  1. വാര്‍ത്താലോകം
  2. വാര്‍ത്ത
  3. വിദേശവാര്‍ത്ത
  4. Oil prices hit a monthly high due to the Iran conflict
Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Wednesday, 15 July 2026 (08:26 IST)

ഇറാന്‍ യുദ്ധം മൂലം എണ്ണവില ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും ഉയര്‍ന്ന നിലയില്‍; അമേരിക്കയുടെ ദേശീയ കടം 3.2 ട്രില്യണ്‍ ഡോളര്‍ വര്‍ദ്ധിച്ചു

US- Iran war, Oil price surge, Stock market crash,Iran attacks US bases
Written By: ശ്രീനു എസ്
Updated: Wed, 15 Jul 2026 (08:28 IST)
google-news
കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് ദിവസമായി ഇറാനിയന്‍ കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ അമേരിക്ക നടത്തിയ ആക്രമണങ്ങളെത്തുടര്‍ന്ന് പശ്ചിമേഷ്യയിലെ സംഘര്‍ഷം വീണ്ടും രൂക്ഷമായി. സംഘര്‍ഷം അസംസ്‌കൃത എണ്ണ വില കുത്തനെ ഉയര്‍ത്തി. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയില്‍ വില ഏകദേശം 11 ശതമാനം ഉയര്‍ന്ന് ഒരു മാസത്തിനിടയിലെ ഏറ്റവും ഉയര്‍ന്ന നിലയിലെത്തി.
 
ഈ വര്‍ദ്ധനവ് ലോകമെമ്പാടും ഉയര്‍ന്ന പണപ്പെരുപ്പത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കകള്‍ ഉയര്‍ത്തിയിട്ടുണ്ട്. യുഎസ് ദേശീയ കടം വളര്‍ന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്‌സിന്റെ ദേശീയ കടം 39.4 ട്രില്യണ്‍ ഡോളറിലെത്തി. കഴിഞ്ഞ 12 മാസത്തിനിടെ കടം 3.2 ട്രില്യണ്‍ ഡോളര്‍ വര്‍ദ്ധിച്ചു. 2020 മുതല്‍ ഇത് 16.3 ട്രില്യണ്‍ ഡോളര്‍ വര്‍ദ്ധിച്ചു.
 
കഴിഞ്ഞ ആറ് വര്‍ഷത്തിനിടെ യുഎസ് കടം എല്ലാ വര്‍ഷവും ശരാശരി 2.5 ട്രില്യണ്‍ ഡോളര്‍ വര്‍ദ്ധിച്ചു. ഈ പ്രവണത തുടര്‍ന്നാല്‍ 2030 ന് മുമ്പ് രാജ്യത്തിന്റെ മൊത്തം കടം 50 ട്രില്യണ്‍ ഡോളര്‍ കവിഞ്ഞേക്കാം. ദേശീയ കടം കുറയ്ക്കാനുള്ള ട്രംപ് ഭരണകൂടത്തിന്റെ ശ്രമങ്ങള്‍ക്ക് ഇതുവരെ കാര്യമായ ഫലങ്ങള്‍ ലഭിച്ചിട്ടില്ല.
 
യുഎസ് സര്‍ക്കാരിന്റെ വരുമാനത്തിന്റെ വലിയൊരു പങ്ക് ഇപ്പോള്‍ കടത്തിന്റെ പലിശ അടയ്ക്കുന്നതിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പലിശ അടയ്ക്കല്‍ രാജ്യത്തിന്റെ ജിഡിപിയുടെ 3.2 ശതമാനത്തിലെത്തി. 1970 കള്‍ക്ക് ശേഷമുള്ള ഏറ്റവും ഉയര്‍ന്ന നിലയാണിത്. 2020 മുതല്‍ വാര്‍ഷിക പലിശ അടയ്ക്കല്‍ ഏകദേശം 140 ശതമാനം വര്‍ദ്ധിച്ചു. 711 ബില്യണ്‍ ഡോളറില്‍ നിന്ന് 1.22 ട്രില്യണ്‍ ഡോളറായി ഉയര്‍ന്നു. ഇപ്പോള്‍ അവ യുഎസ് ഫെഡറല്‍ ബജറ്റിന്റെ ഏകദേശം 15 ശതമാനമാണ്.
About Writer
ശ്രീനു എസ്
6 year in webdunia, areas of expertise - Politics, health, astrology.... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക

വൈഭവിനെതിരെ എങ്ങനെ ബൗൾ ചെയ്യുമെന്ന് ചോദിച്ചില്ലെ, ആർച്ചറിന് അന്നെ മനസിലായി, പുറത്താക്കിയത് 2 തവണ !

