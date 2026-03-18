സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
Last Modified ബുധന്, 18 മാര്ച്ച് 2026 (13:49 IST)
കൊച്ചി: ഭര്ത്താവ് റോഡപകടത്തില് മരിച്ചതിനെത്തുടര്ന്ന് ഒരു സ്ത്രീയുടെ പുനര്വിവാഹമോ തൊഴില് നിലയോ അവരുടെ 'ആശ്രിതത്വം നഷ്ടപ്പെടല്' നഷ്ടപരിഹാരം നിഷേധിക്കുന്നതിനുള്ള കാരണമായി ഉപയോഗിക്കാനാവില്ലെന്ന് കേരള ഹൈക്കോടതി. വിധവകളുടെ സാമൂഹികവും സാമ്പത്തികവുമായ അവകാശങ്ങള് ഉയര്ത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ടാണ് കോടതിയുടെ വിധി. കൊല്ലം സ്വദേശിയായ ഒരു സ്ത്രീ സമര്പ്പിച്ച അപ്പീല് ഭാഗികമായി അനുവദിച്ചുകൊണ്ടാണ് ജസ്റ്റിസ് ശോഭ അന്നമ്മ ഈപ്പന് വിധി പ്രസ്താവിച്ചത്. പുനര്വിവാഹം ചെയ്തതിന്റെ പേരില് ഒരു സ്ത്രീയെ കോടതി വിലക്കുന്നത് ഭര്ത്താവിന്റെ മരണശേഷം വിധവ പുനര്വിവാഹം കഴിക്കുന്നതില് നിന്ന് കോടതി അടിസ്ഥാനപരമായി നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തുകയാണെന്ന് കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു.
2009 ജൂണ് 16 ന് ഹര്ജിക്കാരിയുടെ ഭര്ത്താവ് സന്തോഷ് അശ്രദ്ധമായി ഓടിച്ചിരുന്ന ഒരു ബസ് ഇടിച്ച് മോട്ടോര് സൈക്കിള് മരിച്ചതോടെയാണ് കേസ് ആരംഭിച്ചത്. 2011 ല് വിധവ 20 ലക്ഷം രൂപ നഷ്ടപരിഹാരം ആവശ്യപ്പെട്ട് മോട്ടോര് ആക്സിഡന്റ് ക്ലെയിംസ് ട്രൈബ്യൂണലിനെ (എംഎസിടി) സമീപിച്ചു. എന്നാല് 'ആശ്രിതത്വം നഷ്ടപ്പെടുന്നു' എന്ന അവകാശവാദം നിഷേധിച്ചുകൊണ്ട് ട്രൈബ്യൂണല് 4.60 ലക്ഷം രൂപ മാത്രമാണ് നല്കിയത്. അപകട സമയത്ത് ഹര്ജിക്കാരി ജോലി ചെയ്തിരുന്നുവെന്നും പിന്നീട് 2013 ല് ഒരു പഞ്ചായത്ത് ജീവനക്കാരനെ പുനര്വിവാഹം ചെയ്തു എന്നുമുള്ള വസ്തുതയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയായിരുന്നു ട്രിബ്യൂണലിന്റെ ന്യായീകരണം.
വിധവ പുനര്വിവാഹം കഴിച്ചുകഴിഞ്ഞാല് അവളുടെ സാമ്പത്തിക ആശ്രയത്വം പുതിയ ഭര്ത്താവിലേക്ക് മാറുമെന്നും അങ്ങനെ ഇന്ഷുറര്ക്കെതിരായ അവളുടെ അവകാശവാദം ഇല്ലാതാകുമെന്നും വാദിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ഷുറന്സ് കമ്പനി ഈ വീക്ഷണത്തെ പിന്തുണച്ചു. എന്നാല് കോടതി ട്രൈബ്യൂണലിന്റെ വിധി റദ്ദാക്കുകയും ഇന്ഷുറന്സ് തുക നല്കാനും വിധിക്കുകയായിരുന്നു.