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'കൊറിയറില് എംഡിഎംഎ'; വൈറോളജി ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ അവാര്ഡ് ജേതാവായ ശാസ്ത്രജ്ഞന് കൊച്ചിയില് അറസ്റ്റില്
കൊച്ചി: ആലപ്പുഴയിലെ നാഷണല് ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് വൈറോളജി (എന്ഐവി)യിലെ ശാസ്ത്രജ്ഞന് അറസ്റ്റില്. മഹാരാഷ്ട്രയിലെ പൂനെ ഹവേലി സ്വദേശിയായ ടെക്നിക്കല് ഓഫീസര് പ്രസാദ് സര്കാലെയെ (39) 3,630 എംഡിഎംഎയുമായാണ് കൊച്ചി ഡാന്സാഫ് സംഘം അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ഇന്ത്യയുടെ സ്വന്തം കോവിഡ് വാക്സിന് വികസിപ്പിക്കുന്നതിനായി എന്ഐവി രൂപീകരിച്ച ശാസ്ത്ര സംഘത്തില് അംഗമായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
ശനിയാഴ്ച വൈകുന്നേരം എറണാകുളത്തെ ചേരാനല്ലൂര് സിഗ്നല് ജംഗ്ഷനു സമീപമുള്ള ഒരു കൊറിയര് കമ്പനിയില് നിന്ന് ഒരു പാഴ്സല് സ്വീകരിച്ച് മടങ്ങുന്നതിനിടെയാണ് ഇയാളെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്. ആലപ്പുഴ ചേരാനല്ലൂരിലുള്ള കൊറിയര് കമ്പനിയുടെ പ്രധാന ഓഫീസിലാണ് പാഴ്സല് എത്തിച്ചത്. വിലാസത്തില് എത്താന് രണ്ട് ദിവസത്തെ കാലതാമസം ഒഴിവാക്കാന് അദ്ദേഹം നേരിട്ട് ഓഫീസിലെത്തി. സംശയം തോന്നിയ കൊറിയര് കമ്പനിയിലെ ജീവനക്കാര് പോലീസിനെ അറിയിച്ചു.
12 വര്ഷമായി എന്ഐവി ഉദ്യോഗസ്ഥനായ പ്രസാദ് സര്കാലെ സാങ്കേതിക വിഭാഗത്തിലെ മികച്ച പ്രകടനത്തിന് നിരവധി അവാര്ഡുകള് നേടിയിട്ടുണ്ട്. വാക്സിന് വികസിപ്പിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അവാര്ഡുകളും അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചു. സ്വന്തം ആവശ്യങ്ങള്ക്കായി കൊറിയര് വഴിയാണ് എംഡിഎംഎ എത്തിച്ചതെന്ന് പോലീസ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഇയാള് വളരെക്കാലമായി മയക്കുമരുന്നിന് അടിമയാണ്. അറസ്റ്റിനെക്കുറിച്ച് എന്ഐവി അധികൃതരെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ചേരാനല്ലൂര് പോലീസ് പറഞ്ഞു. സര്ക്കാലെയെ കോടതിയില് ഹാജരാക്കി റിമാന്ഡ് ചെയ്തു.