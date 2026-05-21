ടിവി റിമോട്ട് നല്കാന് സഹോദരന് വിസമ്മതിച്ചതിനെ തുടര്ന്ന് 12 വയസ്സുകാരന് ആത്മഹത്യ ചെയ്തു
പാലക്കാട്: ടെലിവിഷന് റിമോട്ടിനെച്ചൊല്ലി സഹോദരനുമായുള്ള ചെറിയ തര്ക്കത്തെ തുടര്ന്ന് പാലക്കാട്ട് 12 വയസ്സുകാരന് ജീവനൊടുക്കി. തച്ചമ്പാറയിലെ മുതുക്കുറുശ്ശ സ്വദേശിയായ പ്രമോദിന്റെ മകന് പ്രദോഷാണ് മരിച്ചത്. പ്രാദേശിക റിപ്പോര്ട്ടുകള് പ്രകാരം, 14 വയസ്സുള്ള സഹോദരനോട് ടിവി റിമോട്ട് ചോദിച്ചപ്പോള് സഹോദരന് അത് നല്കാന് വിസമ്മതിച്ചു. അസ്വസ്ഥനായ പ്രദോഷ് മുറി വിട്ട് മുകളിലെ നിലയിലേക്ക് പോയി.
എന്നാല് ദീര്ഘനേരം പ്രദോഷിനെ കാണാതെ ആശങ്കാകുലരായ കുടുംബാംഗങ്ങള് വീട്ടില് തിരച്ചില് നടത്തിയപ്പോള് കുട്ടിയെ മുറിയില് തൂങ്ങിമരിച്ച നിലയില് കണ്ടെത്തി. ഉടന് തന്നെ ആശുപത്രിയില് എത്തിച്ചെങ്കിലും രക്ഷിക്കാനായില്ല. കുട്ടിക്ക് മുമ്പ് പെരുമാറ്റ വൈകല്യങ്ങളോ അസ്വസ്ഥതകളോ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് ബന്ധുക്കളും സ്കൂള് അധികൃതരും സ്ഥിരീകരിച്ചു.
