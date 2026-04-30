ശ്രീനു എസ്|
Last Modified വ്യാഴം, 30 ഏപ്രില് 2026 (12:27 IST)
അടുത്ത 48 മണിക്കൂറിനുള്ളില് ഉത്തരേന്ത്യയിലെ കാലാവസ്ഥ പൂര്ണ്ണമായും മാറാന് സാധ്യതയുണ്ട്. ഉഷ്ണതരംഗത്തില് നിന്ന് ആശ്വാസം ലഭിക്കുമെന്നും തീവ്രമായ ചൂടും താപനിലയും 3 മുതല് 4 ഡിഗ്രി സെല്ഷ്യസ് വരെ കുറയുമെന്നും ഇന്ത്യന് കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു. 18 സംസ്ഥാനങ്ങളില് ഇടിമിന്നല്, മിന്നല്, ശക്തമായ കാറ്റ് എന്നിവ ഉണ്ടാകുമെന്ന് വകുപ്പ് മുന്നറിയിപ്പ് നല്കി.
ഡല്ഹി-എന്സിആര്, ഉത്തര്പ്രദേശ്, പഞ്ചാബ്, ഹരിയാന, രാജസ്ഥാന്, ബീഹാര് എന്നിവയുള്പ്പെടെ നിരവധി സംസ്ഥാനങ്ങളില് മണിക്കൂറില് 50 മുതല് 60 കിലോമീറ്റര് വരെ വേഗതയില് പൊടിക്കാറ്റും നേരിയ മഴയും ഇടിമിന്നലും ആലിപ്പഴ വര്ഷവും ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഐഎംഡി അറിയിച്ചു. പടിഞ്ഞാറന് അസ്വസ്ഥതയുടെ ഫലമായി, ഉത്തരാഖണ്ഡ്, ഹിമാചല് പ്രദേശ്, ജമ്മു കശ്മീര് എന്നീ മലയോര സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ഉയര്ന്ന പ്രദേശങ്ങളില് ഇടിമിന്നല്, മഴ, മഞ്ഞുവീഴ്ച എന്നിവയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്.
ദക്ഷിണേന്ത്യയില് ദുര്ബലമായ ചുഴലിക്കാറ്റ് ഏപ്രില് 30 വരെ അഞ്ച് സംസ്ഥാനങ്ങളില് കനത്ത മഴയും ഇടിമിന്നലും ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഐഎംഡി പറയുന്നു. മഹാരാഷ്ട്രയുടെയും പശ്ചിമഘട്ടത്തിന്റെയും ചില ഭാഗങ്ങളില് കനത്ത മഴ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. വടക്കുകിഴക്കന് ഇന്ത്യ, പശ്ചിമ ബംഗാള്, ജാര്ഖണ്ഡ് എന്നിവിടങ്ങളില് ഇടിമിന്നലും ശക്തമായ കാറ്റും മഴയും അനുഭവപ്പെടും. എന്നിരുന്നാലും, ചില പ്രദേശങ്ങളില് ഉഷ്ണതരംഗം തുടര്ന്നേക്കാം.