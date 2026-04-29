Last Modified ബുധന്, 29 ഏപ്രില് 2026 (21:49 IST)
പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ ബിജെപി അധികാരത്തിലെത്തിയേക്കുമെന്ന് എക്സിറ്റ് പോൾ പ്രവചനങ്ങൾ. മമത ബാനർജിയുടെ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിനു അടിതെറ്റിയേക്കുമെന്നാണ് മിക്ക എക്സിറ്റ് പോളുകളും പ്രവചിക്കുന്നത്.
ചാണക്യ സ്ട്രാറ്റജീസ് എക്സിറ്റ് പോൾ ബിജെപിക്കു 150-160 സീറ്റുകൾ പ്രവചിക്കുന്നു. തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് 130-140 വരെ സീറ്റുകൾ നേടാം. മറ്റുള്ളവർക്കു ആറ് മുതൽ 10 സീറ്റുകൾ വരെ.
പ്രജ പോൾ ബിജെപിക്ക് 178-208 സീറ്റുകളും തൃണമൂലിനു 85-110 സീറ്റുകളും പ്രവചിക്കുന്നു. പോൾ ഡയറി എക്സിറ്റ് പോൾ ബിജെപിക്ക് 142-171 സീറ്റുകളും തൃണമൂലിനു 99-127 സീറ്റുകളും പ്രവചിക്കുന്നു. പി-മാർക്യു ബിജെപിക്ക് 150-175 സീറ്റുകൾ കിട്ടിയേക്കുമെന്നും തൃണമൂൽ 118-138 സീറ്റുകളിൽ ഒതുങ്ങുമെന്നും പ്രവചിക്കുന്നു.