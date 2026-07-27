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Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Monday, 27 July 2026 (20:42 IST)

43 വര്‍ഷമായി വാര്‍ഷിക പരിശോധന നടന്നിട്ടില്ല; ഗുരുവായൂര്‍ ക്ഷേത്ര ഓഡിറ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ ഗുരുതരമായ ക്രമക്കേടുകള്‍

Guruvayoor Devaswom Jasmin Jaffer
Written By: ശ്രീനു എസ്
Updated: Mon, 27 Jul 2026 (20:46 IST)
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കൊച്ചി: ഗുരുവായൂര്‍ ദേവസ്വം ഓഡിറ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ടിലെ ഗുരുതരമായ ക്രമക്കേടുകള്‍ ഹൈക്കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഓണ്‍ലൈന്‍ വഴിനടത്തുന്ന വഴിപാടുകളിലും ഡിജിറ്റല്‍ പണമിടപാടുകളിലും ഗുരുവായൂര്‍ ദേവസ്വത്തിന് വീഴ്ചകള്‍ സംഭവിച്ചതായി കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു. ആവശ്യമായ വിവരങ്ങള്‍ ദേവസ്വം അധികൃതര്‍ കൈമാറിയില്ലെന്ന് ഓഡിറ്റ് വിഭാഗം കോടതിയെ അറിയിച്ചു.
 
ഗുരുവായൂര്‍ ക്ഷേത്രത്തിലെ വിലപിടിപ്പുള്ള വസ്തുക്കളുടെ വാര്‍ഷിക ഭൗതിക പരിശോധന കഴിഞ്ഞ 43 വര്‍ഷമായി നടത്തിയിട്ടില്ലെന്നും ഓഡിറ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. 2011-12 മുതല്‍ 2019-20 വരെയുള്ള സാമ്പത്തിക വര്‍ഷങ്ങളില്‍ 54.59 കോടി രൂപയുടെ ഓഡിറ്റ് ആക്ഷേപങ്ങള്‍ നിലവിലുണ്ട്. ഭക്തര്‍ സമര്‍പ്പിച്ച സ്വര്‍ണ്ണ-വെള്ളി പാത്രങ്ങളുടെയും കുങ്കുമത്തിന്റെയും കണക്കുകള്‍ രജിസ്റ്ററില്‍ കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലെന്നും ഓഡിറ്റര്‍ കണ്ടെത്തി. സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളില്‍ കര്‍ശനമായ സുതാര്യത ഉറപ്പാക്കണമെന്നും കോടതി നിര്‍ദ്ദേശിച്ചു. നിലവിലെ ഓഡിറ്റിന്റെ സ്ഥിതിവിവരം വിശദീകരിക്കുന്നതിനായി നാളെ നേരിട്ട് ഹാജരാകാന്‍ സീനിയര്‍ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടറോടും ഹൈക്കോടതി നിര്‍ദ്ദേശിച്ചു.
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