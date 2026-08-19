  1. മറ്റുള്ളവ
  2. ആരോഗ്യം
  3. ലേഖനങ്ങള്‍
  4. Blurred vision in only one eye
Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Wednesday, 19 August 2026 (12:07 IST)

ഒരു കണ്ണില്‍ മാത്രം മങ്ങിയ കാഴ്ചയോ, കാരണങ്ങള്‍ ഇവയാകാം

Doctors, Medical Prescription should be readable, Medical List, Medicine Note
Written By: ശ്രീനു എസ്
Updated: Wed, 19 Aug 2026 (10:48 IST)
google-news
ഒരു കണ്ണില്‍ കാഴ്ച മങ്ങുകയും തലവേദന അനുഭവപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? വിഷമിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ? എന്തൊക്കെയാണിതിന്റെ കാരണങ്ങളെന്ന് നോക്കാം. ഒരു കണ്ണില്‍ മങ്ങിയ കാഴ്ചയും അതോടൊപ്പം തലവേദനയും ഉണ്ടാകുന്നത് നിരവധി അവസ്ഥകളുടെ ലക്ഷണമാകാം, അവയില്‍ ചിലതിന് ഉടനടി വൈദ്യസഹായം ആവശ്യമായി വന്നേക്കാം.
 
ഏറ്റവും സാധാരണമായ കാരണങ്ങളിലൊന്ന് മൈഗ്രെയ്ന്‍ ആണ്, പ്രത്യേകിച്ച് ഒക്കുലാര്‍ മൈഗ്രെയ്ന്‍ അല്ലെങ്കില്‍ പ്രഭാവലയത്തോടുകൂടിയ മൈഗ്രെയ്ന്‍. ഈ തലവേദനകള്‍ പലപ്പോഴും കാഴ്ച മങ്ങല്‍, അന്ധത, അല്ലെങ്കില്‍ ഒരു കണ്ണിലെ പ്രകാശ മിന്നലുകള്‍ തുടങ്ങിയ കാഴ്ച വൈകല്യങ്ങളോടെയാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. സമ്മര്‍ദ്ദം, നിര്‍ജ്ജലീകരണം, ചില ഭക്ഷണങ്ങള്‍ അല്ലെങ്കില്‍ ഹോര്‍മോണ്‍ മാറ്റങ്ങള്‍ എന്നിവയാല്‍ മൈഗ്രെയ്‌നുകള്‍ ഉണ്ടാകാം.
 
മറ്റൊരു സാധ്യതയുള്ള കാരണം ഒപ്റ്റിക് ന്യൂറിറ്റിസ് ആണ്, ഇത് ഒപ്റ്റിക് നാഡിയുടെ വീക്കം ആണ്. വിദഗ്ദ്ധന്റെ അഭിപ്രായത്തില്‍, ഈ അവസ്ഥ പെട്ടെന്ന് കാഴ്ച മങ്ങുന്നതിനോ ഒരു കണ്ണില്‍ കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെടുന്നതിനോ കാരണമാകും, ചിലപ്പോള്‍ കണ്ണിന്റെ ചലന സമയത്ത് വേദനയും ഉണ്ടാകാം. 'ഒപ്റ്റിക് ന്യൂറിറ്റിസ് പലപ്പോഴും മള്‍ട്ടിപ്പിള്‍ സ്‌ക്ലിറോസിസ് അല്ലെങ്കില്‍ മറ്റ് ഓട്ടോഇമ്മ്യൂണ്‍ രോഗങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.
 
കൂടുതല്‍ ഗുരുതരമായ ഒരു ആശങ്കാജനകമായ അവസ്ഥയാണ് ട്രാന്‍സിയന്റ് ഇസ്‌കെമിക് അറ്റാക്ക് (TIA), ഇത് മിനി-സ്‌ട്രോക്ക് എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു. 'ഒരു TIA ഒരു കണ്ണില്‍ താല്‍ക്കാലിക കാഴ്ച വൈകല്യങ്ങള്‍ക്ക് കാരണമാകും, സംസാരിക്കാന്‍ ബുദ്ധിമുട്ട് അല്ലെങ്കില്‍ കൈകാലുകളിലെ ബലഹീനത പോലുള്ള മറ്റ് ലക്ഷണങ്ങള്‍ളും ഉണ്ടാകും. ഒരു പൂര്‍ണ്ണ സ്‌ട്രോക്ക് സംഭവിക്കാമെന്നതിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ് സൂചനയാണ് TIA, അതിനാല്‍ ഇതിന് ഉടനടി വൈദ്യസഹായം ആവശ്യമാണ്.
About Writer
ശ്രീനു എസ്
6 year in webdunia, areas of expertise - Politics, health, astrology.... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
അടുത്ത ലേഖനം
കഠിനമായ വ്യായാമം അരുത്! റാബ്‌ഡോമയോളിസിസിന്റെ ലക്ഷണങ്ങള്‍ അറിയണം

