ചൊവ്വ, 10 മാര്‍ച്ച് 2026
'സദ്ഭരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി മാത്രമേ കാണാന്‍ കഴിയൂ'; ഡാറ്റാ ചോര്‍ച്ച കേസില്‍ സര്‍ക്കാരിനെതിരായ ഹര്‍ജി ഹൈക്കോടതി തള്ളി

സിആര്‍ രവിചന്ദ്രന്‍| Last Modified ചൊവ്വ, 10 മാര്‍ച്ച് 2026 (17:49 IST)
കൊച്ചി: സ്പാര്‍ക്ക് ഡാറ്റാ ചോര്‍ച്ച കേസില്‍ സര്‍ക്കാരിനെതിരായ ഹര്‍ജി കേരള ഹൈക്കോടതി തള്ളി. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസില്‍ നിന്ന് സന്ദേശങ്ങള്‍ അയച്ചതില്‍ നിയമവിരുദ്ധതയില്ലെന്നും അതിനെ സദ്ഭരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി മാത്രമേ കാണാന്‍ കഴിയൂ എന്നും ഹൈക്കോടതി പറഞ്ഞു.

ജസ്റ്റിസ് ബെച്ചു കുര്യന്‍ തോമസിന്റെ ബെഞ്ചാണ് ഹര്‍ജി പരിഗണിച്ചത്. മലപ്പുറത്തുനിന്നുള്ള രണ്ടുപേരാണ് സര്‍ക്കാരിനെതിരെ ഹൈക്കോടതിയില്‍ ഹര്‍ജി നല്‍കിയത്. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങള്‍ ചോര്‍ത്തിയതിന് തെളിവുകളൊന്നുമില്ല. അതിനാല്‍ ഇതില്‍ നിയമവിരുദ്ധതയില്ല. സര്‍ക്കാരിന്റെ വിശദമായ വാദം കേട്ട ശേഷം കോടതി ഹര്‍ജി തള്ളി.

രാഷ്ട്രീയ പാര്‍ട്ടിയുടെ ചിഹ്നങ്ങള്‍ ഉപയോഗിക്കാതെയാണ് സന്ദേശം അയച്ചതെന്നതിനാല്‍, അത് നല്ല ഭരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി മാത്രമേ കാണാന്‍ കഴിയൂ എന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി.


