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നീറ്റ് പുനഃപരീക്ഷ; വ്യാജ ചോദ്യപേപ്പറുകള് വിറ്റ നാല് പേര് അറസ്റ്റില്
പട്ന: ബീഹാറിലെ മുസാഫര്പൂരില് വിദ്യാര്ത്ഥികള്ക്കും രക്ഷിതാക്കള്ക്കും വ്യാജ നീറ്റ് പരീക്ഷാ ചോദ്യപേപ്പറുകള് വിറ്റ കേസില് നാല് പേര് അറസ്റ്റില്. ഹര്ഷ്, അമന് കുമാര്, കനയ്യ കുമാര്, ഹര്ഷ് കനോദിയ എന്നിവരാണ് അറസ്റ്റിലായത്. ഇവരില് നിന്ന് മൊബൈല് ഫോണുകള് പോലീസ് പിടിച്ചെടുത്തു. ഇവര് ഒരു ശൃംഖലയായി പ്രവര്ത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു. നീറ്റ് ഉള്പ്പെടെയുള്ള വിവിധ പരീക്ഷകളുടെ ചോദ്യപേപ്പറുകള് സോഷ്യല് മീഡിയയില് വിറ്റഴിച്ചിരുന്നതായി പോലീസ് പറഞ്ഞു.
ജൂണ് 2 ന് ബാലു ഗട്ട് പ്രദേശത്ത് നിന്നാണ് മനീഷ് ഝായെ ആദ്യം അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. പിന്നീട് ഇയാളുടെ നാല് സഹായികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതായി പോലീസ് പറഞ്ഞു. മാതാപിതാക്കളില് നിന്നും വിദ്യാര്ത്ഥികളില് നിന്നും പണം വാങ്ങിയ ശേഷം പ്രതി പണം മനീഷിന് നല്കുമായിരുന്നു. അതേസമയം, ചോദ്യപേപ്പര് ചോര്ച്ചയെ തുടര്ന്ന് മാറ്റിവച്ച നീറ്റ് യുജി പുനഃപരീക്ഷയുടെ അഡ്മിറ്റ് കാര്ഡുകള് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. നാഷണല് ടെസ്റ്റിംഗ് ഏജന്സിയുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് https://neet.nta.nic.in/ വഴി ഉദ്യോഗാര്ത്ഥികള്ക്ക് ഹാള് ടിക്കറ്റ് ഡൗണ്ലോഡ് ചെയ്യാം.
പരീക്ഷാ കേന്ദ്രം ഉള്പ്പെടെയുള്ള വിശദാംശങ്ങള് അഡ്മിറ്റ് കാര്ഡില് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഹാള് ടിക്കറ്റ് ഇല്ലാത്ത ഒരു ഉദ്യോഗാര്ത്ഥിയെയും പരീക്ഷാ ഹാളില് പ്രവേശിപ്പിക്കില്ലെന്ന് എന്ടിഎ വ്യക്തമാക്കി. അപേക്ഷകര്ക്ക് അവരുടെ അപേക്ഷാ നമ്പറും പാസ്വേഡും ഉപയോഗിച്ച് വെബ്സൈറ്റില് ലോഗിന് ചെയ്ത് അഡ്മിറ്റ് കാര്ഡ് ഡൗണ്ലോഡ് ചെയ്യാം.