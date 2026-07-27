കേരള ഹൈക്കോടതി വിധി ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് സുരേഷ് ഗോപി നല്കിയ ഹര്ജിയില് സുപ്രീം കോടതി നോട്ടീസ് അയച്ചു
2024-ലെ ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില് തൃശൂര് മണ്ഡലത്തില് നിന്നുള്ള തന്റെ വിജയത്തെ ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഹര്ജി തള്ളണമെന്ന ആവശ്യം കേരള ഹൈക്കോടതി നിരസിച്ചതിനെതിരെ കേന്ദ്രമന്ത്രിയും ബി.ജെ.പി. നേതാവുമായ സുരേഷ് ഗോപി സമര്പ്പിച്ച അപ്പീലില് സുപ്രീം കോടതി നോട്ടീസ് അയച്ചു. ഗോപിയുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെതിരെ ഹര്ജി നല്കിയ തൃശൂര് സ്വദേശിയും ഓള് ഇന്ത്യ യൂത്ത് ഫെഡറേഷന് നേതാവുമായ ബിനോയ് എ.എസ്-ന്റെ മറുപടി ജസ്റ്റിസ് പി.എസ്. നരസിംഹ, ജസ്റ്റിസ് അലോക് ആരാധെ എന്നിവരടങ്ങുന്ന ബെഞ്ച് തേടി.
തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഹര്ജിയില് വിചാരണ അര്ഹിക്കുന്ന വിഷയങ്ങള് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്നും അതിനാല് ഹര്ജി നിലനില്ക്കുന്നതാണെന്നും പൂര്ണ്ണമായ വിചാരണ ആവശ്യമാണെന്നും വ്യക്തമാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള കേരള ഹൈക്കോടതിയിലെ ജസ്റ്റിസ് കൗസര് എടപ്പഗത്തിന്റെ ഏപ്രില് 1-ലെ വിധിയെ ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഈ അപ്പീല് നല്കിയിരിക്കുന്നത്. 'ജനപ്രാതിനിധ്യ നിയമം, 1951' പ്രകാരം സാധുവായ യാതൊരു കാരണങ്ങളും ഹര്ജിയില് ഉന്നയിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് വാദിച്ച്, പ്രാഥമിക ഘട്ടത്തില് തന്നെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഹര്ജി തള്ളിക്കളയണമെന്ന് കേരളത്തില് നിന്നുള്ള ബി.ജെ.പി-യുടെ ഏക പാര്ലമെന്റ് അംഗമായ സുരേഷ്ഗോപി ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.