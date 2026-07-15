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ഇറാന് യുദ്ധം മൂലം എണ്ണവില ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും ഉയര്ന്ന നിലയില്; അമേരിക്കയുടെ ദേശീയ കടം 3.2 ട്രില്യണ് ഡോളര് വര്ദ്ധിച്ചു
കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് ദിവസമായി ഇറാനിയന് കേന്ദ്രങ്ങളില് അമേരിക്ക നടത്തിയ ആക്രമണങ്ങളെത്തുടര്ന്ന് പശ്ചിമേഷ്യയിലെ സംഘര്ഷം വീണ്ടും രൂക്ഷമായി. സംഘര്ഷം അസംസ്കൃത എണ്ണ വില കുത്തനെ ഉയര്ത്തി. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയില് വില ഏകദേശം 11 ശതമാനം ഉയര്ന്ന് ഒരു മാസത്തിനിടയിലെ ഏറ്റവും ഉയര്ന്ന നിലയിലെത്തി.
ഈ വര്ദ്ധനവ് ലോകമെമ്പാടും ഉയര്ന്ന പണപ്പെരുപ്പത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കകള് ഉയര്ത്തിയിട്ടുണ്ട്. യുഎസ് ദേശീയ കടം വളര്ന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിന്റെ ദേശീയ കടം 39.4 ട്രില്യണ് ഡോളറിലെത്തി. കഴിഞ്ഞ 12 മാസത്തിനിടെ കടം 3.2 ട്രില്യണ് ഡോളര് വര്ദ്ധിച്ചു. 2020 മുതല് ഇത് 16.3 ട്രില്യണ് ഡോളര് വര്ദ്ധിച്ചു.
കഴിഞ്ഞ ആറ് വര്ഷത്തിനിടെ യുഎസ് കടം എല്ലാ വര്ഷവും ശരാശരി 2.5 ട്രില്യണ് ഡോളര് വര്ദ്ധിച്ചു. ഈ പ്രവണത തുടര്ന്നാല് 2030 ന് മുമ്പ് രാജ്യത്തിന്റെ മൊത്തം കടം 50 ട്രില്യണ് ഡോളര് കവിഞ്ഞേക്കാം. ദേശീയ കടം കുറയ്ക്കാനുള്ള ട്രംപ് ഭരണകൂടത്തിന്റെ ശ്രമങ്ങള്ക്ക് ഇതുവരെ കാര്യമായ ഫലങ്ങള് ലഭിച്ചിട്ടില്ല.
യുഎസ് സര്ക്കാരിന്റെ വരുമാനത്തിന്റെ വലിയൊരു പങ്ക് ഇപ്പോള് കടത്തിന്റെ പലിശ അടയ്ക്കുന്നതിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പലിശ അടയ്ക്കല് രാജ്യത്തിന്റെ ജിഡിപിയുടെ 3.2 ശതമാനത്തിലെത്തി. 1970 കള്ക്ക് ശേഷമുള്ള ഏറ്റവും ഉയര്ന്ന നിലയാണിത്. 2020 മുതല് വാര്ഷിക പലിശ അടയ്ക്കല് ഏകദേശം 140 ശതമാനം വര്ദ്ധിച്ചു. 711 ബില്യണ് ഡോളറില് നിന്ന് 1.22 ട്രില്യണ് ഡോളറായി ഉയര്ന്നു. ഇപ്പോള് അവ യുഎസ് ഫെഡറല് ബജറ്റിന്റെ ഏകദേശം 15 ശതമാനമാണ്.
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സ്ത്രീകളുടെ ചിത്രങ്ങള് ഓണ്ലൈനില് ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നത് തടയുന്നതിനുള്ള നിയമനിര്മ്മാണ സാധ്യത കേരളം പരിശോധിച്ചുവരികയാണെന്ന് വനിതാ-ശിശുവികസന മന്ത്രി ബിന്ദു കൃഷ്ണ. ഈ മാസം ആദ്യം കൊല്ലത്ത് നടന്ന ഒരു പൊതുപരിപാടിക്കിടെ അനുചിതമായ രീതിയില് തന്റെ ചിത്രങ്ങള് പകര്ത്തിയെന്നും അവ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിന് മുന്പ് സോഷ്യല് മീഡിയയില് പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെട്ടെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.