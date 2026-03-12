സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
Last Modified വ്യാഴം, 12 മാര്ച്ച് 2026 (16:51 IST)
തിരുവനന്തപുരം: കേരള ഹൈക്കോടതിയുടെ ഉത്തരവിനെ തുടര്ന്ന് വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശനെ ശ്രീനാരായണ ധര്മ്മ പരിപാലന യോഗം ജനറല് സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് നീക്കി. എഴുത്തുകാരനും സാമൂഹിക നിരൂപകനുമായ അന്തരിച്ച എം.കെ. സാനു സമര്പ്പിച്ച ഹര്ജിയില് ജസ്റ്റിസ് ടി.ആര്. രവി അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ചാണ് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചത്.
എസ്.എന്.ഡി.പി. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിധിയില്, ഹൈക്കോടതി സംഘടനയുടെ മുഴുവന് ഡയറക്ടര് ബോര്ഡിനെയും അയോഗ്യരാക്കി. തുഷാര് വെള്ളാപ്പള്ളിയെയും സ്ഥാനത്തുനിന്ന് നീക്കി. തുടര്ച്ചയായി മൂന്ന് വര്ഷമായി ഓഡിറ്റ് അക്കൗണ്ടുകള് സമര്പ്പിക്കുന്നതില് സംഘടന പരാജയപ്പെട്ടുവെന്ന് കോടതി കണ്ടെത്തി.
കമ്പനി നിയമപ്രകാരമുള്ള നിയമപരമായ ആവശ്യകതകള് പാലിച്ചിട്ടില്ലെന്നും ഇത് ഭാരവാഹികളെയും ഡയറക്ടര്മാരെയും അയോഗ്യരാക്കുന്നതിലേക്ക് നയിച്ചുവെന്നും വിധിയില് പറയുന്നു. ക്രമക്കേടുകളും സാമ്പത്തിക പ്രസ്താവനകള് സമര്പ്പിക്കാത്തതും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി എസ്.എന്.ഡി.പി. യോഗത്തിലെ ഒരു വിമത വിഭാഗമാണ് ഹര്ജി സമര്പ്പിച്ചത്.