ഒരു കണ്ണില് മാത്രം മങ്ങിയ കാഴ്ചയോ, കാരണങ്ങള് ഇവയാകാം
ഒരു കണ്ണില് കാഴ്ച മങ്ങുകയും തലവേദന അനുഭവപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? വിഷമിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ? എന്തൊക്കെയാണിതിന്റെ കാരണങ്ങളെന്ന് നോക്കാം. ഒരു കണ്ണില് മങ്ങിയ കാഴ്ചയും അതോടൊപ്പം തലവേദനയും ഉണ്ടാകുന്നത് നിരവധി അവസ്ഥകളുടെ ലക്ഷണമാകാം, അവയില് ചിലതിന് ഉടനടി വൈദ്യസഹായം ആവശ്യമായി വന്നേക്കാം.
ഏറ്റവും സാധാരണമായ കാരണങ്ങളിലൊന്ന് മൈഗ്രെയ്ന് ആണ്, പ്രത്യേകിച്ച് ഒക്കുലാര് മൈഗ്രെയ്ന് അല്ലെങ്കില് പ്രഭാവലയത്തോടുകൂടിയ മൈഗ്രെയ്ന്. ഈ തലവേദനകള് പലപ്പോഴും കാഴ്ച മങ്ങല്, അന്ധത, അല്ലെങ്കില് ഒരു കണ്ണിലെ പ്രകാശ മിന്നലുകള് തുടങ്ങിയ കാഴ്ച വൈകല്യങ്ങളോടെയാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. സമ്മര്ദ്ദം, നിര്ജ്ജലീകരണം, ചില ഭക്ഷണങ്ങള് അല്ലെങ്കില് ഹോര്മോണ് മാറ്റങ്ങള് എന്നിവയാല് മൈഗ്രെയ്നുകള് ഉണ്ടാകാം.
മറ്റൊരു സാധ്യതയുള്ള കാരണം ഒപ്റ്റിക് ന്യൂറിറ്റിസ് ആണ്, ഇത് ഒപ്റ്റിക് നാഡിയുടെ വീക്കം ആണ്. വിദഗ്ദ്ധന്റെ അഭിപ്രായത്തില്, ഈ അവസ്ഥ പെട്ടെന്ന് കാഴ്ച മങ്ങുന്നതിനോ ഒരു കണ്ണില് കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെടുന്നതിനോ കാരണമാകും, ചിലപ്പോള് കണ്ണിന്റെ ചലന സമയത്ത് വേദനയും ഉണ്ടാകാം. 'ഒപ്റ്റിക് ന്യൂറിറ്റിസ് പലപ്പോഴും മള്ട്ടിപ്പിള് സ്ക്ലിറോസിസ് അല്ലെങ്കില് മറ്റ് ഓട്ടോഇമ്മ്യൂണ് രോഗങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.
കൂടുതല് ഗുരുതരമായ ഒരു ആശങ്കാജനകമായ അവസ്ഥയാണ് ട്രാന്സിയന്റ് ഇസ്കെമിക് അറ്റാക്ക് (TIA), ഇത് മിനി-സ്ട്രോക്ക് എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു. 'ഒരു TIA ഒരു കണ്ണില് താല്ക്കാലിക കാഴ്ച വൈകല്യങ്ങള്ക്ക് കാരണമാകും, സംസാരിക്കാന് ബുദ്ധിമുട്ട് അല്ലെങ്കില് കൈകാലുകളിലെ ബലഹീനത പോലുള്ള മറ്റ് ലക്ഷണങ്ങള്ളും ഉണ്ടാകും. ഒരു പൂര്ണ്ണ സ്ട്രോക്ക് സംഭവിക്കാമെന്നതിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ് സൂചനയാണ് TIA, അതിനാല് ഇതിന് ഉടനടി വൈദ്യസഹായം ആവശ്യമാണ്.