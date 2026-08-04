സ്ത്രീകള്ക്കുള്ള സൗജന്യ യാത്രാസൗകര്യം വിപുലീകരിക്കുന്നതിനായി കൂടുതല് പ്രിയദര്ശിനി ബസുകള് ഏര്പ്പെടുത്തി
തിരുവനന്തപുരം: നഗരത്തിലെ മിക്ക സര്വീസുകളും 'സിറ്റി ഫാസ്റ്റ്' ബസുകള് വഴിയായതിനാല് സൗജന്യ യാത്രാ പദ്ധതിയുടെ പ്രയോജനം ലഭിക്കുന്നതില് പരിമിതിയുണ്ടെന്ന പരാതികളെത്തുടര്ന്ന് തലസ്ഥാനത്ത് സ്ത്രീകള്ക്ക് സൗജന്യ യാത്ര അനുവദിക്കുന്ന കൂടുതല് 'പ്രിയദര്ശിനി' ബസുകള് നിരത്തിലിറക്കി.പേരൂര്ക്കട, വികാസ് ഭവന് കെഎസ്ആര്ടിസി ഡിപ്പോകളില് നിന്ന് പുതിയ സര്വീസുകള് ആരംഭിച്ചു.
പേരൂര്ക്കട കെഎസ്ആര്ടിസി ഡിപ്പോയില് നടന്ന ചടങ്ങില് ആരോഗ്യമന്ത്രിയും ദേവസ്വം മന്ത്രിയുമായ കെ. മുരളീധരന് പുതിയ സര്വീസുകള് ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ചെയ്തു. പേരൂര്ക്കട ഡിപ്പോയില് നിന്ന് 'പ്രിയദര്ശിനി' സര്വീസ് ഈസ്റ്റ് ഫോര്ട്ട്-വട്ടിയൂര്ക്കാവ്-മലമുകള് റൂട്ടില് പ്രവര്ത്തിക്കും. വികാസ് ഭവന് ഡിപ്പോയില് നിന്ന് ഈസ്റ്റ് ഫോര്ട്ട്-കണ്ണമൂല-മെഡിക്കല് കോളേജ്-ചെമ്പഴന്തി-പോത്തന്കോട് റൂട്ടില് പുതിയ സര്വീസ് ആരംഭിച്ചു. ഈ റൂട്ട് പട്ടം, കുന്നുകുഴി വാര്ഡുകളെ തമ്മില് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു.