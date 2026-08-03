ഭരണം തകര്ന്നു, കോക്രോച്ചുകള്ക്ക് രാജ്യത്തെ മറിച്ചിടാന് കഴിയും: പാകിസ്ഥാന് ആഭ്യന്തര മന്ത്രി മൊഹ്സിന് നഖ്വി
പാകിസ്ഥാന്റെ ഭരണസംവിധാനം തകര്ന്നിരിക്കുന്നു എന്നും വര്ദ്ധിച്ചുവരുന്ന രാഷ്ട്രീയ, സാമ്പത്തിക വെല്ലുവിളികളെ നേരിടാന് ഇനി അതിന് കഴിയില്ലെന്നും രാജ്യത്തെ ആഭ്യന്തര മന്ത്രി മൊഹ്സിന് നഖ്വി വ്യാഴാഴ്ച പറഞ്ഞു. കരസേനാ മേധാവി ഫീല്ഡ് മാര്ഷല് സയ്യിദ് അസിം മുനീറിന്റെ അടുത്തയാളായി അറിയപ്പെടുന്ന നഖ്വി പാകിസ്ഥാന്റെ കോക്രോച്ചുകള് ഒന്നിച്ചാല് രാജ്യത്തെ മറിച്ചിടാന് കഴിയുമെന്ന് പറഞ്ഞു.
ഒരു ഷിയ എന്ന നിലയില് നഖ്വി പാകിസ്ഥാന്റെ അധികാര ഘടനയില് സവിശേഷമായ ഒരു സ്ഥാനം വഹിക്കുന്നു. അയല്രാജ്യമായ ഇറാനുമായുള്ള രാജ്യത്തിന്റെ ബന്ധത്തിന്റെ ഒരു പ്രധാന ഭാഗം കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം. പശ്ചിമേഷ്യന് സംഘര്ഷത്തില് മധ്യസ്ഥത വഹിക്കാനുള്ള ഇസ്ലാമാബാദിന്റെ നിരന്തരമായ ശ്രമങ്ങള്ക്കിടയില് അദ്ദേഹത്തെ കൂടുതല് നിര്ണായകനാക്കുന്നു.
ഇസ്ലാമാബാദില് നടന്ന പാകിസ്ഥാന് സാമ്പത്തിക ഉച്ചകോടിയില് സംസാരിക്കവെ രാജ്യത്ത് പരിഷ്കാരങ്ങള് കൊണ്ടുവരുന്നതിനായി പ്രത്യേക ഭരണ യൂണിറ്റുകള് സൃഷ്ടിക്കണമെന്ന് നഖ്വി ആവശ്യപ്പെട്ടു. അദ്ദേഹം നിര്ദ്ദേശിച്ച മാറ്റങ്ങളില് പാകിസ്ഥാന്റെ ഭരണ ഘടന പുനഃക്രമീകരിക്കലും ഉള്പ്പെടുന്നു. പ്രവിശ്യകളായോ മറ്റൊരു പേരിലോ അധിക ഭരണ യൂണിറ്റുകള് സൃഷ്ടിക്കുന്നതിലേക്ക് രാജ്യം നീങ്ങണമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.