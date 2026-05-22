  4. People are frustrated CJP proves that, oppurtunity for Opposition says Shashi Tharoor
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Friday, 22 May 2026 (13:56 IST)

കോക്രോച്ച് പാർട്ടി തെളിയിക്കുന്നത് യുവാക്കളുടെ നിരാശ, പ്രതിപക്ഷത്തിന് മുന്നിൽ വലിയ അവസരമെന്ന് ശശി തരൂർ

നിലവിലെ തൊഴിലില്ലായ്മയ്ക്കും വിലക്കയറ്റത്തിനും പൂര്‍ണ്ണ ഉത്തരവാദി കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ തന്നെയാണെന്നും തരൂര്‍ അഭിമുഖത്തില്‍ അടിവരയിട്ടു പറഞ്ഞു.

സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില്‍ തരംഗമായി മാറിയ പരിഹാസ രാഷ്ട്രീയ കൂട്ടായ്മയായ 'കോക്രോച്ച് ജനതാ പാര്‍ട്ടി' (CJP) രാജ്യത്തെ യുവജനങ്ങള്‍ക്ക് ഭരണകൂടത്തോടുള്ള കടുത്ത അതൃപ്തിയുടെയും നിരാശയുടെയും തെളിവാണെന്ന് കോണ്‍ഗ്രസ് എംപി ശശി തരൂര്‍. ദി ഇന്‍ഡ്യന്‍ എക്‌സ്പ്രസിന് നല്‍കിയ പ്രത്യേക അഭിമുഖത്തിലാണ് ശശി തരൂര്‍ ഈ വിഷയത്തില്‍ തന്റെ രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷണങ്ങള്‍ പങ്കുവെച്ചത്. സിജെപിയുടെ പെട്ടെന്നുള്ള വളര്‍ച്ച പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികള്‍ക്ക് മുന്നില്‍ ജനകീയ അടിത്തറ വികസിപ്പിക്കാനുള്ള വലിയൊരു അവസരമാണ് തുറന്നുനല്‍കിയിരിക്കുന്നതെന്നും, ഈ അവസരം പ്രതിപക്ഷം കൃത്യമായി വിനിയോഗിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.
 
ഭരണകൂട വിരുദ്ധ വികാരത്തിന്റെ പ്രതിഫലനം
 
ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യകാന്തിന്റെ വിവാദ പരാമര്‍ശങ്ങള്‍ക്ക് പിന്നാലെ രൂപംകൊണ്ട കോക്രോച്ച് ജനതാ പാര്‍ട്ടിക്ക് ഇന്‍സ്റ്റാഗ്രാമില്‍ വെറും അഞ്ച് ദിവസം കൊണ്ട് 1.5 കോടിയിലധികം (15 Million) ഫോളോവേഴ്‌സിനെയാണ് ലഭിച്ചത്. ഇത് ബിജെപിയുടെയും കോണ്‍ഗ്രസിന്റെയും ഔദ്യോഗിക പേജുകളെക്കാള്‍ കൂടുതലാണ്.
 
'ഇതൊരു സ്വാഭാവിക പ്രതികരണമാണ്. ജനങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍, പ്രത്യേകിച്ച് യുവാക്കള്‍ക്കിടയില്‍ നിലനില്‍ക്കുന്ന കടുത്ത നിരാശയും അതൃപ്തിയുമാണ് ഇതിലൂടെ പുറത്തുവരുന്നത്. ജനാധിപത്യത്തില്‍ ഇത്തരം പരിഹാസങ്ങളും ആക്ഷേപഹാസ്യങ്ങളും പ്രതിഷേധ പ്രകടനങ്ങളും അനിവാര്യമാണ്. യുവാക്കള്‍ക്ക് തങ്ങളുടെ വികാരങ്ങള്‍ പ്രകടിപ്പിക്കാനുള്ള വേദിയാണിത്,' ശശി തരൂര്‍ വ്യക്തമാക്കി. അഡ്മിഷന്‍ പരീക്ഷാ ക്രമക്കേടുകള്‍ (NEET വിവാദം പോലുള്ളവ) കാരണം മാനസിക സമ്മര്‍ദ്ദത്തിലായ യുവതലമുറയുടെ യഥാര്‍ത്ഥ അവസ്ഥയാണ് ഈ ട്രെന്‍ഡിന് പിന്നിലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.
 