ചില മാസങ്ങളില്‍ നിങ്ങളുടെ മുടി കൂടുതല്‍ കൊഴിയുന്നതിന്റെ കാരണങ്ങള്‍ ഇവയാണ്

ചില മാസങ്ങളില്‍ നിങ്ങളുടെ മുടി കൂടുതല്‍ കൊഴിയുന്നതിന്റെ കാരണങ്ങള്‍ ഇവയാണ്വര്‍ഷത്തിലെ ചില സമയങ്ങളില്‍ നിങ്ങളുടെ തലമുടി കൂടുതല്‍ കൊഴിയുന്നത് നിങ്ങള്‍ എപ്പോഴെങ്കിലും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ? സീസണല്‍ മുടി കൊഴിച്ചില്‍ എന്നത് ഒരു സ്വാഭാവിക പ്രതിഭാസമാണ്, വര്‍ഷത്തിലെ ചില സമയങ്ങളില്‍, പ്രത്യേകിച്ച് വേനല്‍ക്കാലത്തും ശരത്കാലത്തും മുടി പതിവിലും കൂടുതല്‍ കൊഴിയുന്നു.

കോൺവെക്കേഷന് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് വേണ്ടെന്ന് നിയമവിദ്യാർഥികൾ, അഭിഭാഷകരായി എൻറോൾ ചെയ്യിക്കരുതെന്ന് ബാർ കൗൺസിൽ ഉത്തരവ്, പ്രതിഷേധം വന്നതോടെ തിരുത്തി

കോൺവെക്കേഷന് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് വേണ്ടെന്ന് നിയമവിദ്യാർഥികൾ, അഭിഭാഷകരായി എൻറോൾ ചെയ്യിക്കരുതെന്ന് ബാർ കൗൺസിൽ ഉത്തരവ്, പ്രതിഷേധം വന്നതോടെ തിരുത്തിരാജ്യത്തെ ഏറ്റവും ഉയര്‍ന്ന ജുഡീഷ്യല്‍ പദവിയോട് ബഹുമാനമോ ആദരവോ ഇല്ലാത്ത ഒരു നിയമവിദ്യാര്‍ഥിക്ക് ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള അഭിഭാഷകനോ ന്യായാധിപനൊ ആകാനാവില്ലെന്ന് ബാര്‍ കൗണ്‍സില്‍ ഓഫ് ഇന്ത്യ നേരത്തെ ഇറക്കിയ പ്രസ്താവനയില്‍ പറഞ്ഞിരുന്നു.

പാക്കേജ്ഡ് ഭക്ഷണസാധനങ്ങളില്‍ ഉപ്പ്, പഞ്ചസാര, പൂരിത കൊഴുപ്പ് എന്നിവയുടെ ലേബലുകള്‍ പതിച്ചിട്ടില്ല; FSSAIയോട് സുപ്രീം കോടതി വിശദീകരണം തേടി

പാക്കേജ്ഡ് ഭക്ഷണസാധനങ്ങളില്‍ ഉപ്പ്, പഞ്ചസാര, പൂരിത കൊഴുപ്പ് എന്നിവയുടെ ലേബലുകള്‍ പതിച്ചിട്ടില്ല; FSSAIയോട് സുപ്രീം കോടതി വിശദീകരണം തേടിഎന്ന് ബെഞ്ച് ചോദിച്ചു. ഭക്ഷ്യ ഉല്‍പ്പാദകരുടെ സമ്മര്‍ദ്ദത്തിന് റെഗുലേറ്റര്‍ വഴങ്ങിയിട്ടുണ്ടാകുമെന്നു കോടതി വിമര്‍ശിച്ചു.

ഇനിയും സ്വയം തെളിയിക്കേണ്ട സമ്മർദ്ദമില്ല, അവസരങ്ങൾ ലഭിച്ചാൽ സന്തോഷം അത്രമാത്രം : ഭുവനേശ്വർ കുമാർ

ഇനിയും സ്വയം തെളിയിക്കേണ്ട സമ്മർദ്ദമില്ല, അവസരങ്ങൾ ലഭിച്ചാൽ സന്തോഷം അത്രമാത്രം : ഭുവനേശ്വർ കുമാർഇന്ത്യയ്ക്കായി 21 ടെസ്റ്റുകളും 121 ഏകദിനങ്ങളും 87 ടി20 മത്സരങ്ങളുമാണ് ഭുവനേശ്വര്‍ കുമാര്‍ കളിച്ചിട്ടുള്ളത്.

