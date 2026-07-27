പുരുഷന്മാര്ക്ക് 'സീറോ ടിക്കറ്റ്' നല്കുന്ന കെഎസ്ആര്ടിസി കണ്ടക്ടര്മാര്ക്കെതിരെ നടപടിയുണ്ടാകുമെന്ന് മന്ത്രിയുടെ മുന്നറിയിപ്പ്
കണ്ണൂര്: സംസ്ഥാനത്തെ 'പ്രിയദര്ശിനി' സൗജന്യ ബസ് യാത്രാ പദ്ധതി പ്രകാരം സ്ത്രീകള്ക്കായി അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള 'സീറോ ടിക്കറ്റുകള്' (zero tickets) മനഃപൂര്വം പുരുഷന്മാര്ക്ക് നല്കുന്ന കെ.എസ്.ആര്.ടി.സി. കണ്ടക്ടര്മാര്ക്കെതിരെ സസ്പെന്ഷനോ പിരിച്ചുവിടലോ ഉള്പ്പെടെയുള്ള കര്ശന നടപടികള് സ്വീകരിക്കുമെന്ന് കേരള ഗതാഗത മന്ത്രി സി.പി. ജോണ് മുന്നറിയിപ്പ് നല്കി. ഇത്തരം ക്രമക്കേടുകള് കണ്ടെത്തുന്നതിനായി സര്ക്കാര് പരിശോധനകള് കര്ശനമാക്കിയെന്നും, ജീവനക്കാര് ഏത് ട്രേഡ് യൂണിയനില്പ്പെട്ടവരായാലും യാതൊരുവിധ ഇളവും നല്കില്ലെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.
സ്വകാര്യ ബസ് ജീവനക്കാര് 'പ്രിയദര്ശിനി' ബസ് ജീവനക്കാരെ തടയുകയോ ആക്രമിക്കുകയോ ചെയ്ത സംഭവങ്ങളെയും മന്ത്രി അപലപിച്ചു. ഇത്തരം ആക്രമണങ്ങള് 'അംഗീകരിക്കാനാവാത്തവ'യാണെന്നും കര്ശന നിയമനടപടിക്ക് വഴിവെക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
പ്രിയദര്ശിനി ബസ് ജീവനക്കാര്ക്കുനേരെയുണ്ടായ ആക്രമണങ്ങളില് ഉള്പ്പെട്ടവര്ക്കെതിരായ പോലീസ് നടപടികള് തുടരുമെന്നും ഇത്തരം പ്രവൃത്തികള്ക്ക് മുതിരുന്നവര് അതില്നിന്ന് പിന്തിരിയണമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.