വൈഭവിനെതിരെ എങ്ങനെ ബൗൾ ചെയ്യുമെന്ന് ചോദിച്ചില്ലെ, ആർച്ചറിന് അന്നെ മനസിലായി, പുറത്താക്കിയത് 2 തവണ !ഷോർട്ട് ബോളുകൾക്ക് മുന്നിലുള്ള താരത്തിൻ്റെ ബലഹീനതയെയാണ് ഇംഗ്ലണ്ട് ബൗളർമാർ മുതലെടുക്കുന്നത്.

12 ശതമാനത്തിലധികം ആൽക്കഹോൾ, ഷെഡ്യൂൾ എച്ച് 1 ലിസ്റ്റിലുള്ള കഫ് സിറപ്പുകൾക്കും ടോണിക്കുകൾക്കും പൂട്ടുവീണു,ഡോക്ടറുടെ കുറിപ്പടിയില്ലാതെ വിറ്റാൽ കർശന നടപടി!

12 ശതമാനത്തിലധികം ആൽക്കഹോൾ, ഷെഡ്യൂൾ എച്ച് 1 ലിസ്റ്റിലുള്ള കഫ് സിറപ്പുകൾക്കും ടോണിക്കുകൾക്കും പൂട്ടുവീണു,ഡോക്ടറുടെ കുറിപ്പടിയില്ലാതെ വിറ്റാൽ കർശന നടപടി!12 ശതമാനത്തിലധികം ആൽക്കഹോൾ അടങ്ങിയ മരുന്നുകൾ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഷെഡ്യൂൾ എച്ച്1 ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി. ഡോക്ടറുടെ കുറിപ്പടിയില്ലാതെ ഇനി കഫ് സിറപ്പുകൾ ലഭിക്കില്ല.

ജര്‍മ്മനിയില്‍ 5,000ത്തിലധികം മരണങ്ങള്‍ക്ക് കാരണം ഉഷ്ണതരംഗമാണെന്ന് കണ്ടെത്തല്‍; കൂടുതലും പ്രായമായവര്‍

ജര്‍മ്മനിയില്‍ 5,000ത്തിലധികം മരണങ്ങള്‍ക്ക് കാരണം ഉഷ്ണതരംഗമാണെന്ന് കണ്ടെത്തല്‍; കൂടുതലും പ്രായമായവര്‍ഇതില്‍ ഭൂരിഭാഗവും ജൂണ്‍ അവസാനത്തിലാണ്‌സംഭവിച്ചത്. ശരാശരി താപനില 20 ഡിഗ്രി സെല്‍ഷ്യസ് കവിഞ്ഞതെന്ന് പൊതുജനാരോഗ്യത്തിനായുള്ള റോബര്‍ട്ട് കോച്ച് ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് (ആര്‍കെഐ) വ്യാഴാഴ്ച പറഞ്ഞു.

Kerala Weather: 'ഇന്ന് മൊത്തം മഴയാണേ'; എട്ട് ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ട്

Kerala Weather: 'ഇന്ന് മൊത്തം മഴയാണേ'; എട്ട് ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ട്തെക്കൻ ഗുജറാത്ത് തീരം മുതൽ വടക്കൻ കേരള തീരം വരെ സമുദ്രനിരപ്പിൽ തീരദേശ ന്യൂനമർദ്ദ പാത്തി സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു

അയ്യെ, ഒരു മുഖ്യമന്ത്രിയല്ലെ...പൂക്കി പാളിയെന്ന് ശാരദക്കുട്ടി, വി ഡി സതീശന്റെ ക്യൂട്ട്‌നസിനെതിരെ വിമര്‍ശനം

അയ്യെ, ഒരു മുഖ്യമന്ത്രിയല്ലെ...പൂക്കി പാളിയെന്ന് ശാരദക്കുട്ടി, വി ഡി സതീശന്റെ ക്യൂട്ട്‌നസിനെതിരെ വിമര്‍ശനംഫെയ്‌സ്ബുക്കില്‍ പങ്കുവെച്ച പോസ്റ്റിലാണ് ശാരദക്കുട്ടിയുടെ വിമര്‍ശനം.

വഴിതെറ്റിപ്പോകുന്ന തീര്‍ത്ഥാടകരെ കണ്ടെത്താന്‍ ശബരിമലയില്‍ എഐ ക്യാമറകള്‍

വഴിതെറ്റിപ്പോകുന്ന തീര്‍ത്ഥാടകരെ കണ്ടെത്താന്‍ ശബരിമലയില്‍ എഐ ക്യാമറകള്‍400 പുതിയ തെര്‍മല്‍ ക്യാമറകളും അനുബന്ധ സംവിധാനങ്ങളും സ്ഥാപിക്കാന്‍ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. തിരക്കില്‍പ്പെട്ട് കാണാതാകുന്ന കുട്ടികളെയോ വയോജനങ്ങളെയോ കണ്ടെത്താന്‍ ഇത് സഹായിക്കുമെന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു.