നെറ്റിൻ്റെ റിസൾട്ട് എവിടെ?, പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞ് ഒരു മാസമായിട്ടും ഉത്തരസൂചിക പോലുമില്ല, ആശങ്കയിൽ വിദ്യാർഥികൾ

നെറ്റിൻ്റെ റിസൾട്ട് എവിടെ?, പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞ് ഒരു മാസമായിട്ടും ഉത്തരസൂചിക പോലുമില്ല, ആശങ്കയിൽ വിദ്യാർഥികൾജൂലായ് 17, 18 ദിവസങ്ങളിലാണ് സയന്‍സ് വിഷയങ്ങളുടെ യുജിസി- സിഎസ്‌ഐആര്‍ നെറ്റ് പരീക്ഷകള്‍ നടന്നത്.

ഒരു കണ്ണില്‍ മാത്രം മങ്ങിയ കാഴ്ചയോ, കാരണങ്ങള്‍ ഇവയാകാം

ഒരു കണ്ണില്‍ മാത്രം മങ്ങിയ കാഴ്ചയോ, കാരണങ്ങള്‍ ഇവയാകാംഒരു കണ്ണില്‍ മങ്ങിയ കാഴ്ചയും അതോടൊപ്പം തലവേദനയും ഉണ്ടാകുന്നത് നിരവധി അവസ്ഥകളുടെ ലക്ഷണമാകാം, അവയില്‍ ചിലതിന് ഉടനടി വൈദ്യസഹായം ആവശ്യമായി വന്നേക്കാം.

കഠിനമായ വ്യായാമം അരുത്! റാബ്‌ഡോമയോളിസിസിന്റെ ലക്ഷണങ്ങള്‍ അറിയണം

കഠിനമായ വ്യായാമം അരുത്! റാബ്‌ഡോമയോളിസിസിന്റെ ലക്ഷണങ്ങള്‍ അറിയണംകഠിനമായ വ്യായാമത്തില്‍ ഏര്‍പ്പെടുന്നതിലൂടെ പേശികളില്‍ പരിക്കുകള്‍ ഏല്‍ക്കുകയും ഇത് പേശി നാരുകളുടെ വിഷ ഘടകങ്ങള്‍ രക്തപ്രവാഹത്തിലും വൃക്കകളിലും പ്രവേശിക്കുന്നതിന് കാരണമാകുന്നു.

പ്രതിരോധ ശ്രമങ്ങള്‍ നടത്തിയിട്ടും ഫലമില്ല; ലോകമെമ്പാടും വൈറല്‍ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് മരണങ്ങള്‍ വര്‍ദ്ധിക്കുന്നു

പ്രതിരോധ ശ്രമങ്ങള്‍ നടത്തിയിട്ടും ഫലമില്ല; ലോകമെമ്പാടും വൈറല്‍ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് മരണങ്ങള്‍ വര്‍ദ്ധിക്കുന്നു2030 ലെ വൈറല്‍ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് നിര്‍മാര്‍ജന ലക്ഷ്യത്തിലേക്കുള്ള പുരോഗതിയുടെ ആദ്യ വിലയിരുത്തല്‍ ഈ റിപ്പോര്‍ട്ട് നല്‍കുന്നു.

പ്രമേഹം ആരംഭഘട്ടത്തിൽ; ഭക്ഷണനിയന്ത്രണം വേണോ?

പ്രമേഹം ആരംഭഘട്ടത്തിൽ; ഭക്ഷണനിയന്ത്രണം വേണോ?ഏറെ പേടിക്കേണ്ട അസുഖമാണ് പ്രമേഹം. ഭക്ഷണത്തിൽ ക്രമീകരണം നടത്തിയാണ് രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവിനെ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത്. 'പ്രമേഹമുണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ എല്ലാ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളും കഴിക്കും' എന്ന് പലരും പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടില്ലേ? പ്രമേഹത്തെ തുടർന്ന് മറ്റ് പ്രശ്‌നങ്ങളൊന്നും നേരിടാത്തവരായിരിക്കും കൂടുതലും ഇങ്ങനെ പറയുക. എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ശരീരം പ്രമേഹത്തെ തുടർന്ന് യാതൊരു മാറ്റങ്ങളും കാണിച്ചില്ലെങ്കിലും ഭക്ഷണത്തിൽ നിയന്ത്രണം വേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്.

ലൈംഗിക ബന്ധവും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളും

ലൈംഗിക ബന്ധവും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളുംലൈംഗികതയ്ക്ക് ജീവിതത്തിൽ വളരെ പ്രാധാന്യമാണ് ഉള്ളത്. ശാരീരികമായും മാനസികമായും മനുഷ്യനെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്നതാണ് സെക്സ്. എന്നാൽ വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ വേണം ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ. ആദ്യമായി സെക്സിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം.