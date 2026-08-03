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Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Monday, 3 August 2026 (09:02 IST)

Glassgow Commonwealth Games : കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസിന് ഗ്ലാസ്ഗോയിൽ കൊടിയിറങ്ങി, മെഡൽ നേട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യ നാലാമത്

13 സ്വര്‍ണവും 17 വെള്ളിയും 9 വെങ്കലവുമാണ് ഇന്ത്യ സ്വന്തമാക്കിയത്.

Glasgow CWG, Commonwealth Games Medalists, India Commonwealth Games
Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Mon, 3 Aug 2026 (09:05 IST)
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ഗ്ലാസ്‌ഗോയില്‍ നടന്ന 2026ലെ കോമണ്‍വെല്‍ത്ത് ഗെയിംസിന് കൊടിയിറങ്ങി. ഞായറാഴ്ച സമാപിച്ച ഗെയിംസില്‍ 39 മെഡലുകളുമായി മെഡല്‍ പട്ടികയില്‍ ഇന്ത്യ നാലാം സ്ഥാനത്താണ്. 13 സ്വര്‍ണവും 17 വെള്ളിയും 9 വെങ്കലവുമാണ് ഇന്ത്യ സ്വന്തമാക്കിയത്. 171 മെഡലുകളുമായി ഓസ്‌ട്രേലിയയാണ് ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത്. 110 മെഡലുകളുമായി ഇംഗ്ലണ്ട് രണ്ടാം സ്ഥാനവും 62 മെഡലുകളുമായി കാനഡ മൂന്നാം സ്ഥാനത്തുമാണ്.
 
വര്‍ണാഭമായ സമാപനചടങ്ങ് ഓസ്‌ട്രേലിയന്‍ ഗായിക ഡെല്‍റ്റ ഗുഡ്രെം, സ്‌കോട്ടിഷ് ഗായകന്‍ കാമി ബാണ്‍സ്, സാന്‍ഡി ടോം എന്നിവരുടെ സാന്നിധ്യത്തിലായിരുന്നു. ഇന്ത്യയില്‍ നിന്നും ശങ്കര്‍ മഹാദേവന്‍, മാനുഷി ചില്ലര്‍ എന്നിവരും സമാപനചടങ്ങില്‍ വേദിയിലെത്തി. സ്വര്‍ണമെഡല്‍ ജേതാവായ ബോക്‌സര്‍ ജാസ്മിന്‍ ലംബോറിയയാണ് സമാപനചടങ്ങില്‍ ഇന്ത്യന്‍ പതാകയേന്തിയത്. 2030ല്‍ അഹമ്മദാബാദാകും അടുത്ത കോമണ്‍വെല്‍ത്ത് ഗെയിംസിന് വേദിയാവുക.
 
2026-ലെ ഗ്ലാസ്ഗോ കോമണ്‍വെല്‍ത്ത് ഗെയിംസില്‍ ഇന്ത്യയുടെ മെഡല്‍ നേട്ടം ഇങ്ങനെ(വ്യക്തിഗത മെഡലുകള്‍)
 
സ്വര്‍ണം
 
 മീരാബായ് ചാനു - വനിതകളുടെ 48 കിലോ ഭാരോദ്വഹനം
 അസ്മിത ഡേ - വനിതകളുടെ 48 കിലോ ജൂഡോ
 ഹര്‍ഷ് സിംഗ് - പുരുഷന്മാരുടെ ജൂഡോ
 പ്രീതി - വനിതാ ബോക്‌സിംഗ്
 ജാസ്മിന്‍ ലാംബോറിയ - വനിതാ ബോക്‌സിംഗ്
 സാക്ഷി - വനിതാ ബോക്‌സിംഗ്
 പ്രിയ - വനിതാ ബോക്‌സിംഗ്
 അരുന്ധതി - വനിതാ ബോക്‌സിംഗ്
 സോമന്‍ റാണ - അത്ലറ്റിക്‌സ്
 
കൂടാതെ മറ്റ് സ്വര്‍ണമെഡല്‍ ജേതാക്കളടക്കം ഇന്ത്യ ആകെ 13 സ്വര്‍ണം നേടി
 
 വെള്ളി 
 
 നീരജ് ചോപ്ര - ജാവലിന്‍ ത്രോ
 ഋഷികാന്ത സിംഗ് - ഭാരോദ്വഹനം
 സര്‍വേഷ് കുശാരെ - അത്ലറ്റിക്‌സ്
 വല്ലൂരി അജയ് ബാബു - അത്ലറ്റിക്‌സ്
 ജ്ഞാനേശ്വരി യാദവ് - ഭാരോദ്വഹനം
 
 ഇന്ത്യ ആകെ 17 വെള്ളിമെഡലുകള്‍ നേടി
 
 വെങ്കലം (Bronze)
 
 ജണ്ടു കുമാര്‍ - പാര പവര്‍ലിഫ്റ്റിംഗ്
 ബിന്ദ്യാറാണി ദേവി - ഭാരോദ്വഹനം
 ശില്‍പ കെ. ഷൈല - അത്ലറ്റിക്‌സ്
 തേജസ്വിന്‍ ശങ്കര്‍ - ഡെക്കാത്ലോണ്‍
 
 ഇന്ത്യ ആകെ 9 വെങ്കലമെഡലുകള്‍ നേടി
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
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