  1. വാര്‍ത്താലോകം
  2. വാര്‍ത്ത
  3. കേരള വാര്‍ത്ത
  4. UDF Government KSRTC
Written By WEBDUNIA
Last Modified: Wednesday, 29 July 2026 (12:07 IST)

യുഡിഎഫ് സർക്കാരിന്റെ പിടിപ്പുകേട്; കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി കൊറിയർ സർവീസും നിലച്ചു

16 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് കേരളത്തിൽ എവിടെയും സാധനങ്ങൾ എത്തിക്കുമെന്നതായിരുന്നു കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി കൊറിയർ സർവീസിന്റെ പ്രത്യേകത

UDF Government KSRTC
Written By: WEBDUNIA
Updated: Wed, 29 Jul 2026 (12:11 IST)
google-news
കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി കൊറിയർ സർവീസ് നിലച്ചത് സാധാരണക്കാർക്കു അടിയാകുന്നു. പുതിയ സർക്കാർ അധികാരത്തിലെത്തിയതിനു പിന്നാലെയാണ് കൊറിയർ സർവീസ് താറുമാറായത്. കഴിഞ്ഞ ഏതാനും ദിവസങ്ങളായി കൊറിയർ സർവീസിൽ ബുക്കിങ് എടുക്കുന്നില്ല.
 
ടിക്കറ്റ് ഇതര വരുമാനത്തിൽ കെ.എസ്.ആർ.ടി.സിയുടെ നട്ടെല്ലായിരുന്ന കൊറിയർ സർവീസ് സാധാരണക്കാരുടെ ആശ്രയമായിരുന്നു. എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മാസത്തിലേറെയായി കൊറിയർ സർവീസ് പൂർണമായി നിലച്ച നിലയിലാണ്. കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി കൊറിയർ സർവീസിലെ തൊഴിലാളികൾക്കു മാസങ്ങളായി ശമ്പളം ലഭിക്കാത്ത അവസ്ഥയിലാണ്. ശമ്പളം കിട്ടാതായതോടെ തൊഴിലാളികൾ ജോലിക്ക് വരാത്ത സാഹചര്യവുമുണ്ട്. ഇനിയൊരു നിർദേശം ലഭിക്കുന്നതുവരെ സർവീസുകൾ നിർത്തിവയ്ക്കാനാണ് അധികാരികളിൽ നിന്നുള്ള നിർദേശമെന്ന് ജീവനക്കാർ പറയുന്നു. 
 
16 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് കേരളത്തിൽ എവിടെയും സാധനങ്ങൾ എത്തിക്കുമെന്നതായിരുന്നു കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി കൊറിയർ സർവീസിന്റെ പ്രത്യേകത. മാത്രമല്ല ചെലവും കുറവ്. 48 ഡിപ്പോകളിൽ പലയിടത്തും കൊറിയറിന്റെ ഓഫീസ് പൂട്ടി. സാധനങ്ങൾ അയച്ചാൽ തന്നെ എത്താൻ ദിവസങ്ങൾ എടുക്കുന്നു. സർക്കാരിന്റെ അനാസ്ഥയാണ് കൊറിയർ സർവീസ് നിലയ്ക്കാൻ കാരണമെന്നാണ് ആക്ഷേപം. 
അടുത്ത ലേഖനം
ഓണപരീക്ഷ ഓഗസ്റ്റ് 13 മുതൽ 21ന് സ്കൂൾ അടയ്ക്കും

ഒടുവില്‍ സമാധാനം തേടിയെത്തി, ഇന്ന് മുതല്‍ എന്റെ ശബ്ദം തിരെഞ്ഞെടുക്കുന്നു, പോസ്റ്റുമായി അനുപമ പരമേശ്വരന്‍, ഒരു ബ്രെയ്ക്കപ്പ് മണക്കുന്നുവെന്ന് സോഷ്യല്‍ മീഡിയ

ഒടുവില്‍ സമാധാനം തേടിയെത്തി, ഇന്ന് മുതല്‍ എന്റെ ശബ്ദം തിരെഞ്ഞെടുക്കുന്നു, പോസ്റ്റുമായി അനുപമ പരമേശ്വരന്‍, ഒരു ബ്രെയ്ക്കപ്പ് മണക്കുന്നുവെന്ന് സോഷ്യല്‍ മീഡിയചിലപ്പോഴെല്ലാം സമാധാനം കണ്ടെത്താനായി വഴിമുട്ടിയ ഇടങ്ങളെല്ലാം ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതായി വരും.

