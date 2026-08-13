പാക്കേജ്ഡ് ഭക്ഷണസാധനങ്ങളില് ഉപ്പ്, പഞ്ചസാര, പൂരിത കൊഴുപ്പ് എന്നിവയുടെ ലേബലുകള് പതിച്ചിട്ടില്ല; FSSAIയോട് സുപ്രീം കോടതി വിശദീകരണം തേടി
കൊഴുപ്പ്, പഞ്ചസാര, ഉപ്പ് എന്നിവയുടെ അളവ് കൂടുതലുള്ള പാക്ക് ചെയ്ത ഭക്ഷണസാധനങ്ങളില് മുന്നറിയിപ്പ് ലേബലുകള് പതിക്കുന്നത് വൈകിപ്പിച്ചതിന് നിയന്ത്രണ ഏജന്സിയായ FSSAI-യെ സുപ്രീം കോടതി രൂക്ഷമായി വിമര്ശിച്ചു. പഞ്ചസാര, ഉപ്പ്, പൂരിത കൊഴുപ്പ് (saturated fat) എന്നിവ കൂടുതലായി അടങ്ങിയ ഉല്പ്പന്നങ്ങളുടെ പാക്കറ്റുകള്ക്ക് മുന്വശത്ത് തന്നെ മുന്നറിയിപ്പ് ലേബലുകള് നല്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള ഒരു പൊതുതാല്പ്പര്യ ഹര്ജി (PIL), ജസ്റ്റിസുമാരായ ജെ.ബി. പര്ദിവാല, കെ.വി. വിശ്വനാഥന് എന്നിവരടങ്ങുന്ന ബെഞ്ച് പരിഗണിക്കുകയായിരുന്നു. ഇക്കാര്യത്തില് FSSAI കാണിച്ച വിമുഖതയെ കോടതി ശക്തമായി എതിര്ത്തു. 'നിങ്ങള് കോടതിയെ കളിപ്പിക്കുകയാണോ?' എന്ന് ബെഞ്ച് ചോദിച്ചു. ഭക്ഷ്യ ഉല്പ്പാദകരുടെ സമ്മര്ദ്ദത്തിന് റെഗുലേറ്റര് വഴങ്ങിയിട്ടുണ്ടാകുമെന്നു കോടതി വിമര്ശിച്ചു.
ഇതില് പ്രത്യേക ഉപഭോക്തൃ വിഭാഗത്തെ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള വിപണന തന്ത്രങ്ങളൊന്നും ഉള്പ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്ന് ജഡ്ജിമാര് വ്യക്തമാക്കി. 'ഉല്പ്പന്നങ്ങള് വാങ്ങുന്നതിന് മുന്പ് ഉപഭോക്താക്കള്ക്ക് ആവശ്യമായ വിവരങ്ങള് ലഭ്യമാകണം എന്നതാണ് പ്രധാനം,' ബെഞ്ച് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. 'ഇതുവരെ നിങ്ങള് എന്താണ് ചെയ്തത്? നിങ്ങള് നേരിടുന്ന സമ്മര്ദ്ദം ഞങ്ങള്ക്ക് മനസ്സിലാക്കാം.' 'നിങ്ങള് സ്വയം ഇത് നടപ്പിലാക്കുമോ അതോ ഞങ്ങള് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കണോ?' എന്ന് കേന്ദ്രത്തോടും FSSAI-യോടും കോടതി ചോദിച്ചു. സുപ്രീം കോടതിയില് അന്തിമ നിലപാട് അറിയിക്കുന്നതിനായി കേന്ദ്രത്തിനും FSSAI-ക്കും രണ്ടാഴ്ചത്തെ സമയം അനുവദിച്ചു.