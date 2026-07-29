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  4. Priyanka Gandhi's 'Gaumutra Expert' Remark Sparks Heated Lok Sabha Showdown
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Wednesday, 29 July 2026 (11:03 IST)

ആരാണ് പരീക്ഷ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നത്, ഗോമൂത്ര വിദഗ്ധനോ?, ചോദ്യം ചെയ്ത് പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധി, ലോകസഭയിൽ പ്രതിപക്ഷ- ഭരണപക്ഷ വാക്പോര്

നീറ്റ് പരീക്ഷാ പരിഷ്‌കാര ബില്ല് ചര്‍ച്ചയ്ക്കിടെ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി പ്രളാദ് ജോഷിയെയും കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിനെയും രൂക്ഷമായി വിമര്‍ശിച്ച് കോണ്‍ഗ്രസ് എം പി പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി.

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Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Wed, 29 Jul 2026 (11:04 IST)
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നീറ്റ് പരീക്ഷാ പരിഷ്‌കാര ബില്ല് ചര്‍ച്ചയ്ക്കിടെ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി പ്രളാദ് ജോഷിയെയും കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിനെയും രൂക്ഷമായി വിമര്‍ശിച്ച് കോണ്‍ഗ്രസ് എം പി പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി. ലോക്‌സഭയില്‍ പൊതുപരീക്ഷകളിലെ ക്രമക്കേടുകള്‍ തടയുന്നതിനുള്ള ഭേദഗതി ബില്ല് ചര്‍ച്ച ചെയ്യുന്നതിനിടെയാണ് പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധിയുടെ കടന്നാക്രമണം. പരീക്ഷാ പരിഷ്‌കാരത്തിനായി രൂപീകരിച്ച ഉന്നതതല സമിതിയെ പറ്റിയാണ് പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധി ചോദ്യങ്ങള്‍ ഉയര്‍ത്തിയത്. ഒപ്പം പുതിയ വിദ്യഭ്യാസമന്ത്രിയായ പ്രളാദ് ജോഷിയേയും പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധി വിമര്‍ശിച്ചു.
 
പരീക്ഷാ പരിഷ്‌കാരത്തിനായി നന്ദന്‍ നീലകേനിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സമിതിയെയാണ് കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ നിയമിച്ചത്. മുന്‍ ഐബി ചീഫായ തപന്‍ ദേഖ, ഐഐടി മദ്രാസ് ഡയറക്ടര്‍ വി കാമകോടി എന്നിവരും സമിതിയിലുണ്ട്. ഐഐടി മദ്രാസ് ഡയറക്ടര്‍ വി. കാമകോടിയെ പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധി ഗോമൂത്ര വിദഗ്ധനെന്ന് പരിഹസിച്ചതാണ് വാക്‌പോരിന് കാരണമായത്. മുന്‍പ് കാമകോടി നടത്തിയിട്ടുള്ള ഗോമൂത്ര പരാമര്‍ശത്തെയാണ് പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധി പറഞ്ഞത്. മുന്‍ ഐഎസ്ആര്‍ഒ ചെയര്‍മാനായിരുന്ന എസ് സോമനാഥ്, വിദ്യഭ്യാസ സെക്രട്ടറി അനിതാ കാര്‍വാല്‍, മുന്‍ ബീഹാര്‍ ചീഫ് സെക്രട്ടറി അമ്രിത് ലാല്‍ മീണ എന്നിവരാണ് സമിതിയിലെ മറ്റംഗങ്ങള്‍.
 
അതേസമയം പുതുതായി വിദ്യഭ്യാസമന്ത്രിയായി ചുമതലയേറ്റ പ്രഹ്ലാദ് ജോഷിയുടെ നിയമനത്തെയും പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധി വിമര്‍ശിച്ചു. ബില്‍കിസ് ബാനോ കേസിലെ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരുടെ മോചനത്തെ മുമ്പ് പിന്തുണച്ച വ്യക്തിയെയാണ് സര്‍ക്കാര്‍ വിദ്യഭ്യാസമന്ത്രിയാക്കിയതെന്നും രാജ്യത്തെ പെണ്‍കുട്ടികള്‍ക്ക് എന്ത് സന്ദേശമാണ് ഇത് നല്‍കുന്നതെന്നും പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധി ചോദിച്ചു.
 
അതേസമയം പ്രിയങ്കയുടെ പരാമര്‍ശങ്ങള്‍ക്കെതിരെ പാര്‍ലമെന്ററി കാര്യ മന്ത്രി കിരണ്‍ റിജിജു ശക്തമായി രംഗത്ത് വന്നു. പ്രിയങ്കയുടെ പരാമര്‍ശങ്ങള്‍ സഭാരേഖയില്‍ നിന്ന് നീക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ഇതോടെ സ്പീക്കര്‍ ഇടപെട്ട് പരാമര്‍ശങ്ങള്‍ രേഖയില്‍ നിന്നും ഒഴിവാക്കി. അതേസമയം പരീക്ഷാ സംവിധാനത്തിലെ സുതാര്യത ഉറപ്പാക്കാനാണ് ഭേദഗതി ബില്ല് ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്നും കര്‍ശന ശിക്ഷാ വ്യവസ്ഥകള്‍ വഴി പരീക്ഷാ ചോര്‍ച്ചകള്‍ നിയന്ത്രിക്കാനാണ് ശ്രമമെന്നും സര്‍ക്കാര്‍  വ്യക്തമാക്കി. 
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
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