29 രാജ്യങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്ന കൃത്രിമബുദ്ധിക്കായുള്ള ലോക സംഘടന ആരംഭിച്ച് ചൈന; ഇന്ത്യ ഇല്ല

29 രാജ്യങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്ന കൃത്രിമബുദ്ധിക്കായുള്ള ലോക സംഘടന ആരംഭിച്ച് ചൈന; ഇന്ത്യ ഇല്ലമനുഷ്യരാശിക്ക് പ്രയോജനകരവും സുരക്ഷിതവും തുല്യവുമായ ഒരു ദിശയില്‍ സാങ്കേതികവിദ്യ വികസിക്കുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക എന്ന പ്രഖ്യാപിത ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ഇതിന്റെ ആരംഭം. ചടങ്ങില്‍ യുഎന്‍ സെക്രട്ടറി ജനറല്‍ അന്റോണിയോ ഗുട്ടെറസ് പങ്കെടുത്തു.

ഇറാനിലുള്ള ഇന്ത്യക്കാര്‍ ഉടന്‍ രാജ്യം വിടണം; നിര്‍ദേശവുമായി ഇന്ത്യന്‍ എംബസി

ഇറാനിലുള്ള ഇന്ത്യക്കാര്‍ ഉടന്‍ രാജ്യം വിടണം; നിര്‍ദേശവുമായി ഇന്ത്യന്‍ എംബസിഞായറാഴ്ച എക്സില്‍ ടെഹ്റാനിലെ ഇന്ത്യന്‍ എംബസി ഒരു പോസ്റ്റില്‍ ഈ വിവരങ്ങള്‍ പങ്കുവച്ചു.

എത്തനോള്‍ ഉടന്‍ ഇന്ത്യന്‍ അടുക്കളകളിലും എത്തും; രാജ്യത്തിന്റെ എത്തനോള്‍ ഉല്‍പാദന ശേഷി പ്രതിവര്‍ഷം 20 ബില്യണ്‍ ലിറ്റര്‍ കവിഞ്ഞു

എത്തനോള്‍ ഉടന്‍ ഇന്ത്യന്‍ അടുക്കളകളിലും എത്തും; രാജ്യത്തിന്റെ എത്തനോള്‍ ഉല്‍പാദന ശേഷി പ്രതിവര്‍ഷം 20 ബില്യണ്‍ ലിറ്റര്‍ കവിഞ്ഞുഎത്തനോള്‍ ഉപയോഗം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി സബ്സിഡികള്‍ നല്‍കുന്നതിനും വിതരണ ശൃംഖല കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിനുമുള്ള നിബന്ധനകള്‍ പരിശോധിക്കും.

വൈഭവിനെതിരെ എങ്ങനെ ബൗൾ ചെയ്യുമെന്ന് ചോദിച്ചില്ലെ, ആർച്ചറിന് അന്നെ മനസിലായി, പുറത്താക്കിയത് 2 തവണ !

വൈഭവിനെതിരെ എങ്ങനെ ബൗൾ ചെയ്യുമെന്ന് ചോദിച്ചില്ലെ, ആർച്ചറിന് അന്നെ മനസിലായി, പുറത്താക്കിയത് 2 തവണ !ഷോർട്ട് ബോളുകൾക്ക് മുന്നിലുള്ള താരത്തിൻ്റെ ബലഹീനതയെയാണ് ഇംഗ്ലണ്ട് ബൗളർമാർ മുതലെടുക്കുന്നത്.

