശേഷി കുറയുന്നതും ലൈംഗികതയോടുള്ള വിരക്തിയും കാണുന്നത് ഈസ്ട്രജൻ ഉൽപ്പാദനം കുറയുന്നത് കൊണ്ടാണ്. 
 
ഈസ്ട്രജൻ കുറയുന്നതിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷണങ്ങൾ
 
യോനി വരണ്ടതാകുന്നു, ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ ശക്തമായ വേദന തോന്നും 
 
മൂത്രാശയ സംബന്ധമായ രോഗങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നു 
 
ക്രമം തെറ്റിയ ആർത്തവം 
 
പെട്ടന്ന് ദേഷ്യം വരും 
 
ചർമം ചുളുങ്ങിയതാകും, ശരീരത്തെ കുറിച്ച് ഇൻസെക്യൂരിറ്റി തോന്നും 
 
പലരും ഡിപ്രഷൻ സ്റ്റേജിലേക്ക് പോകുന്നു 
 
ഒരു കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത അവസ്ഥ 
 
എല്ലുകളുടെ ബലം കുറയുന്നു 
 
ഗർഭധാരണത്തിനു സാധ്യത കുറയുന്നു 
 
40 കഴിഞ്ഞ സ്ത്രീകൾ കൂടുതൽ സ്‌നേഹവും പരിഗണനയും ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. അവരുടെ ഉള്ളിലെ ഇൻസെക്യൂരിറ്റി കാരണമാണ് അത്. ഈസ്ട്രജൻ അളവ് കുറയുന്നതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടാൽ വൈദ്യസഹായം തേടുന്നത് നല്ലതാണ്. 
അടുത്ത ലേഖനം
ഒരു കണ്ണില്‍ മാത്രം മങ്ങിയ കാഴ്ചയോ, കാരണങ്ങള്‍ ഇവയാകാം

ചില മാസങ്ങളില്‍ നിങ്ങളുടെ മുടി കൂടുതല്‍ കൊഴിയുന്നതിന്റെ കാരണങ്ങള്‍ ഇവയാണ്

ചില മാസങ്ങളില്‍ നിങ്ങളുടെ മുടി കൂടുതല്‍ കൊഴിയുന്നതിന്റെ കാരണങ്ങള്‍ ഇവയാണ്വര്‍ഷത്തിലെ ചില സമയങ്ങളില്‍ നിങ്ങളുടെ തലമുടി കൂടുതല്‍ കൊഴിയുന്നത് നിങ്ങള്‍ എപ്പോഴെങ്കിലും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ? സീസണല്‍ മുടി കൊഴിച്ചില്‍ എന്നത് ഒരു സ്വാഭാവിക പ്രതിഭാസമാണ്, വര്‍ഷത്തിലെ ചില സമയങ്ങളില്‍, പ്രത്യേകിച്ച് വേനല്‍ക്കാലത്തും ശരത്കാലത്തും മുടി പതിവിലും കൂടുതല്‍ കൊഴിയുന്നു.

കോൺവെക്കേഷന് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് വേണ്ടെന്ന് നിയമവിദ്യാർഥികൾ, അഭിഭാഷകരായി എൻറോൾ ചെയ്യിക്കരുതെന്ന് ബാർ കൗൺസിൽ ഉത്തരവ്, പ്രതിഷേധം വന്നതോടെ തിരുത്തി

കോൺവെക്കേഷന് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് വേണ്ടെന്ന് നിയമവിദ്യാർഥികൾ, അഭിഭാഷകരായി എൻറോൾ ചെയ്യിക്കരുതെന്ന് ബാർ കൗൺസിൽ ഉത്തരവ്, പ്രതിഷേധം വന്നതോടെ തിരുത്തിരാജ്യത്തെ ഏറ്റവും ഉയര്‍ന്ന ജുഡീഷ്യല്‍ പദവിയോട് ബഹുമാനമോ ആദരവോ ഇല്ലാത്ത ഒരു നിയമവിദ്യാര്‍ഥിക്ക് ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള അഭിഭാഷകനോ ന്യായാധിപനൊ ആകാനാവില്ലെന്ന് ബാര്‍ കൗണ്‍സില്‍ ഓഫ് ഇന്ത്യ നേരത്തെ ഇറക്കിയ പ്രസ്താവനയില്‍ പറഞ്ഞിരുന്നു.

പാക്കേജ്ഡ് ഭക്ഷണസാധനങ്ങളില്‍ ഉപ്പ്, പഞ്ചസാര, പൂരിത കൊഴുപ്പ് എന്നിവയുടെ ലേബലുകള്‍ പതിച്ചിട്ടില്ല; FSSAIയോട് സുപ്രീം കോടതി വിശദീകരണം തേടി

പാക്കേജ്ഡ് ഭക്ഷണസാധനങ്ങളില്‍ ഉപ്പ്, പഞ്ചസാര, പൂരിത കൊഴുപ്പ് എന്നിവയുടെ ലേബലുകള്‍ പതിച്ചിട്ടില്ല; FSSAIയോട് സുപ്രീം കോടതി വിശദീകരണം തേടിഎന്ന് ബെഞ്ച് ചോദിച്ചു. ഭക്ഷ്യ ഉല്‍പ്പാദകരുടെ സമ്മര്‍ദ്ദത്തിന് റെഗുലേറ്റര്‍ വഴങ്ങിയിട്ടുണ്ടാകുമെന്നു കോടതി വിമര്‍ശിച്ചു.

