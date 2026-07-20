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  4. China launches a global organization for artificial intelligence comprising 29 countries
Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Monday, 20 July 2026 (11:03 IST)

29 രാജ്യങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്ന കൃത്രിമബുദ്ധിക്കായുള്ള ലോക സംഘടന ആരംഭിച്ച് ചൈന; ഇന്ത്യ ഇല്ല

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Written By: ശ്രീനു എസ്
Updated: Mon, 20 Jul 2026 (11:10 IST)
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29 രാജ്യങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്ന കൃത്രിമബുദ്ധിക്കായുള്ള ലോക സംഘടന ആരംഭിച്ച് ചൈന. വേള്‍ഡ് ആര്‍ട്ടിഫിഷ്യല്‍ ഇന്റലിജന്‍സ് കോ-ഓപ്പറേഷന്‍ ഓര്‍ഗനൈസേഷന്‍ എന്നാണ് സംഘടനയുടെ പേര്. ജൂലൈ 16 ന് ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥാപിതമായ ഇത് പിറ്റേന്ന് നടന്ന വേള്‍ഡ് എഐ കോണ്‍ഫറന്‍സില്‍ അനാച്ഛാദനം ചെയ്തു. മനുഷ്യരാശിക്ക് പ്രയോജനകരവും സുരക്ഷിതവും തുല്യവുമായ ഒരു ദിശയില്‍ സാങ്കേതികവിദ്യ വികസിക്കുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക എന്ന പ്രഖ്യാപിത ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ഇതിന്റെ ആരംഭം. ചടങ്ങില്‍ യുഎന്‍ സെക്രട്ടറി ജനറല്‍ അന്റോണിയോ ഗുട്ടെറസ് പങ്കെടുത്തു.
 
'AI വികസനം ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ ഒറ്റപ്പെട്ട പ്രകടനമായിരിക്കരുതെന്നും മറിച്ച് അന്താരാഷ്ട്ര സഹകരണത്തിന്റെ ഒരു സിംഫണി ആയിരിക്കണമെന്നും ഷി ജിന്‍പിംഗ് പറഞ്ഞു. ഇത് വാഷിംഗ്ടണിന്റെ നൂതന ചിപ്പുകളിലെ കയറ്റുമതി നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ക്കെതിരായ വ്യക്തമായ ഒരു ആക്രമണമാണ്.
 
റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ റഷ്യ, പാകിസ്ഥാന്‍, കസാക്കിസ്ഥാന്‍, ഇന്തോനേഷ്യ, മലേഷ്യ, ലാവോസ്, ബ്രസീല്‍, ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക, സെനഗല്‍, ബെലാറസ്, സെര്‍ബിയ, ക്യൂബ, വെനിസ്വേല തുടങ്ങിയ 29 രാജ്യങ്ങള്‍ പട്ടികയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പത്ത് ആഫ്രിക്കന്‍ രാജ്യങ്ങളും പന്ത്രണ്ട് ഏഷ്യന്‍ രാജ്യങ്ങളും ഒപ്പുവച്ചു. ഇതില്‍ ഇന്ത്യയുടെ അഭാവം മറ്റുള്ളവരുടെ ശ്രദ്ധയാകര്‍ഷിച്ചു. ബ്രിക്സിലെ എല്ലാ അംഗങ്ങളും WAICOയില്‍ ഒപ്പുവച്ചു. 
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ശ്രീനു എസ്
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