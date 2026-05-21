പുല്വാമ ഭീകരാക്രമണത്തിന്റെ സൂത്രധാരന് ഹംസ ബുര്ഹാന് പാക് അധീന കശ്മീരില് വെടിയേറ്റ് മരിച്ചു
ന്യൂഡല്ഹി: പുല്വാമ ഭീകരാക്രമണത്തിന് പിന്നിലെ പ്രധാന സൂത്രധാരന്മാരില് ഒരാളായ ഹംസ ബുര്ഹാന് പാക് അധീന കശ്മീരില് (പിഒകെ) അജ്ഞാതരായ തോക്കുധാരികളുടെ വെടിയേറ്റ് മരിച്ചതായി ദേശീയ മാധ്യമങ്ങള് റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്തു. മുസാഫറാബാദിലാണ് കൊലപാതകം നടന്നതെന്ന് റിപ്പോര്ട്ടുകള് പറയുന്നു. അര്ജുമന്ദ് ഗുല്സാര് ദാര് എന്ന ബുര്ഹാന് ഒന്നില് കൂടുതല് വെടിയേറ്റാണ് മരിച്ചതെന്ന് റിപ്പോര്ട്ടുണ്ട്.
അതിര്ത്തി കടന്നുള്ള ഭീകരതയിലും 40 സെന്ട്രല് റിസര്വ് പോലീസ് ഫോഴ്സ് (സിആര്പിഎഫ്) ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ മരണത്തിന് കാരണമായ 2019 ലെ പുല്വാമ ആക്രമണത്തിലും ദറിനെ പങ്കെടുപ്പിച്ചതിന്റെ പേരില് 2022 ല് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം (എംഎച്ച്എ) അദ്ദേഹത്തെ ഔദ്യോഗികമായി തീവ്രവാദിയായി പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു സംഭവത്തെത്തുടര്ന്ന് പ്രദേശത്ത് പ്രാദേശിക അധികാരികള് സുരക്ഷ ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
ഇതുവരെ കൊലപാതകത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ഒരു ഗ്രൂപ്പും ഏറ്റെടുത്തിട്ടില്ല. കുറ്റവാളികളെക്കുറിച്ചോ ലക്ഷ്യത്തെക്കുറിച്ചോ ഉള്ള ഔദ്യോഗിക വിവരങ്ങള് ഇപ്പോഴും അജ്ഞാതമാണ്.
