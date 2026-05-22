അനുബന്ധ വാര്ത്തകള്
- എല്ലാ ജില്ലാക്കമ്മിറ്റികളിലും വിമർശനം പിണറായിക്കും ഗോവിന്ദനും നേരെ, നേതൃമാറ്റം വേണമെന്നും ആവശ്യം
- പിണറായിക്കെന്താ പ്രായപരിധിയില്ലെ, കെ കെ ശൈലജ ജയിക്കരുതെന്ന് ചിലർ നിർബന്ധം കാട്ടി: കണ്ണൂർ ജില്ലാകമ്മിറ്റിയിൽ രൂക്ഷവിമർശനം
- പ്രതിപക്ഷ നേതാവായി പിണറായി, പി ബി വോട്ടെടുപ്പിൽ 10 പേർ അനുകൂലിച്ചപ്പോൾ 7 പേർ എതിർത്തു
- പിണറായി ശൈലി ജനങ്ങൾക്ക് ബോധിച്ചില്ല, തിരുത്തിയില്ലെങ്കിൽ അണികൾ തിരുത്തിക്കും: സിപിഎം കണ്ണൂർ ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയേറ്റിൽ വിമർശനം
- തിരഞ്ഞെടുപ്പ് തോൽവി വിലയിരുത്തൽ: സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയേറ്റ് രാത്രി 10.30 വരെ നീണ്ടു, നേതാക്കൾ ജനങ്ങളിലേക്ക്
റിപ്പോർട്ടിൽ ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരം മതി, നേതാക്കളെ പഴിചാരണ്ട, കീഴ്ഘടകങ്ങൾക്ക് സിപിഎം നിർദേശം
തിരെഞ്ഞെടുപ്പിലെ തോല്വിയില് നേതാക്കളെ പഴിച്ചുള്ള തീര്പ്പിലേക്ക് പാര്ട്ടിഘടകങ്ങള് എത്തേണ്ടതില്ലെന്ന് സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തിന്റെ നിര്ദേശം. ഏരിയ കമ്മിറ്റികള് തയ്യാറാക്കേണ്ട റിപ്പോര്ട്ടില് എന്തൊക്കെയാണ് ഉള്പ്പെടുത്തേണ്ടത് എന്നതിനെ പറ്റിയുള്ള മാര്ഗനിര്ദേശം സംസ്ഥാനനേതൃത്വം തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ചര്ച്ചയാകണം കീഴ്ഘടകങ്ങളില് നടക്കേണ്ടതെന്നതാണ് നിര്ദേശം.
നേതാക്കളുടെ സമീപനം, ഭാഷ, സ്വജനപക്ഷപാതം എന്നിങ്ങനെ ജില്ലാകമ്മിറ്റികളില് ഉയര്ന്ന വിമര്ശനങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഒന്നും ഏരിയ കമ്മിറ്റി നല്കുന്ന റിപ്പോര്ട്ടില് വേണ്ട എന്നതാണ് സംസ്ഥാനനേതൃത്വത്തിന്റെ നിര്ദേശം. ഏരിയറിപ്പോര്ട്ടിനായി 34 ചോദ്യങ്ങളാണ് സംസ്ഥാന നേതൃത്വം നല്കിയിട്ടുള്ളത്. റിപ്പോര്ട്ട് ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാകണം തയ്യാറാക്കേണ്ടത്.
56 ഇഞ്ചിന്റെ നെഞ്ചളവാണ്, പക്ഷേ ഒറ്റ ചോദ്യത്തില് വിറച്ചു, നോര്വീജിയന് മാധ്യമപ്രവര്ത്തകയുടെ എഫ്ബി, ഇന്സ്റ്റ പൂട്ടിച്ചു
നോര്വെയില് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയോട് ചോദ്യം ചോദിക്കാന് ശ്രമിച്ചതിനെ തുടര്ന്ന് ശ്രദ്ധേയയായ നോര്വീജിയന് മാധ്യമപ്രവര്ത്തക ഹെല്ല ലിങ്ങിന്റെ ഇന്സ്റ്റഗ്രാം, ഫെയ്സ്ബുക്ക് അക്കൗണ്ടുകള് സസ്പെന്ഡ് ചെയ്തു. ഓണ്ലൈന് ആക്രമണങ്ങള് കടുത്തതിനെ തുടര്ന്നാണ് അക്കൗണ്ടുകള് പൂട്ടിയതെന്ന് ഹെല്ല സമൂഹമാധ്യമായ എക്സില് പങ്കുവെച്ച പോസ്റ്റില് അറിയിച്ചു.