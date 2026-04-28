ചൊവ്വ, 28 ഏപ്രില്‍ 2026
ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ സൈനിക ചിലവുള്ള അഞ്ചാമത്തെ രാജ്യമായി ഇന്ത്യ; ചൈന രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത്

ശ്രീനു എസ്| Last Modified ചൊവ്വ, 28 ഏപ്രില്‍ 2026 (10:38 IST)
2025-ല്‍ ലോകത്തിലെ അഞ്ചാമത്തെ വലിയ സൈനിക ചിലവുള്ള രാജ്യമായിരുന്ന ചൈന തങ്ങളുടെ സൈനിക ചെലവ് 8.9 ശതമാനം വര്‍ദ്ധിപ്പിച്ച് 92.1 ബില്യണ്‍ ഡോളറായി ഉയര്‍ത്തിയതായി ആയുധ നിരീക്ഷണ ഗ്രൂപ്പായ സിപ്രി തിങ്കളാഴ്ച പുറത്തിറക്കിയ റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നു. 2025 ല്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ സൈനിക ചെലവ് നടത്തിയ അഞ്ച് രാജ്യങ്ങള്‍ അമേരിക്ക, ചൈന, റഷ്യ, ജര്‍മ്മനി, ഇന്ത്യ എന്നിവയായിരുന്നു. ലോക സൈനിക ചെലവിന്റെ 58 ശതമാനവും ഇവയാണ് വഹിക്കുന്നത്.

ഈ വര്‍ഷം ഇന്ത്യയുടെ സൈനിക ചെലവ് വര്‍ദ്ധിപ്പിച്ചതായി SIPRI യുടെ വാര്‍ഷിക റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നു. 2025 ല്‍ പാകിസ്ഥാന്റെ സൈനിക ചെലവ് 11 ശതമാനം വര്‍ദ്ധിച്ച് 11.9 ബില്യണ്‍ ഡോളറിലെത്തി. 2025-ല്‍ 954 ബില്യണ്‍ യുഎസ് ഡോളറായി അമേരിക്കയുടെ സൈനിക ചെലവ്. 2024-നെ അപേക്ഷിച്ച് 7.5 ശതമാനം കുറഞ്ഞു. ഈ ഇടിവിന് പ്രധാന കാരണം, ഉക്രെയ്‌നിന് പുതിയ സാമ്പത്തിക സൈനിക സഹായം ഒന്നും തന്നെ ഈ വര്‍ഷം അനുവദിക്കാത്തതാണ്.

ലോകത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ വലിയ സൈനിക ചെലവിടല്‍ രാജ്യമായ ചൈന, സൈനിക ചെലവ് 7.4 ശതമാനം വര്‍ദ്ധിപ്പിച്ച് 336 ബില്യണ്‍ യുഎസ് ഡോളറിലെത്തി. ചൈന സൈനിക നവീകരണ നീക്കങ്ങള്‍ തുടരുന്നതിനിടെ തുടര്‍ച്ചയായ 31-ാമത്തെ വാര്‍ഷിക വര്‍ധനവാണിത്.


