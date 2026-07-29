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  4. Onam Term exams to begin on 13th august
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Wednesday, 29 July 2026 (11:42 IST)

ഓണപരീക്ഷ ഓഗസ്റ്റ് 13 മുതൽ 21ന് സ്കൂൾ അടയ്ക്കും

Onam Term Exams, Kerala News, Public Exams, Onam
Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Wed, 29 Jul 2026 (11:41 IST)
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സംസ്ഥാനത്തെ  പൊതുവിദ്യാലയങ്ങളിലെ ഓണപരീക്ഷ ഓഗസ്റ്റ് 13 മുതല്‍. എല്‍ പി, യുപി, ഹൈസ്‌കൂള്‍ വിഭാഗങ്ങളിലാണ് 13ന് പരീക്ഷ തുടങ്ങുക. ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി ക്ലാസുകളില്‍ പഠിക്കുന്നവര്‍ക്ക് 14നാണ് പരീക്ഷ തുടങ്ങുക.
 
 രാവിലെയും ഉച്ചയ്ക്കുമായാണ് പരീക്ഷ നടത്തുക. 15 മിനിറ്റ് കൂള്‍ ഓഫ് ടൈമും ഉണ്ടാകും. രാവിലെ 10 മുതലാണ് പരീക്ഷ. വെള്ളിയാഴ്ചകള്‍ ഉച്ച നേരത്തെ പരീക്ഷ 2 മണിക്കും മറ്റ് ദിവസങ്ങളില്‍ ഇത് 1.30നും ആരംഭിക്കും. എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളിലും പരീക്ഷ 20ന് അവസാനിക്കും. 21ന് പ്രവര്‍ത്തി ദിവസമാകും. ഓണാഘോഷം ഈ ദിവസം നടത്താം.  പരീക്ഷയ്ക്കിടെ ഏതെങ്കിലും ദിവസം അവധി വന്നാല്‍ 21ന് പരീക്ഷയും നടക്കും. അവധി കഴിഞ്ഞ് 31നാണ് സ്‌കൂളുകള്‍ തുറക്കുക.
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
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