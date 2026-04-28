അടുത്തമാസം മുതൽ ഗ്യാസ് ബുക്കിങ്ങിൽ വമ്പൻ മാറ്റങ്ങൾ, പുതിയ നിയന്ത്രണങ്ങൾ പ്രാബല്യത്തിൽ

ന്യൂഡല്ഹി: രാജ്യത്തെ പാചകവാതക (LPG) വിതരണ സംവിധാനം കൂടുതല് സുതാര്യമാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി സിലിണ്ടര് ബുക്കിംഗ് നിയമങ്ങളില് കേന്ദ്ര സര്ക്കാര് മാറ്റം വരുത്തുന്നു. മെയ് ഒന്ന് മുതല് പ്രാബല്യത്തില് വരുന്ന പുതിയ പരിഷ്കാരങ്ങള് ഉപഭോക്താക്കളുടെ ബുക്കിംഗ് രീതിയിലും വിതരണ പ്രക്രിയയിലും നിര്ണ്ണായകമായ മാറ്റങ്ങള് കൊണ്ടുവരും. സിലിണ്ടറുകളുടെ കരിഞ്ചന്ത വില്പന തടയുന്നതിനും യഥാര്ത്ഥ ഉപഭോക്താക്കള്ക്ക് തടസ്സമില്ലാതെ സേവനം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുമാണ് ഈ നീക്കം.
ഒടിപി (OTP) അധിഷ്ഠിത വിതരണം നിര്ബന്ധം: പുതിയ നിയമപ്രകാരം സിലിണ്ടര് വിതരണ സമയത്ത് ഉപഭോക്താവിന്റെ രജിസ്റ്റര് ചെയ്ത മൊബൈല് നമ്പറിലേക്ക് വരുന്ന വണ് ടൈം പാസ്വേഡ് (OTP) വിതരണക്കാരനെ അറിയിക്കണം. ഈ ഒടിപി രേഖപ്പെടുത്തിയാല് മാത്രമേ സിലിണ്ടര് കൈമാറ്റം പൂര്ത്തിയാകൂ. ഉപഭോക്താവിന്റെ സാന്നിധ്യത്തില് തന്നെ വിതരണം നടക്കുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കാന് ഇതിലൂടെ സാധിക്കും.
2. കെവൈസി (KYC) അപ്ഡേഷന്: കെവൈസി നടപടികള് പൂര്ത്തിയാക്കാത്ത ഉപഭോക്താക്കള്ക്ക് സിലിണ്ടര് ബുക്കിംഗില് തടസ്സങ്ങള് നേരിടാന് സാധ്യതയുണ്ട്. ആധാര് കാര്ഡും മൊബൈല് നമ്പറും ഗ്യാസ് കണക്ഷനുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉപഭോക്താക്കള് ഉറപ്പുവരുത്തണം. സബ്സിഡി ആനുകൂല്യങ്ങള് കൃത്യമായി ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലെത്താന് ഇത് അനിവാര്യമാണ്.
3. മൊബൈല് നമ്പര് പുതുക്കല്:
ഗ്യാസ് കണക്ഷനൊപ്പം നല്കിയിട്ടുള്ള മൊബൈല് നമ്പര് നിലവില് പ്രവര്ത്തനക്ഷമമല്ലെങ്കില് അത് അടിയന്തരമായി പുതുക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഒടിപി സംവിധാനം നിര്ബന്ധമാക്കുന്നതോടെ പ്രവര്ത്തനക്ഷമമായ മൊബൈല് നമ്പര് ഇല്ലാത്തവര്ക്ക് സിലിണ്ടര് കൈപ്പറ്റുന്നതില് പ്രായോഗിക ബുദ്ധിമുട്ടുകള് ഉണ്ടായേക്കാം.
ലക്ഷ്യം സുതാര്യത: ഗ്യാസ് ഏജന്സികളില് നിന്നുള്ള സിലിണ്ടറുകള് മറിച്ചുവില്ക്കുന്നത് തടയാനും വിതരണ ശൃംഖലയിലെ ക്രമക്കേടുകള് ഇല്ലാതാക്കാനുമാണ് പെട്രോളിയം കമ്പനികള് ഈ പരിഷ്കാരം നടപ്പിലാക്കുന്നത്. വിതരണക്കാരന് സിലിണ്ടര് എത്തിച്ചു എന്ന് തെറ്റായി രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് ഇതിലൂടെ ഒഴിവാക്കാനാകും.
മെയ് ഒന്ന് മുതല് മാറ്റങ്ങള് നിലവില് വരുന്ന സാഹചര്യത്തില് എല്ലാ ഉപഭോക്താക്കളും തങ്ങളുടെ വിവരങ്ങള് കൃത്യമാണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തണമെന്ന് അധികൃതര് നിര്ദ്ദേശിക്കുന്നു. പുതിയ സാങ്കേതിക സംവിധാനങ്ങളോട് സഹകരിക്കുന്നത് വഴി കൂടുതല് സുരക്ഷിതവും വേഗത്തിലുള്ളതുമായ സേവനം ഉറപ്പാക്കാന് സാധിക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തല്.