സർവേകളിൽ കണ്ടത് ജനവികാരം, അത് പരിഗണിക്കണം: വി ഡി സതീശനെ പിന്തുണച്ച് സാദിഖലി തങ്ങൾ

യുഡിഎഫ് അധികാരത്തിലെത്തിയാല് ആരാകും മുഖ്യമന്ത്രിയെന്ന രീതിയിലുള്ള ചര്ച്ചകളാണ് കോണ്ഗ്രസിനുള്ളില് നടക്കുന്നത്. മുഖ്യമന്ത്രി പദത്തെ ചൊല്ലിയുള്ള തര്ക്കങ്ങള് നിലവില് വേണ്ടെന്ന് കെപിസിസി, എഐസിസി നിര്ദേശങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലും ഇത് സംബന്ധിച്ച അഭ്യൂഹങ്ങള് ഉയര്ന്നിരുന്നു. ഇന്നലെ എക്സിറ്റ് പോള് ഫലങ്ങളില് യുഡിഎഫിന് മുന്തൂക്കം വന്നതോടെ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തേക്ക് വി ഡീ സതീശന് പരോക്ഷ പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ് മുസ്ലീം ലീഗ്.
ജനവികാരം പരിഗണിച്ചാകും യുഡിഎഫ് തീരുമാനങ്ങള് കൈക്കൊള്ളുകയെന്നും എന്നാല് സര്വേകളില് കണ്ടത് ജനവികാരമാണെന്നും മന്ത്രിസഭ അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളില് ജനങ്ങളുടെ വികാരം പരിഗണിച്ചാകും യുഡിഎഫ് മുന്നോട്ട് പോവുക എന്നാണ് സാദിഖലി ശിഹാബ് തങ്ങള് വ്യക്തമാക്കിയത്. യുഡിഎഫില് നേതാക്കളുടെ രാജിക്കാര്യത്തിലടക്കം മുസ്ലീം ലീഗിന്റെ നിലപാട് വളരെ നിര്ണായകമാവാറുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വി ഡി സതീശന് ലീഗ് നല്കുന്ന ഈ പരോക്ഷ പിന്തുണ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തിന്റെ തീരുമാനങ്ങളില് നിര്ണായകമായേക്കാം.