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കേരളത്തിനു പനിക്കുന്നു; മഴക്കാലപൂർവ്വ ശുചീകരണം പാളിയത് തിരിച്ചടിയായി
ഭരണമാറ്റത്തിനു ശേഷം സംസ്ഥാനത്ത് മഴക്കാലപൂർവ്വ ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സംസ്ഥാനത്ത് താറുമാറായി
പനിച്ചു വിറച്ച് കേരളം. ഇന്നലെ (വെള്ളി) മാത്രം സംസ്ഥാനത്ത് പനിയെ തുടർന്ന് ചികിത്സ തേടിയത് 12,441 പേർ. 56 പേർക്കു ഡെങ്കിപ്പനി സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജാഗ്രത വേണമെന്നാണ് ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെ നിർദേശം.
അതേസമയം സംസ്ഥാനത്ത് പകർച്ചവ്യാധികൾ പെരുകാൻ കാരണം സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ അലംഭാവമാണെന്ന ആരോപണം ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്. ഭരണമാറ്റത്തിനു ശേഷം സംസ്ഥാനത്ത് മഴക്കാലപൂർവ്വ ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സംസ്ഥാനത്ത് താറുമാറായി. പുതിയ സർക്കാർ ഭരണമേറ്റെടുക്കാൻ വൈകിയതാണ് പ്രതിസന്ധിക്കു കാരണം.