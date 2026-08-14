കോൺവെക്കേഷന് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് വേണ്ടെന്ന് നിയമവിദ്യാർഥികൾ, അഭിഭാഷകരായി എൻറോൾ ചെയ്യിക്കരുതെന്ന് ബാർ കൗൺസിൽ ഉത്തരവ്, പ്രതിഷേധം വന്നതോടെ തിരുത്തി
രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും ഉയര്ന്ന ജുഡീഷ്യല് പദവിയോട് ബഹുമാനമോ ആദരവോ ഇല്ലാത്ത ഒരു നിയമവിദ്യാര്ഥിക്ക് ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള അഭിഭാഷകനോ ന്യായാധിപനൊ ആകാനാവില്ലെന്ന് ബാര് കൗണ്സില് ഓഫ് ഇന്ത്യ നേരത്തെ ഇറക്കിയ പ്രസ്താവനയില് പറഞ്ഞിരുന്നു.
ഹൈദരാബാദിലെ നാഷണല് അക്കാദമി ഓഫ് ലീഗല് സ്റ്റഡീസ് ആന്ഡ് റിസര്ച്ച്(NALSAR)ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടില് നിന്നും 2026ല് പഠിച്ചിറങ്ങുന്ന വിദ്യാര്ഥികളെ അഭിഭാഷകരായി എന്റോള് ചെയ്യരുതെന്ന നിര്ദേശം പിന്വലിച്ച് ബാര് കൗണ്സില് ഓഫ് ഇന്ത്യ. ലോ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ബിരുദദാന ചടങ്ങിലേക്ക് സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസായ സൂര്യകാന്തിനെ ക്ഷണിച്ചതില് വിദ്യാര്ഥികള് പ്രതിഷേധവുമായി എത്തിയിരുന്നു. സമീപകാലത്ത് യുവാക്കള്ക്കെതിരെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് നടത്തിയ പരാമര്ശങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലായിരുന്നു പ്രതിഷേധം.
വിദ്യാര്ഥികള് പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്ത് വന്നതോടെ 2026ല് പഠിച്ചിറങ്ങുന്ന വിദ്യാര്ഥികള്ക്കൊന്നും എന്റോള് ചെയ്യാന് അനുമതി നല്കില്ലെന്നതായിരുന്നു ബാര് കൗണ്സില് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ നിലപാട്. എന്നാല് ഈ നിലപാട് ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമാണെന്ന് കാണിച്ച് സീനിയര് അഭിഭാഷകര് അടക്കം രംഗത്ത് വന്നിരുന്നു. ബാര് കൗണ്സില് തീരുമാനം പിന്വലിച്ചില്ലെങ്കില് സമരപരിപാടിയുമായി മുന്നോട്ട് പോകുമെന്ന് സിജെപിയും വ്യക്തമാക്കി. പ്രതിഷേധങ്ങള് ശക്തമായതോടെയാണ് തീരുമാനത്തില് നിന്നും ബാര് കൗണ്സില് പിന്നോട്ട് പോയിരിക്കുന്നത്.
Shocking story of 3 “directives” (and 2 u-turns) in just 5 hours by Bar Council of India:— Saket Gokhale (@SaketGokhale) August 14, 2026
At 7pm, BCI head & BJP RS MP Manan Mishra issues a directive to all state Bar Councils to NOT ENROLL any graduates from NALSAR 2026 batch. Why? Because some of them did not want CJI… pic.twitter.com/dFfQgJKfI7
അതേസമയം വിദ്യാര്ഥി പ്രതിഷേധത്തെ പറ്റി അന്വേഷണമുണ്ടാകുമെന്നും റിപ്പോര്ട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില് തുടര്നടപടികള് സ്വീകരിക്കുമെന്നും ബാര് കൗണ്സില് ഓഫ് ഇന്ത്യ അധ്യക്ഷന് മനന് കുമാര് മിശ്ര പ്രസ്താവനയില് പറഞ്ഞു. രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും ഉയര്ന്ന ജുഡീഷ്യല് പദവിയോട് ബഹുമാനമോ ആദരവോ ഇല്ലാത്ത ഒരു നിയമവിദ്യാര്ഥിക്ക് ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള അഭിഭാഷകനോ ന്യായാധിപനൊ ആകാനാവില്ലെന്ന് ബാര് കൗണ്സില് ഓഫ് ഇന്ത്യ നേരത്തെ ഇറക്കിയ പ്രസ്താവനയില് പറഞ്ഞിരുന്നു. സംഭവത്തില് റിപ്പോര്ട്ട് നല്കാന് സര്വകലാശാലയ്ക്ക് 3 ദിവസത്തെ സമയമാണ് നല്കിയിരിക്കുന്നത്.ALSO READ: ഫ്രീഡം ക്വിസിൽ സവർക്കറുടെ ചോദ്യം, സസ്പെൻഷൻ റദ്ദാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് അധ്യാപകൻ ഹൈക്കോടതിയിൽ