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വെള്ളം വഴിതിരിച്ചുവിടുന്നത് ചോദ്യം ചെയ്ത സ്ത്രീയെ ലോഹ ചൂല് കൊണ്ട് ആക്രമിച്ചു; അയല്ക്കാരന് അറസ്റ്റില്
എറണാകുളം: അയ്യമ്പിള്ളിയില് തന്റെ വീട്ടിലേക്ക് മഴവെള്ളം തിരിച്ചുവിടാന് ശ്രമിച്ചതിനെ ചോദ്യം ചെയ്തതിന് അയല്വാസി സ്ത്രീയെ ആക്രമിച്ചു. അയല്വാസിയായ സണ്ണിയുടെ ആക്രമണത്തില് കലാകാരിയായ ഷീജ കളപ്പുരയ്ക്ക് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റു. ഞായറാഴ്ച വൈകുന്നേരം 5.15 ഓടെ അയ്യമ്പിള്ളിയിലാണ് സംഭവം. ലോഹ ചൂലിന്റെ പിടി ഉപയോഗിച്ച് സണ്ണി ഷീജയെ കുത്തിയതായും കഴുത്തിന് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റതായും റിപ്പോര്ട്ടുകള് പറയുന്നു.
മണ്ണും ലോഹ അവശിഷ്ടങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് റോഡിലൂടെയുള്ള വെള്ളമൊഴുക്ക് തടഞ്ഞ് വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചുവിടാന് സണ്ണി ശ്രമിച്ചതിനെ ഷീജ ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോഴാണ് ആക്രമണം ഉണ്ടായതെന്ന് റിപ്പോര്ട്ടുണ്ട്. തര്ക്കം പരിഹരിക്കാന് സ്ഥലത്തെത്തിയ വാര്ഡ് കൗണ്സിലറുടെ സാന്നിധ്യത്തിലാണ് ആക്രമണം നടന്നതെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ഭര്ത്താവുമായുള്ള വ്യക്തിപരമായ പ്രശ്നങ്ങളെ തുടര്ന്ന് ഷീജ അയ്യമ്പിള്ളിയിലെ വീട്ടില് ഒറ്റയ്ക്കാണ് താമസിക്കുന്നത്. മുമ്പും സണ്ണി തന്നോട് അനുചിതമായി പെരുമാറിയിട്ടുണ്ടെന്ന് അവര് ആരോപിച്ചിട്ടുണ്ട്. സണ്ണി പലതവണ തനിക്ക് അനുചിതമായ സന്ദേശങ്ങള് അയച്ചിരുന്നുവെന്നും എന്നാല് താന് അതിനെ എതിര്ത്തിരുന്നുവെന്നും ഷീജ പറഞ്ഞു. സഹായം വാഗ്ദാനം ചെയ്യാനെന്ന വ്യാജേന അയാള് പലതവണ തന്റെ വീട്ടില് കയറി അനുചിതമായി പെരുമാറിയെന്നും അവര് ആരോപിച്ചു. ഈ ആരോപണങ്ങള്ക്ക് തെളിവായി സാക്ഷികളുണ്ടെന്നും അവര് അവകാശപ്പെടുന്നു.
മുനമ്പം പോലീസ് സ്റ്റേഷനില് മുമ്പ് പരാതി നല്കിയിരുന്നെങ്കിലും ചെറിയ കുറ്റങ്ങള് മാത്രമേ സണ്ണിക്കെതിരെ രജിസ്റ്റര് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂവെന്നും ഷീജ ആരോപിച്ചു. ആക്രമണം നടന്നയുടനെ പരാതി നല്കിയെങ്കിലും സംഭവം മാധ്യമശ്രദ്ധ നേടിയതിന് ശേഷമാണ് പ്രതിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതെന്നും അവര് പറഞ്ഞു.