അഭിമന്യു വധക്കേസ് വിചാരണയ്ക്ക് ഹൈക്കോടതിയുടെ പച്ചക്കൊടി; സ്റ്റേ ഹര്‍ജി തള്ളി

അഭിമന്യു വധക്കേസ് വിചാരണയ്ക്ക് ഹൈക്കോടതിയുടെ പച്ചക്കൊടി; സ്റ്റേ ഹര്‍ജി തള്ളിഎന്നാല്‍ ആദ്യത്തെ 16 പ്രതികളാണ് കുറ്റകൃത്യത്തില്‍ നേരിട്ട് പങ്കെടുത്തതെന്നും മറ്റുള്ളവരുടെ കാര്യത്തില്‍ നടപടികള്‍ പൂര്‍ത്തിയാകുന്നതിന് കാത്തുനില്‍ക്കാതെ ഇവരുടെ വിചാരണയുമായി മുന്നോട്ട് പോകാമെന്നും പ്രോസിക്യൂഷന്‍ വാദിച്ചു.

നടി ആക്രമിക്കപ്പെട്ട കേസ്: ശിക്ഷാവിധി മരവിപ്പിക്കണമെന്ന പൾസർ സുനിയുടെ ആവശ്യം കേരള ഹൈക്കോടതി തള്ളി

നടി ആക്രമിക്കപ്പെട്ട കേസ്: ശിക്ഷാവിധി മരവിപ്പിക്കണമെന്ന പൾസർ സുനിയുടെ ആവശ്യം കേരള ഹൈക്കോടതി തള്ളി2017-ലെ നടി ആക്രമിക്കപ്പെട്ട കേസിൽ പ്രധാന പ്രതിയായ പൾസർ സുനി തന്റെ അപ്പീൽ തീർപ്പാകുന്നത് വരെ ശിക്ഷാവിധി മരവിപ്പിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് സമർപ്പിച്ച ഹർജി കേരള ഹൈക്കോടതി തള്ളി. കേസിൽ കുറ്റക്കാരനാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയതിനെത്തുടർന്ന് പൾസർ സുനിക്ക് വിചാരണ കോടതി 20 വർഷം കഠിനതടവ് വിധിച്ചു.

സ്ത്രീകളുടെ ചിത്രങ്ങള്‍ ഓണ്‍ലൈനില്‍ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നത് തടയാന്‍ നിയമനിര്‍മ്മാണം നടത്തുന്നതിനുള്ള സാധ്യത പരിശോധിക്കും; ബിന്ദു കൃഷ്ണ

സ്ത്രീകളുടെ ചിത്രങ്ങള്‍ ഓണ്‍ലൈനില്‍ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നത് തടയാന്‍ നിയമനിര്‍മ്മാണം നടത്തുന്നതിനുള്ള സാധ്യത പരിശോധിക്കും; ബിന്ദു കൃഷ്ണസ്ത്രീകളുടെ ചിത്രങ്ങള്‍ ഓണ്‍ലൈനില്‍ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നത് തടയുന്നതിനുള്ള നിയമനിര്‍മ്മാണ സാധ്യത കേരളം പരിശോധിച്ചുവരികയാണെന്ന് വനിതാ-ശിശുവികസന മന്ത്രി ബിന്ദു കൃഷ്ണ. ഈ മാസം ആദ്യം കൊല്ലത്ത് നടന്ന ഒരു പൊതുപരിപാടിക്കിടെ അനുചിതമായ രീതിയില്‍ തന്റെ ചിത്രങ്ങള്‍ പകര്‍ത്തിയെന്നും അവ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിന് മുന്‍പ് സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെട്ടെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

സൗജന്യസേവനമല്ല, അമേരിക്കൻ സംരക്ഷണത്തിന് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങൾ പണം തരണം, ഇറാനുമായുള്ള സംഘർഷം കടുക്കുന്നതിനിടെ സഖ്യകക്ഷികളോട് ട്രംപ്

സൗജന്യസേവനമല്ല, അമേരിക്കൻ സംരക്ഷണത്തിന് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങൾ പണം തരണം, ഇറാനുമായുള്ള സംഘർഷം കടുക്കുന്നതിനിടെ സഖ്യകക്ഷികളോട് ട്രംപ്പശ്ചിമേഷ്യയില്‍ അമേരിക്കയും ഇറാനും തമ്മിലുള്ള സൈനിക ഏറ്റുമുട്ടലുകള്‍ അതിരൂക്ഷമായി തുടരുന്നതിനിടെ, ഗള്‍ഫ് സഖ്യരാജ്യങ്ങള്‍ക്ക് കടുത്ത മുന്നറിയിപ്പുമായി മുന്‍ യുഎസ് പ്രസിഡന്റും റിപ്പബ്ലിക്കന്‍ നേതാവുമായ ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപ്.