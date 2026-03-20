സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
Last Modified വെള്ളി, 20 മാര്ച്ച് 2026 (14:54 IST)
കൊച്ചി: എസ്എന്ഡിപി യോഗം ഡയറക്ടര് ബോര്ഡില് നിന്ന് അയോഗ്യരാക്കപ്പെട്ടതിനെതിരെ വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശനും തുഷാര് വെള്ളാപ്പള്ളിയും സമര്പ്പിച്ച അപ്പീലില് തല്സ്ഥിതി നിലനിര്ത്താന് കേരള ഹൈക്കോടതി ഡിവിഷന് ബെഞ്ച് ഉത്തരവിട്ടു. ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൗമെന് സെന്, ജസ്റ്റിസ് വി.എം. ശ്യാംകുമാര് എന്നിവരടങ്ങുന്ന ബെഞ്ച് ഈ തിങ്കളാഴ്ച അപ്പീലുകളും അനുബന്ധ ഹര്ജികളും ഒരുമിച്ച് പരിഗണിക്കും. സിംഗിള് ബെഞ്ചിന്റെ ഉത്തരവിന് ഡിവിഷന് ബെഞ്ച് ഔപചാരികമായി സ്റ്റേ അനുവദിച്ചില്ല.
പ്രൊഫ. എം.കെ. സാനുവും മറ്റുള്ളവരും സമര്പ്പിച്ച ഹര്ജിയെ തുടര്ന്നാണ് ഭരണസമിതിയുടെ പ്രാരംഭ അയോഗ്യത. തുടര്ച്ചയായ വര്ഷങ്ങളായി വരവ് ചെലവ് കണക്കുകള് സമര്പ്പിക്കുന്നതില് അവര് പരാജയപ്പെട്ടുവെന്നും നിയന്ത്രണ മാനദണ്ഡങ്ങള് പ്രകാരം ആവശ്യമായ നിര്ബന്ധിത ഡയറക്ടര് ഐഡന്റിഫിക്കേഷന് നമ്പര് (ഡിഐഎന്) ഡയറക്ടര്മാര്ക്ക് ഇല്ലെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് സിംഗിള് ബെഞ്ച് ബോര്ഡിനെതിരെ വിധി പ്രസ്താവിച്ചത്.