സംസ്ഥാനത്ത് കനത്ത മഴ; ഇപ്പോഴും വൈദ്യുതി പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷമെന്ന് മന്ത്രി
മഴ കനത്തെങ്കിലും വൈദ്യുതി ക്ഷാമം രൂക്ഷമെന്നും മഴക്കെടുതിയിൽ 25 കോടിയുടെ നഷ്ടം വന്നെന്നും സണ്ണി ജോസഫ് പറഞ്ഞു
സംസ്ഥാനത്ത് ഇപ്പോഴും വൈദ്യുതി പ്രതിസന്ധിയെന്ന് വൈദ്യുതി മന്ത്രി സണ്ണി ജോസഫ്. കഴിഞ്ഞ നാല് ദിവസമായി അതിശക്തമായ മഴ തുടരുമ്പോഴാണ് വൈദ്യുതി മന്ത്രിയുടെ പ്രതികരണം.
മഴ കനത്തെങ്കിലും വൈദ്യുതി ക്ഷാമം രൂക്ഷമെന്നും മഴക്കെടുതിയിൽ 25 കോടിയുടെ നഷ്ടം വന്നെന്നും സണ്ണി ജോസഫ് പറഞ്ഞു.
നേരത്തെ മഴ കുറവായതുകൊണ്ടാണ് വൈദ്യുതി ക്ഷാമമെന്നാണ് വൈദ്യുതി മന്ത്രി പറഞ്ഞിരുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് സംസ്ഥാനത്ത് വൈദ്യുതി നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തേണ്ടി വരുന്നതെന്നും സണ്ണി ജോസഫ് ന്യായീകരിച്ചിരുന്നു.