ഇനിയും സ്വയം തെളിയിക്കേണ്ട സമ്മർദ്ദമില്ല, അവസരങ്ങൾ ലഭിച്ചാൽ സന്തോഷം അത്രമാത്രം : ഭുവനേശ്വർ കുമാർ

ഇനിയും സ്വയം തെളിയിക്കേണ്ട സമ്മർദ്ദമില്ല, അവസരങ്ങൾ ലഭിച്ചാൽ സന്തോഷം അത്രമാത്രം : ഭുവനേശ്വർ കുമാർഇന്ത്യയ്ക്കായി 21 ടെസ്റ്റുകളും 121 ഏകദിനങ്ങളും 87 ടി20 മത്സരങ്ങളുമാണ് ഭുവനേശ്വര്‍ കുമാര്‍ കളിച്ചിട്ടുള്ളത്.

നെറ്റിൻ്റെ റിസൾട്ട് എവിടെ?, പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞ് ഒരു മാസമായിട്ടും ഉത്തരസൂചിക പോലുമില്ല, ആശങ്കയിൽ വിദ്യാർഥികൾ

നെറ്റിൻ്റെ റിസൾട്ട് എവിടെ?, പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞ് ഒരു മാസമായിട്ടും ഉത്തരസൂചിക പോലുമില്ല, ആശങ്കയിൽ വിദ്യാർഥികൾജൂലായ് 17, 18 ദിവസങ്ങളിലാണ് സയന്‍സ് വിഷയങ്ങളുടെ യുജിസി- സിഎസ്‌ഐആര്‍ നെറ്റ് പരീക്ഷകള്‍ നടന്നത്.

ഒരു കണ്ണില്‍ മാത്രം മങ്ങിയ കാഴ്ചയോ, കാരണങ്ങള്‍ ഇവയാകാം

ഒരു കണ്ണില്‍ മാത്രം മങ്ങിയ കാഴ്ചയോ, കാരണങ്ങള്‍ ഇവയാകാംഒരു കണ്ണില്‍ മങ്ങിയ കാഴ്ചയും അതോടൊപ്പം തലവേദനയും ഉണ്ടാകുന്നത് നിരവധി അവസ്ഥകളുടെ ലക്ഷണമാകാം, അവയില്‍ ചിലതിന് ഉടനടി വൈദ്യസഹായം ആവശ്യമായി വന്നേക്കാം.

കഠിനമായ വ്യായാമം അരുത്! റാബ്‌ഡോമയോളിസിസിന്റെ ലക്ഷണങ്ങള്‍ അറിയണം

കഠിനമായ വ്യായാമം അരുത്! റാബ്‌ഡോമയോളിസിസിന്റെ ലക്ഷണങ്ങള്‍ അറിയണംകഠിനമായ വ്യായാമത്തില്‍ ഏര്‍പ്പെടുന്നതിലൂടെ പേശികളില്‍ പരിക്കുകള്‍ ഏല്‍ക്കുകയും ഇത് പേശി നാരുകളുടെ വിഷ ഘടകങ്ങള്‍ രക്തപ്രവാഹത്തിലും വൃക്കകളിലും പ്രവേശിക്കുന്നതിന് കാരണമാകുന്നു.

പ്രതിരോധ ശ്രമങ്ങള്‍ നടത്തിയിട്ടും ഫലമില്ല; ലോകമെമ്പാടും വൈറല്‍ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് മരണങ്ങള്‍ വര്‍ദ്ധിക്കുന്നു

പ്രതിരോധ ശ്രമങ്ങള്‍ നടത്തിയിട്ടും ഫലമില്ല; ലോകമെമ്പാടും വൈറല്‍ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് മരണങ്ങള്‍ വര്‍ദ്ധിക്കുന്നു2030 ലെ വൈറല്‍ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് നിര്‍മാര്‍ജന ലക്ഷ്യത്തിലേക്കുള്ള പുരോഗതിയുടെ ആദ്യ വിലയിരുത്തല്‍ ഈ റിപ്പോര്‍ട്ട് നല്‍കുന്നു.

പ്രമേഹം ആരംഭഘട്ടത്തിൽ; ഭക്ഷണനിയന്ത്രണം വേണോ?

പ്രമേഹം ആരംഭഘട്ടത്തിൽ; ഭക്ഷണനിയന്ത്രണം വേണോ?ഏറെ പേടിക്കേണ്ട അസുഖമാണ് പ്രമേഹം. ഭക്ഷണത്തിൽ ക്രമീകരണം നടത്തിയാണ് രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവിനെ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത്. 'പ്രമേഹമുണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ എല്ലാ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളും കഴിക്കും' എന്ന് പലരും പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടില്ലേ? പ്രമേഹത്തെ തുടർന്ന് മറ്റ് പ്രശ്‌നങ്ങളൊന്നും നേരിടാത്തവരായിരിക്കും കൂടുതലും ഇങ്ങനെ പറയുക. എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ശരീരം പ്രമേഹത്തെ തുടർന്ന് യാതൊരു മാറ്റങ്ങളും കാണിച്ചില്ലെങ്കിലും ഭക്ഷണത്തിൽ നിയന്ത്രണം വേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്.

ലൈംഗിക ബന്ധവും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളും

ലൈംഗിക ബന്ധവും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളുംലൈംഗികതയ്ക്ക് ജീവിതത്തിൽ വളരെ പ്രാധാന്യമാണ് ഉള്ളത്. ശാരീരികമായും മാനസികമായും മനുഷ്യനെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്നതാണ് സെക്സ്. എന്നാൽ വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ വേണം ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ. ആദ്യമായി സെക്സിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം.