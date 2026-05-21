തലക്കെട്ടുകള് സൃഷ്ടിക്കാന് പ്രഖ്യാപനങ്ങള് നടത്താനില്ല: മന്ത്രി ഒ ജെ ജനീഷ്
തിരുവനന്തപുരം: മെസി വരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷ നല്കിയ മുന്ഗാമിയെപ്പോലെ വാഗ്ദാനങ്ങള് നല്കി തലക്കെട്ടുകള് സൃഷ്ടിക്കാനാഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെന്ന് കായിക യുവജനകാര്യമന്ത്രി ഒ ജെ ജനീഷ് പറഞ്ഞു. പ്രസ് ക്ലബ് സംഘടിപ്പിച്ച കുട്ടിക്കൂട്ടെ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. കുട്ടികളിലും യുവാക്കളിലും ഡിജിറ്റല് അഡിക്ഷന് കൂടിവരുന്ന സാഹചര്യമുണ്ട്. ഇത് തരണം ചെയ്യാന് പരിശ്രമം നടത്തും.
കായിക യുവജന മേഖലക്കായി വ്യത്യസ്തമായ ആശയങ്ങള് മനസ്സിലുണ്ടെന്നും മന്ത്രിയായി ചുമതലയേറ്റ ശേഷമുള്ള ആദ്യ പൊതുപരിപാടിയല് ജനീഷ് പറഞ്ഞു. കുട്ടികള്ക്കൊപ്പം ഫോട്ടോയെടുത്തും സെല്ഫിക്ക് പോസ് ചെയ്തും ആദ്യ പരിപാടി ജനീഷ് ഗംഭീരമാക്കി.
പ്രസ് ക്ലബ് പ്രസിഡന്റ് എസ് ശ്രീകേഷ് അധ്യക്ഷനായ ചടങ്ങില് ചലച്ചിത്രതാരം ജിബിന് ഗോപിനാഥ് മുഖ്യാതിഥിയായി. പ്രസ് ക്ലബ് സെക്രട്ടറി പി ആര് പ്രവീണ് സ്വാഗതവും ട്രഷറര് വി വിനീഷ് നന്ദിയും പറഞ്ഞു.
56 ഇഞ്ചിന്റെ നെഞ്ചളവാണ്, പക്ഷേ ഒറ്റ ചോദ്യത്തില് വിറച്ചു, നോര്വീജിയന് മാധ്യമപ്രവര്ത്തകയുടെ എഫ്ബി, ഇന്സ്റ്റ പൂട്ടിച്ചു
നോര്വെയില് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയോട് ചോദ്യം ചോദിക്കാന് ശ്രമിച്ചതിനെ തുടര്ന്ന് ശ്രദ്ധേയയായ നോര്വീജിയന് മാധ്യമപ്രവര്ത്തക ഹെല്ല ലിങ്ങിന്റെ ഇന്സ്റ്റഗ്രാം, ഫെയ്സ്ബുക്ക് അക്കൗണ്ടുകള് സസ്പെന്ഡ് ചെയ്തു. ഓണ്ലൈന് ആക്രമണങ്ങള് കടുത്തതിനെ തുടര്ന്നാണ് അക്കൗണ്ടുകള് പൂട്ടിയതെന്ന് ഹെല്ല സമൂഹമാധ്യമായ എക്സില് പങ്കുവെച്ച പോസ്റ്റില് അറിയിച്ചു.