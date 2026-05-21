'നിര്ഭാഗ്യകരമായ' 13-ാം നമ്പര് സ്റ്റേറ്റ് കാര് തിരഞ്ഞെടുത്ത് മന്ത്രി കെഎം ഷാജി
തിരുവനന്തപുരം: ദീര്ഘകാലമായുള്ള രാഷ്ട്രീയ അന്ധവിശ്വാസത്തില് നിന്ന് മോചനം. വി.ഡി. സതീശന് സര്ക്കാരിലെ മറ്റ് എല്ലാ മന്ത്രിസഭാംഗങ്ങളും നിരസിച്ച സംസ്ഥാനത്തിന്റെ നിയുക്ത 13 -ാം നമ്പര് ഔദ്യോഗിക വാഹനം തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ മന്ത്രി കെ.എം. ഷാജി ഔദ്യോഗികമായി തിരഞ്ഞെടുത്തു. സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങിനുശേഷം മന്ത്രി ഷാജി ആദ്യം സെക്രട്ടേറിയറ്റില് എത്തിയത് 9-ാം നമ്പര് കാറിലാണ്.
എന്നാല് ആ വാഹനം പിന്നീട് ആഭ്യന്തരമന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തലയ്ക്ക് നല്കി. മറ്റൊരു പരമ്പരാഗത വാഹനം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനുപകരം മുന് പിണറായി വിജയന് ഭരണകാലത്ത് പി. പ്രസാദ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഒഴിവുള്ള 13-ാം നമ്പര് വാഹനം ഷാജി പ്രത്യേകം ആവശ്യപ്പെട്ടു. 13-ാം നമ്പര് വാഹനത്തെ പരമ്പരാഗതമായി കേരളത്തിലെ രാഷ്ട്രീയ വൃത്തങ്ങള് ആശങ്കയോടെയാണ് കാണുന്നത്. പലരും അതിനെ ദൗര്ഭാഗ്യവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്താറുണ്ട്.
13-ാം നമ്പര് കാര് സ്വീകരിച്ച നിരവധി മന്ത്രിമാര്ക്ക് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പരാജയങ്ങള് നേരിടേണ്ടി വന്നതായും, തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ടിക്കറ്റ് നിഷേധിക്കപ്പെട്ടതായും, അല്ലെങ്കില് അതത് പാര്ട്ടികള്ക്കുള്ളില് രാഷ്ട്രീയമായി പാര്ശ്വവല്ക്കരിക്കപ്പെട്ടതായും സംസാരങ്ങള് ഉണ്ട്. സ്വമേധയാ വാഹനം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിലൂടെ ഷാജി ഈ ആഴത്തിലുള്ള അന്ധവിശ്വാസങ്ങള് മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ്.
56 ഇഞ്ചിന്റെ നെഞ്ചളവാണ്, പക്ഷേ ഒറ്റ ചോദ്യത്തില് വിറച്ചു, നോര്വീജിയന് മാധ്യമപ്രവര്ത്തകയുടെ എഫ്ബി, ഇന്സ്റ്റ പൂട്ടിച്ചു
നോര്വെയില് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയോട് ചോദ്യം ചോദിക്കാന് ശ്രമിച്ചതിനെ തുടര്ന്ന് ശ്രദ്ധേയയായ നോര്വീജിയന് മാധ്യമപ്രവര്ത്തക ഹെല്ല ലിങ്ങിന്റെ ഇന്സ്റ്റഗ്രാം, ഫെയ്സ്ബുക്ക് അക്കൗണ്ടുകള് സസ്പെന്ഡ് ചെയ്തു. ഓണ്ലൈന് ആക്രമണങ്ങള് കടുത്തതിനെ തുടര്ന്നാണ് അക്കൗണ്ടുകള് പൂട്ടിയതെന്ന് ഹെല്ല സമൂഹമാധ്യമായ എക്സില് പങ്കുവെച്ച പോസ്റ്റില് അറിയിച്ചു.