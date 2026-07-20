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Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Monday, 20 July 2026 (10:36 IST)

ഇറാനിലുള്ള ഇന്ത്യക്കാര്‍ ഉടന്‍ രാജ്യം വിടണം; നിര്‍ദേശവുമായി ഇന്ത്യന്‍ എംബസി

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Written By: ശ്രീനു എസ്
Updated: Mon, 20 Jul 2026 (10:39 IST)
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സുരക്ഷാ സാഹചര്യം കണക്കിലെടുത്ത് ഇറാനിലേക്കുള്ള സന്ദര്‍ശനം മാറ്റിവയ്ക്കാനും ഇതിനകം ഇറാനിലുള്ള ഇന്ത്യക്കാര്‍ താല്‍ക്കാലികമായി രാജ്യം വിടുന്നത് പരിഗണിക്കാനും ഇന്ത്യന്‍ എംബസി അഭ്യര്‍ത്ഥിച്ചു. ഞായറാഴ്ച എക്സില്‍ ടെഹ്റാനിലെ ഇന്ത്യന്‍ എംബസി ഒരു പോസ്റ്റില്‍ ഈ വിവരങ്ങള്‍ പങ്കുവച്ചു.
 
ഇറാനില്‍ അസ്ഥിരതയും സംഘര്‍ഷവും വര്‍ദ്ധിച്ചുവരുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ സുരക്ഷാ അന്തരീക്ഷം മെച്ചപ്പെടുന്നതുവരെ ഇറാനിലേക്ക് പോകാന്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഇന്ത്യന്‍ പൗരന്മാര്‍ തല്‍ക്കാലം യാത്ര മാറ്റിവയ്ക്കണം. ഇറാനിലുള്ള ഇന്ത്യക്കാര്‍ ലഭ്യമായ വിമാന ഓപ്ഷനുകള്‍ ഉപയോഗിച്ച് താല്‍ക്കാലികമായി ഇറാനില്‍ നിന്ന് പുറത്തുപോകുന്നത് പരിഗണിക്കണം' -എംബസി പുതുക്കിയ ഉപദേശത്തില്‍ പറഞ്ഞു.
 
ഇറാനില്‍ തുടരാന്‍ തീരുമാനിക്കുന്ന ഇന്ത്യന്‍ പൗരന്മാര്‍ പരമാവധി ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും അതില്‍ പറയുന്നു. സാഹചര്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പൂര്‍ണ്ണ അവബോധം നിലനിര്‍ത്തുന്നതിന് വാര്‍ത്തകള്‍ ശ്രദ്ധാപൂര്‍വ്വം നിരീക്ഷിക്കാനും രാജ്യത്തിന്റെ തെക്കന്‍ തീരത്ത് പോലുള്ള ഉയര്‍ന്ന തലത്തിലുള്ള സൈനിക പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ കാണുന്ന സ്ഥലങ്ങള്‍ ഒഴിവാക്കാനും എംബസി ആവശ്യപ്പെട്ടു.
 
ഇറാനിലുള്ള ഇന്ത്യന്‍ പൗരന്മാരില്‍, ഇതുവരെ എംബസിയില്‍ വിവരങ്ങള്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കില്‍, ഉടന്‍ തന്നെ എംബസിയുടെ വെബ്സൈറ്റും സോഷ്യല്‍ മീഡിയ ഹാന്‍ഡിലുകളും രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യണമെന്നും കൂടുതല്‍ അപ്ഡേറ്റുകള്‍ക്കായി പതിവായി നിരീക്ഷിക്കണമെന്നും അതില്‍ പറയുന്നു.
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ശ്രീനു എസ്
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