അക്കൗണ്ട് പൂട്ടിയ നടപടി ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധം
 
അതേസമയം ദേശീയ സുരക്ഷാ കാരണങ്ങള്‍ മുന്‍നിര്‍ത്തി കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ നിര്‍ദ്ദേശപ്രകാരം കോക്രോച്ച് ജനതാ പാര്‍ട്ടിയുടെ എക്സ് (X) അക്കൗണ്ട് ഇന്ത്യയില്‍ റദ്ദാക്കിയ നടപടിയെ ശശി തരൂര്‍ കടുത്ത ഭാഷയില്‍ വിമര്‍ശിച്ചു. ജനാധിപത്യത്തില്‍ വിയോജിപ്പുകള്‍ക്കും ഹാസ്യത്തിനുമെല്ലാം ഇടമുണ്ടാകണമെന്നും  പ്രതിഷേധങ്ങളെ അടിച്ചമര്‍ത്തുന്നത് ദോഷം ചെയ്യുമെന്നും പ്രതിപക്ഷ ശബ്ദങ്ങള്‍ക്ക് രാഷ്ട്രീയമായി സംവദിക്കാന്‍ ഇടം വേണമെന്നും  എക്‌സ് അക്കൗണ്ട് പുനസ്ഥാപിക്കാന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ തയ്യാറാകണമെന്നും തരൂര്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു.
 
ദോഷം ചെയ്യും. എക്സ് അക്കൗണ്ട് പുനഃസ്ഥാപിക്കാന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ തയ്യാറാകണമെന്നും ഇന്‍സ്റ്റാഗ്രാമിലൂടെ അവരുമായി സംവദിക്കാന്‍ രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വം മുന്നോട്ട് വരണമെന്നും തരൂര്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു. നിലവിലെ ഭരണത്തോടുള്ള മടുപ്പ് കാരണമാണ് ഇത്തരം നവമാധ്യമകൂട്ടായ്മകളിലേക്ക് യുവാക്കള്‍ ആകൃഷ്ടരാകുന്നതെന്നും സര്‍ക്കാരിനെതിരായ അതൃപ്തിയെ മുഖ്യധാര രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് വഴിതിരിക്കുക എന്ന ദൗത്യം പ്രതിപക്ഷമാണ് ഏറ്റെടുക്കേണ്ടതെന്നും തരൂര്‍ വ്യക്തമാക്കി.
 
മാധ്യമങ്ങള്‍ എപ്പോഴും പരാജയങ്ങളുടെ പേരില്‍ പ്രതിപക്ഷത്തെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്ന പ്രവണത ശരിയല്ലെന്നും, നിലവിലെ തൊഴിലില്ലായ്മയ്ക്കും വിലക്കയറ്റത്തിനും പൂര്‍ണ്ണ ഉത്തരവാദി കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ തന്നെയാണെന്നും തരൂര്‍ അഭിമുഖത്തില്‍ അടിവരയിട്ടു പറഞ്ഞു.
 
 
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.

56 ഇഞ്ചിന്റെ നെഞ്ചളവാണ്, പക്ഷേ ഒറ്റ ചോദ്യത്തില്‍ വിറച്ചു, നോര്‍വീജിയന്‍ മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകയുടെ എഫ്ബി, ഇന്‍സ്റ്റ പൂട്ടിച്ചുനോര്‍വെയില്‍ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയോട് ചോദ്യം ചോദിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചതിനെ തുടര്‍ന്ന് ശ്രദ്ധേയയായ നോര്‍വീജിയന്‍ മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തക ഹെല്ല ലിങ്ങിന്റെ ഇന്‍സ്റ്റഗ്രാം, ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് അക്കൗണ്ടുകള്‍ സസ്‌പെന്‍ഡ് ചെയ്തു. ഓണ്‍ലൈന്‍ ആക്രമണങ്ങള്‍ കടുത്തതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് അക്കൗണ്ടുകള്‍ പൂട്ടിയതെന്ന് ഹെല്ല സമൂഹമാധ്യമായ എക്‌സില്‍ പങ്കുവെച്ച പോസ്റ്റില്‍ അറിയിച്ചു.

