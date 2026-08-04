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  4. Criticism against Minister CP John's remarks
Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Tuesday, 4 August 2026 (19:31 IST)

'സ്ത്രീകള്‍ പ്രിയദര്‍ശിനിയിലേക്ക് തള്ളികയറുന്നു, എന്നാല്‍ കുട്ടികളെ സ്വകാര്യ സ്‌കൂളുകളിലാണ് ചേര്‍ക്കുന്നത്'; മന്ത്രി സിപി ജോണിന്റെ പരാമര്‍ശത്തിനെതിരെ വിമര്‍ശനം

Priyadarshini Scheme, KSRTC Free Travel,Kerala News
Written By: ശ്രീനു എസ്
Updated: Tue, 4 Aug 2026 (19:38 IST)
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പാലക്കാട്: സ്ത്രീകള്‍ക്കെതിരെ ഗതാഗത മന്ത്രി സി.പി. ജോണ്‍ നടത്തിയ പരാമര്‍ശം  വിമര്‍ശനം ക്ഷണിച്ചുവരുത്തി. 'പ്രിയദര്‍ശിനി' ബസുകളിലെ വന്‍ തിരക്കിനെക്കുറിച്ച് പരാമര്‍ശിക്കവേയാണ് അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്. യാത്രാക്കൂലി നല്‍കാന്‍ സാമ്പത്തിക ശേഷിയില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് സ്ത്രീകള്‍ കെ.എസ്.ആര്‍.ടി.സി. ബസുകളില്‍ ഇത്രയധികം തിരക്കുകൂട്ടുന്നത്. എന്നാല്‍ അതേസമയം തന്നെ ഫീസ് നല്‍കി കുട്ടികളെ സ്വകാര്യ സ്‌കൂളുകളില്‍ ചേര്‍ക്കാനും അവര്‍ തയ്യാറാകുന്നു. ഫീസ് തീരെയില്ലാത്തതോ വളരെ കുറഞ്ഞ ഫീസ് മാത്രം വേണ്ടിവരുന്നതോ ആയ സര്‍ക്കാര്‍-എയ്ഡഡ് സ്‌കൂളുകള്‍ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും പല രക്ഷിതാക്കളും അവ ഒഴിവാക്കുന്നു. തല്‍ഫലമായി സര്‍ക്കാര്‍ സ്‌കൂളുകളില്‍ സീറ്റുകള്‍ ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.
 
കേരള ബസ് ട്രാന്‍സ്പോര്‍ട്ട് അസോസിയേഷന്റെ സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിനിടെ നടത്തിയ പരാമര്‍ശങ്ങള്‍ എല്ലാ ഭാഗത്തുനിന്നും കടുത്ത വിമര്‍ശനത്തിന് ഇടയാക്കി. എന്നാല്‍, താന്‍ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളില്‍ ഉറച്ചുനില്‍ക്കുന്നുവെന്ന് വ്യക്തമാക്കി സി.പി. ജോണ്‍ പിന്നീട് തന്റെ പരാമര്‍ശങ്ങളെ ന്യായീകരിച്ചു. പല സ്ത്രീകളും നേരിടുന്ന ദാരിദ്ര്യം എടുത്തുകാണിക്കുകയായിരുന്നു ആ പരാമര്‍ശങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം. യാത്രാക്കൂലി നല്‍കാന്‍ തീര്‍ത്തും ശേഷിയില്ലാത്ത സ്ത്രീകളുണ്ട അവരുടെ ദുരിതങ്ങള്‍ പൂര്‍ണ്ണമായി മനസ്സിലാക്കുന്നതില്‍ താനുള്‍പ്പെടെയുള്ള രാഷ്ട്രീയക്കാര്‍ പലപ്പോഴും പരാജയപ്പെടാറുണ്ടെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.
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ശ്രീനു എസ്
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