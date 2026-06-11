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  4. Amma sends show cause notice to actress Ansiba Hassan
Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Thursday, 11 June 2026 (21:36 IST)

'സംഘടനയുടെ സല്‍പ്പേരിന് കോട്ടം വരുത്താന്‍ ശ്രമിച്ചു'; നടി അന്‍സിബ ഹസ്സന് 'അമ്മ' കാരണം കാണിക്കല്‍ നോട്ടീസ് അയച്ചു

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BY: ശ്രീനു എസ്
Publish: Thu, 11 Jun 2026 (21:36 IST) Updated: Thu, 11 Jun 2026 (21:40 IST)
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കൊച്ചി: മലയാളം സിനിമാ അഭിനേതാക്കളുടെ സംഘടനയായ അമ്മയ്ക്കെതിരെ പരസ്യമായി വിമര്‍ശനം ഉന്നയിച്ച നടി അന്‍സിബ ഹസ്സന് അസോസിയേഷന്‍ കാരണം കാണിക്കല്‍ നോട്ടീസ് നല്‍കി. സോഷ്യല്‍ മീഡിയയിലൂടെയും മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയും അവര്‍ ആവര്‍ത്തിച്ച് നടത്തിയ പരാമര്‍ശങ്ങള്‍ അസോസിയേഷന്റെ പ്രതിച്ഛായയ്ക്ക് മങ്ങലേല്‍പ്പിച്ചുവെന്ന് എ.എം.എം.എ ആരോപിച്ചു. സംഘടനയ്ക്കുള്ളില്‍ പരിഹരിക്കാമായിരുന്ന കാര്യങ്ങള്‍ പൊതുസമൂഹത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നുവെന്നും ഇത് എ.എം.എം.എയ്ക്ക് നാണക്കേടുണ്ടാക്കുകയും അതിന്റെ 
 
സംഘടനയുടെ ബൈലോകള്‍ ലംഘിച്ചുവെന്നാരോപിച്ച് അച്ചടക്ക നടപടി സ്വീകരിക്കരുതെന്ന് വ്യക്തമാക്കി ജൂണ്‍ 17 ന് മുമ്പ് വിശദീകരണം നല്‍കണമെന്നാണ് നോട്ടീസില്‍ അന്‍സിബയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. മറുപടി തൃപ്തികരമല്ലെന്ന് തോന്നിയാല്‍ സസ്പെന്‍ഷന്‍ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള കര്‍ശന നടപടികളിലേക്ക് അസോസിയേഷന്‍ നീങ്ങുമെന്ന് വൃത്തങ്ങള്‍ അറിയിച്ചു.
 
നടി ലക്ഷ്മി പ്രിയയ്ക്കും തൃപ്പൂണിത്തുറ വനിതാ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ ഒരു സബ് ഇന്‍സ്പെക്ടര്‍ക്കും എതിരെ അന്‍സിബ നല്‍കിയ പരാതിയില്‍ കഴമ്പില്ലെന്ന് പോലീസ് റിപ്പോര്‍ട്ട് നല്‍കിയതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെയാണ് ഈ നടപടി. വര്‍ഗീയവും ജാതിപരവുമായ പരാമര്‍ശങ്ങള്‍ നടത്തിയെന്ന് ആരോപിച്ച് നടന്‍ ടിനി ടോമിനെതിരെ അന്‍സിബ പരാതി നല്‍കിയിരുന്നു. കടവന്ത്ര പോലീസില്‍ സമര്‍പ്പിച്ച കേസിലാണ് അവര്‍ തുടരുന്നത്.
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ശ്രീനു എസ്
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