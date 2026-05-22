മിഡില് ഈസ്റ്റ് യുദ്ധം: ബദല് ഊര്ജ്ജ സ്രോതസ്സുകള് പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യാന് പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയുടെ നിര്ദേശം
മിഡില് ഈസ്റ്റ് യുദ്ധം മൂലമുണ്ടായ ഊര്ജ്ജ പ്രതിസന്ധിയില് ബദല് ഊര്ജ്ജ സ്രോതസ്സുകള് അടിയന്തരമായി പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യാന് പ്രധാനമന്ത്രി ആവശ്യപ്പെട്ടു. വ്യാഴാഴ്ച വൈകുന്നേരം പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി തന്റെ മന്ത്രിസഭയുമായി നടത്തിയ നാല് മണിക്കൂര് നീണ്ട യോഗത്തിലാണ് ഇത് നിര്ദേശിച്ചത്.
ഇറാനെതിരായ യുഎസ്-ഇസ്രായേല് യുദ്ധവും ഹോര്മുസ് കടലിടുക്കിന്റെ തുടര്ച്ചയായ ഉപരോധവും ഗള്ഫില് നിന്നുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ഇന്ധന വിതരണത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്തി. ഈ സാഹചര്യത്തില്, പരമ്പരാഗതമായവയ്ക്ക് പുറമെയുള്ള ഊര്ജ്ജ ബദലുകള് നോക്കണമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി ആഹ്വാനം ചെയ്തു. എല്പിജി പാചക വാതകത്തിന് പകരമായി ബയോഗ്യാസും പ്രധാനമന്ത്രി നിര്ദ്ദേശിച്ചു.
വിക്സിത് ഭാരത് 2047 വെറുമൊരു വാഗ്ദാനമല്ലെന്നും മറിച്ച് ഒരു പ്രതിബദ്ധതയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അഞ്ച് രാഷ്ട്ര പര്യടനത്തില് നിന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി മടങ്ങിയെത്തിയപ്പോഴാണ് മന്ത്രിമാരുടെ കൗണ്സില് യോഗം നടന്നത്.
നോര്വെയില് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയോട് ചോദ്യം ചോദിക്കാന് ശ്രമിച്ചതിനെ തുടര്ന്ന് ശ്രദ്ധേയയായ നോര്വീജിയന് മാധ്യമപ്രവര്ത്തക ഹെല്ല ലിങ്ങിന്റെ ഇന്സ്റ്റഗ്രാം, ഫെയ്സ്ബുക്ക് അക്കൗണ്ടുകള് സസ്പെന്ഡ് ചെയ്തു. ഓണ്ലൈന് ആക്രമണങ്ങള് കടുത്തതിനെ തുടര്ന്നാണ് അക്കൗണ്ടുകള് പൂട്ടിയതെന്ന് ഹെല്ല സമൂഹമാധ്യമായ എക്സില് പങ്കുവെച്ച പോസ്റ്റില് അറിയിച്ചു.