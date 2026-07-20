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എത്തനോള് ഉടന് ഇന്ത്യന് അടുക്കളകളിലും എത്തും; രാജ്യത്തിന്റെ എത്തനോള് ഉല്പാദന ശേഷി പ്രതിവര്ഷം 20 ബില്യണ് ലിറ്റര് കവിഞ്ഞു
മുഖ്യധാരാ പാചക ഇന്ധനമായി എത്തനോള് അവതരിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള നയരൂപീകരണത്തിനായി പെട്രോളിയം, പ്രകൃതി വാതക മന്ത്രാലയം പ്രവര്ത്തിച്ചു വരികയാണെന്ന് വ്യവസായ എക്സിക്യൂട്ടീവുകള് പറയുന്നു. എത്തനോള് ഉപയോഗം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി സബ്സിഡികള് നല്കുന്നതിനും വിതരണ ശൃംഖല കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിനുമുള്ള നിബന്ധനകള് പരിശോധിക്കും.
പഞ്ചസാരയും ധാന്യങ്ങളും പുളിപ്പിച്ച് ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഹരിത ഇന്ധനമാണ് എത്തനോള്. സര്ക്കാരിന്റെ നിര്ദ്ദേശപ്രകാരം, വീട്ടിലെ ഇന്ധനങ്ങള്ക്കായി ശുദ്ധമായ ഒരു ബദലായി എത്തനോള് അധിഷ്ഠിത പാചക സ്റ്റൗകള് പരീക്ഷിച്ചുവരികയാണെന്ന് ഏപ്രിലില് ET റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്തിരുന്നു.
പാചക ഇന്ധനമായി എത്തനോള് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയ്ക്ക് എല്പിജിയെ ആശ്രയിക്കുന്നത് കുറയ്ക്കാനും വര്ദ്ധിച്ചുവരുന്ന ഇന്ധന ബില് ലാഭിക്കാനും സഹായിക്കും. രാജ്യത്തിന്റെ എത്തനോള് ഉല്പാദന ശേഷി പ്രതിവര്ഷം 20 ബില്യണ് ലിറ്റര് കവിഞ്ഞിരിക്കുന്നു, ഈ സാമ്പത്തിക വര്ഷത്തില് ഇത് 4 ബില്യണ് കൂടി എത്തുമെന്ന് മെയ് മാസത്തെ റിപ്പോര്ട്ടില് കെയര്എഡ്ജ് റേറ്റിംഗ്സ് പറഞ്ഞു.
സര്ക്കാരിന്റെ E20 ബ്ലെന്ഡിംഗ് പ്രോഗ്രാമിനായി പ്രതിവര്ഷം ഏകദേശം 11 ബില്യണ് ലിറ്റര് ഉപയോഗിക്കുമ്പോള് മദ്യ നിര്മ്മാതാക്കള്, ഫാര്മസ്യൂട്ടിക്കല് കമ്പനികള്, കെമിക്കല് നിര്മ്മാതാക്കള് എന്നിവര് 3-3.5 ബില്യണ് ലിറ്റര് കൂടി ഉപയോഗിക്കുന്നു. നേപ്പാള്, ബംഗ്ലാദേശ്, ഇന്തോനേഷ്യ എന്നിവയുള്പ്പെടെയുള്ള അയല് രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് എത്തനോള് കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്നതും ഇന്ത്യ പരിഗണിച്ചേക്കാം. ഈ രാജ്യങ്ങള്ക്ക് 10% എത്തനോള് ബ്ലെന്ഡിംഗ് ലക്ഷ്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും മതിയായ ഫീഡ്സ്റ്റോക്കും വാറ്റിയെടുക്കല് ശേഷിയും ഇല്ല.