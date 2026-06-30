അനുബന്ധ വാര്ത്തകള്
- ലക്ഷ്മി പ്രിയയ്ക്കും ശ്വേതാ മേനോനുമെതിരെ നടി അൻസിബ ഹസൻ പൊലീസിൽ; ‘സ്ത്രീത്വത്തെ അപമാനിച്ചു, മ്ലേച്ഛമായ വ്യാജ വീഡിയോകൾ പ്രചരിപ്പിച്ചു'
- ലക്ഷത്തിൽ ഒരാൾക്കുള്ള സിദ്ധി , വേട്ടയാടലിൽ തളരരുത്, അൻസിബയോട് മാല പാർവതി
- ആർജ്ജവമുള്ള യുവനിര വരട്ടെ, അമ്മയിൽ ഔദ്യോഗിക ഭാരവാഹിത്വത്തിലേക്കില്ല : അൻസിബ ഹസൻ
- ജയം കണ്ടത് അൻസിബയുടെ ഒറ്റയാൾ പോരാട്ടം
- 'സംഘടനയുടെ സല്പ്പേരിന് കോട്ടം വരുത്താന് ശ്രമിച്ചു'; നടി അന്സിബ ഹസ്സന് 'അമ്മ' കാരണം കാണിക്കല് നോട്ടീസ് അയച്ചു
ടിനി ടോമിനെതിരെ കേസെടുക്കാം; അൻസിബയുടെ പരാതിയിൽ കോടതി നിർദേശം
കേസെടുത്ത് അന്വേഷിക്കാൻ കടവന്ത്ര പൊലീസിനാണ് കോടതിയുടെ നിർദേശം
നടി അൻസിബ ഹസന്റെ പരാതിയിൽ നടൻ ടിനി ടോമിനെതിരെ കേസെടുക്കാമെന്ന് ജുഡീഷ്യൽ മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി. വർഗീയ അധിക്ഷേപ പരാതിയിലാണ് ടിനി ടോമിനെ പ്രതി ചേർത്ത് കേസെടുക്കാൻ നിർദേശം നൽകിയിരിക്കുന്നത്.
കേസെടുത്ത് അന്വേഷിക്കാൻ കടവന്ത്ര പൊലീസിനാണ് കോടതിയുടെ നിർദേശം. കേസെടുക്കേണ്ടതില്ലെന്ന നിലപാടിലായിരുന്നു നേരത്തെ പൊലീസ്. കേസെടുക്കാൻ കോടതിയിൽ നിന്ന് നിർദേശം ലഭിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ പൊലീസിനും ഇത് തിരിച്ചടിയാണ്.
തനിക്കെതിരെ ടിനി ടോം വർഗീയ പ്രചരണം നടത്തിയെന്ന് അൻസിബ ആരോപിക്കുന്നു. താരസംഘടനയായ 'അമ്മ'യ്ക്കുള്ളിൽ തന്നെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചു. കടുത്ത വർഗീയ അധിക്ഷപമാണ് ടിനി ടോം നടത്തിയതെന്നും അൻസിബയുടെ പരാതിയിലുണ്ട്.