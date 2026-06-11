അനുബന്ധ വാര്ത്തകള്
- സ്ത്രീകളെ സൗജന്യമായി കൊണ്ടുപോകുന്ന കെഎസ്ആര്ടിസി ഓര്ഡിനറി ബസുകളില് സ്റ്റിക്കറുകള് ഒട്ടിക്കും
- ഹോര്മുസിന് സമീപം എണ്ണ ടാങ്കറിന് നേരെയുണ്ടായ യുഎസ് ആക്രമണത്തില് മൂന്ന് ഇന്ത്യന് നാവികര് കൊല്ലപ്പെട്ടു
- ഇന്ന് മുതൽ ഇനി ഉറക്കമില്ലാത്ത രാത്രികൾ, ഫിഫ ലോകകപ്പിന് ഇന്ന് കിക്കോഫ്, മത്സരങ്ങൾ എവിടെ കാണാം, എല്ലാ വിവരങ്ങളും
- 7 വര്ഷം മാത്രമാണ് രഘുവരനൊപ്പം ജീവിച്ചത്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരില് മാത്രം എന്നെ അടയാളപ്പെടുത്തരുത് : രോഹിണി
- കെഎസ്ആർടിസിയിലെ സ്ത്രീകളുടെ സൗജന്യയാത്ര, സ്വകാര്യ ബസുകൾ പണിമുടക്കിലേക്ക്
'സംഘടനയുടെ സല്പ്പേരിന് കോട്ടം വരുത്താന് ശ്രമിച്ചു'; നടി അന്സിബ ഹസ്സന് 'അമ്മ' കാരണം കാണിക്കല് നോട്ടീസ് അയച്ചു
കൊച്ചി: മലയാളം സിനിമാ അഭിനേതാക്കളുടെ സംഘടനയായ അമ്മയ്ക്കെതിരെ പരസ്യമായി വിമര്ശനം ഉന്നയിച്ച നടി അന്സിബ ഹസ്സന് അസോസിയേഷന് കാരണം കാണിക്കല് നോട്ടീസ് നല്കി. സോഷ്യല് മീഡിയയിലൂടെയും മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയും അവര് ആവര്ത്തിച്ച് നടത്തിയ പരാമര്ശങ്ങള് അസോസിയേഷന്റെ പ്രതിച്ഛായയ്ക്ക് മങ്ങലേല്പ്പിച്ചുവെന്ന് എ.എം.എം.എ ആരോപിച്ചു. സംഘടനയ്ക്കുള്ളില് പരിഹരിക്കാമായിരുന്ന കാര്യങ്ങള് പൊതുസമൂഹത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നുവെന്നും ഇത് എ.എം.എം.എയ്ക്ക് നാണക്കേടുണ്ടാക്കുകയും അതിന്റെ
സംഘടനയുടെ ബൈലോകള് ലംഘിച്ചുവെന്നാരോപിച്ച് അച്ചടക്ക നടപടി സ്വീകരിക്കരുതെന്ന് വ്യക്തമാക്കി ജൂണ് 17 ന് മുമ്പ് വിശദീകരണം നല്കണമെന്നാണ് നോട്ടീസില് അന്സിബയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. മറുപടി തൃപ്തികരമല്ലെന്ന് തോന്നിയാല് സസ്പെന്ഷന് ഉള്പ്പെടെയുള്ള കര്ശന നടപടികളിലേക്ക് അസോസിയേഷന് നീങ്ങുമെന്ന് വൃത്തങ്ങള് അറിയിച്ചു.
നടി ലക്ഷ്മി പ്രിയയ്ക്കും തൃപ്പൂണിത്തുറ വനിതാ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ ഒരു സബ് ഇന്സ്പെക്ടര്ക്കും എതിരെ അന്സിബ നല്കിയ പരാതിയില് കഴമ്പില്ലെന്ന് പോലീസ് റിപ്പോര്ട്ട് നല്കിയതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെയാണ് ഈ നടപടി. വര്ഗീയവും ജാതിപരവുമായ പരാമര്ശങ്ങള് നടത്തിയെന്ന് ആരോപിച്ച് നടന് ടിനി ടോമിനെതിരെ അന്സിബ പരാതി നല്കിയിരുന്നു. കടവന്ത്ര പോലീസില് സമര്പ്പിച്ച കേസിലാണ് അവര് തുടരുന്നത്.
സംസ്ഥാനത്ത് ഷിഗെല്ല പടരുന്നു; ജാഗ്രത പാലിക്കുക
കോൺഗ്രസ് പിന്നിൽ നിന്ന് കുത്തുന്നവർ; ഡിഎംകെ-ആം ആദ്മി മുന്നണിയിലേക്ക് സിപിഎം എത്തുമോ?
ജോലി പോകുമോ?, മൂന്ന് വർഷത്തിനകം ജീവനക്കാരിൽ പകുതിയും എ ഐ ഏജൻ്റാകും, ഇന്ത്യൻ ഐടി മേഖലയെ ഞെട്ടിച്ച് ടിസിഎസ്
ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി സംഘപരിവാറിനു വഴങ്ങുന്നോ? സെനറ്റ് നിയമനം വിവാദത്തിൽ
സ്ത്രീകളെ സൗജന്യമായി കൊണ്ടുപോകുന്ന കെഎസ്ആര്ടിസി ഓര്ഡിനറി ബസുകളില് സ്റ്റിക്കറുകള് ഒട്ടിക്കും
തിരുവനന്തപുരത്ത് ഷിഗെല്ല കേസുകള് റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്തു
ഹോര്മുസിന് സമീപം എണ്ണ ടാങ്കറിന് നേരെയുണ്ടായ യുഎസ് ആക്രമണത്തില് മൂന്ന് ഇന്ത്യന് നാവികര് കൊല്ലപ്പെട്ടു
ഹോര്മുസ് കടലിടുക്കിന് സമീപം എണ്ണ ടാങ്കറിന് നേരെയുണ്ടായ ആക്രമണത്തില് മൂന്ന് ഇന്ത്യന് നാവികര് കൊല്ലപ്പെട്ടു. ഈ ആഴ്ച ആദ്യം നടന്ന ആക്രമണത്തില് അവരെ കാണാതായെന്നായിരുന്നു പ്രാഥമിക റിപ്പോര്ട്ടുകള്. കാണാതായ മൂന്ന് നാവികരും മരിച്ചതായി സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഷിപ്പിംഗ് മന്ത്രി സര്ബാനന്ദ സോനോവാള് പറഞ്ഞു.