വന്ദേമാതരം രാജ്ഭവന്റെ നിർദേശം, എഴുന്നേറ്റ് നിന്നപ്പോൾ ആണ് കേട്ടത്: മുഖ്യമന്ത്രിരാജ്ഭവന്റെ നിർദേശപ്രകാരം ആണ് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചടങ്ങിൽ വന്ദേമാതരം ആലപിച്ചതെന്ന് സതീശൻ പറഞ്ഞു

ലീഗിനു വഴങ്ങി സതീശൻ; സുപ്രധാന വകുപ്പുകൾ കൈമാറി, കോൺഗ്രസിൽ അമർഷംകോൺഗ്രസ് ദീർഘകാലമായി കൈവശം വയ്ക്കുന്ന വകുപ്പുകളാണ് ഇപ്പോൾ ലീഗിനു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്

പറ്റിക്കാൻ മാത്രമെ കോൺഗ്രസിനറിയു, കേരളത്തിൽ സർക്കാരെവിടെ കോൺഗ്രസെ, പരിഹസിച്ച് നരേന്ദ്രമോദിബെംഗളുരുവില്‍ ബിജെപി സംഘടിപ്പിച്ച സ്വീകരണത്തില്‍ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

മോദിയുടെ വാക്കുകള്‍ വിപണിയില്‍ പ്രതിഫലിച്ചോ?, സെന്‍സെക്‌സില്‍ 1,100 പോയന്റ് നഷ്ടംബിഎസ്ഇയില്‍ ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത കമ്പനികളുടെ വിപണിമൂല്യത്തില്‍ 6 ലക്ഷം കോടി രൂപയാണ് നഷ്ടമായത്. പശ്ചിമേഷ്യന്‍ സംഘര്‍ഷത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ ഇന്ത്യയില്‍ ഇന്ധന, സ്വര്‍ണ ഉപഭോഗം കുറയ്ക്കാന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി ആഹ്വാനം ചെയ്തതും ആശങ്കയ്ക്ക് കാരണമായി.

അമേരിക്കൻ ടെക് മേഖലയിൽ കൂട്ട പിരിച്ചുവിടൽ: H-1B വിസയിലുള്ള ഇന്ത്യൻ ടെക്കികൾ പ്രതിസന്ധിയിൽഅമേരിക്കയില്‍ വമ്പന്‍ ശമ്പളവും വാങ്ങി അവിടെ കുടുംബത്തോടൊപ്പം സ്ഥിരതാമസമാക്കിയ ഇന്ത്യക്കാര്‍ ഏറെയാണ്. എന്നാല്‍ എ ഐ വിപ്ലവത്തോടെ യുഎസ് ടെക് കമ്പനികളെല്ലാം ഇന്ന് കൂട്ടപിരിച്ചുവിടലിലാണ്. ഇതില്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ പ്രഹരമേല്‍ക്കുന്നത് ഇന്ത്യന്‍ പ്രൊഫഷണലുകള്‍ക്ക്.

റിപ്പോർട്ടിൽ ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരം മതി, നേതാക്കളെ പഴിചാരണ്ട, കീഴ്ഘടകങ്ങൾക്ക് സിപിഎം നിർദേശംഏരിയ കമ്മിറ്റികള്‍ തയ്യാറാക്കേണ്ട റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ എന്തൊക്കെയാണ് ഉള്‍പ്പെടുത്തേണ്ടത് എന്നതിനെ പറ്റിയുള്ള മാര്‍ഗനിര്‍ദേശം സംസ്ഥാനനേതൃത്വം തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ചര്‍ച്ചയാകണം കീഴ്ഘടകങ്ങളില്‍ നടക്കേണ്ടതെന്നതാണ് നിര്‍ദേശം.

സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി : നേരിടാൻ കേന്ദ്ര മന്ത്രിമാർക്ക് നിർദേശങ്ങൾ നൽകി പ്രധാനമന്ത്രിഅന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിലെ അനിശ്ചിതത്വവും ക്രൂഡ് ഓയില്‍ വിലക്കയറ്റവും ഇന്ത്യയുടെ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയെ ബാധിക്കാനിടയുള്ള സാഹചര്യത്തിലാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിവിവിധ മന്ത്രാലയങ്ങള്‍ക്കും ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്കും നിര്‍ണായക നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ നല്‍കിയതെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍.

മിഡില്‍ ഈസ്റ്റ് യുദ്ധം: ബദല്‍ ഊര്‍ജ്ജ സ്രോതസ്സുകള്‍ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യാന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയുടെ നിര്‍ദേശംവ്യാഴാഴ്ച വൈകുന്നേരം പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി തന്റെ മന്ത്രിസഭയുമായി നടത്തിയ നാല് മണിക്കൂര്‍ നീണ്ട യോഗത്തിലാണ് ഇത് നിര്‍ദേശിച്ചത്.