ബുധന്‍, 11 മാര്‍ച്ച് 2026
കേരളത്തില്‍ എയിംസ് ആരംഭിക്കാന്‍ വൈകുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്? കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിനെതിരെ ഹൈക്കോടതിയുടെ വിമര്‍ശനം

സിആര്‍ രവിചന്ദ്രന്‍| Last Modified ബുധന്‍, 11 മാര്‍ച്ച് 2026 (20:51 IST)
കൊച്ചി: കേരളത്തില്‍ എയിംസ് ആരംഭിക്കുന്നതിലെ കാലതാമസം എന്തുകൊണ്ടെന്ന് കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിനോട് ഹൈക്കോടതി. കഴിഞ്ഞ 11 വര്‍ഷമായി കേരളത്തിന് എയിംസ് അനുവദിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് എന്തുകൊണ്ടാണ് തീരുമാനമെടുക്കാത്തതെന്നും കോടതി ചോദിച്ചു. എയിംസ് അനുവദിക്കുന്നതിനുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങള്‍ അറിയിക്കാനും കോടതി കേന്ദ്രത്തോട് നിര്‍ദ്ദേശിച്ചു. കേരളത്തില്‍ എയിംസ് വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള ഹര്‍ജി പരിഗണിക്കുന്നതിനിടെയാണ് ഹൈക്കോടതി ഈ ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചത്. ഉയര്‍ന്ന ജനസാന്ദ്രതയുള്ള സംസ്ഥാനമായ കേരളത്തില്‍ എയിംസ് അനിവാര്യമാണെന്ന് കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു.

22 പുതിയ എയിംസുകളില്‍ 18 എണ്ണം പ്രവര്‍ത്തനക്ഷമമാണെന്നും നാലെണ്ണം നിര്‍മ്മാണത്തിലാണെന്നും കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ അറിയിച്ചു. നിലവില്‍ പുതുതായി അനുവദിച്ച എയിംസുകളില്‍ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുകയാണെന്ന് കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ വിശദീകരിച്ചു. കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ നയപരമായ തീരുമാനം എടുത്താല്‍ മാത്രമേ സാധ്യതാ പഠനം നടത്താന്‍ കഴിയൂ എന്ന് വ്യക്തമാക്കി സത്യവാങ്മൂലം സമര്‍പ്പിച്ചു. പത്ത് വര്‍ഷമായി സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ എയിംസിനായി ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന് കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിന്റെ അഭിഭാഷകന്‍ വാദിച്ചു.

2016 ല്‍ പദ്ധതി നിര്‍ദ്ദേശിച്ചതായി കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ പറഞ്ഞു. എന്നാല്‍ സംസ്ഥാനത്തില്‍ നിന്ന് ഉല്‍പാദനപരമായ ഒരു സംഭാവനയും ലഭിച്ചില്ല. പക്ഷേ കേന്ദ്രത്തിന്റെ വാദം സംസ്ഥാനം തള്ളി. ഭൂമി കണ്ടെത്തി നല്‍കിയതായി സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ കോടതിയെ അറിയിച്ചു. ഹര്‍ജി അടുത്ത ബുധനാഴ്ച വീണ്ടും പരിഗണിക്കും.