ഒന്നും മെനയാകുന്നില്ലല്ലോ ബിജെപി, ജെൻ സിയെ കയ്യിലെടുക്കാൻ ഇറക്കിയ വീഡിയോയ്ക്ക് ട്രോൾമഴ

ഒന്നും മെനയാകുന്നില്ലല്ലോ ബിജെപി, ജെൻ സിയെ കയ്യിലെടുക്കാൻ ഇറക്കിയ വീഡിയോയ്ക്ക് ട്രോൾമഴനേരത്തെ പ്രക്ഷോഭസമയത്ത് തന്നെ യുവാക്കള്‍ക്കിടയിലേക്ക് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി റീലുമായി ഇറങ്ങിചെന്നിരുന്നു. കൂടുതല്‍ നേതാക്കള്‍ ഇന്‍സ്റ്റഗ്രാമില്‍ സജീവമാകണമെന്നും ഭരണനേട്ടങ്ങള്‍ യുവാക്കളില്‍ എത്തിക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.

കുച്ചുപുച്ചുമാരെല്ലാം ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലെത്തി, സജീവമായി ബിജെപി നേതാക്കൾ, 4 ദിവസം കൊണ്ട് മോദി നേടിയത് 40 ലക്ഷം ഫോളോവേഴ്സിനെ

കുച്ചുപുച്ചുമാരെല്ലാം ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലെത്തി, സജീവമായി ബിജെപി നേതാക്കൾ, 4 ദിവസം കൊണ്ട് മോദി നേടിയത് 40 ലക്ഷം ഫോളോവേഴ്സിനെമുതിര്‍ന്ന തലമുറയെ വാട്‌സാപ്പ് വഴിയും മില്ലേനിയല്‍ തലമുറയെ ഫേസ്ബുക്കിലും പിടിച്ചുനിര്‍ത്താന്‍ സാധിച്ചപ്പോള്‍ അരാഷ്ട്രീയരാണെന്ന തോന്നല്‍ കൊണ്ട് ജെന്‍സിയുമായി സംവദിക്കാന്‍ മടിച്ചുനിന്നത് തിരിച്ചടിയായെന്ന വിലയിരുത്തലിലാണ് പുതിയ നീക്കം.

പാക് അധീന കശ്മീരിൽ അസ്വസ്ഥത പുകയുന്നു, പ്രതിഷേധക്കാർക്കെതിരെ ഏറ്റുമുട്ടി പാക് സുരക്ഷാസേന, 20 മരണം

പാക് അധീന കശ്മീരിൽ അസ്വസ്ഥത പുകയുന്നു, പ്രതിഷേധക്കാർക്കെതിരെ ഏറ്റുമുട്ടി പാക് സുരക്ഷാസേന, 20 മരണംതിരെഞ്ഞെടുപ്പ് ബഹിഷ്‌കരിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള ജനകീയ പ്രതിഷേധങ്ങള്‍ അടിച്ചമര്‍ത്താന്‍ പാക് സുരക്ഷാസേന നടത്തിയ ശ്രമത്തില്‍ 20 പേര്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടു. അന്‍പതോളം പേര്‍ക്ക് പരിക്കേറ്റു.

യുഡിഎഫ് സർക്കാരിന്റെ പിടിപ്പുകേട്; കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി കൊറിയർ സർവീസും നിലച്ചു

യുഡിഎഫ് സർക്കാരിന്റെ പിടിപ്പുകേട്; കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി കൊറിയർ സർവീസും നിലച്ചുകെ.എസ്.ആർ.ടി.സി കൊറിയർ സർവീസ് നിലച്ചത് സാധാരണക്കാർക്കു അടിയാകുന്നു. പുതിയ സർക്കാർ അധികാരത്തിലെത്തിയതിനു പിന്നാലെയാണ് കൊറിയർ സർവീസ് താറുമാറായത്. കഴിഞ്ഞ ഏതാനും ദിവസങ്ങളായി കൊറിയർ സർവീസിൽ ബുക്കിങ് എടുക്കുന്നില്ല.

ഓണപരീക്ഷ ഓഗസ്റ്റ് 13 മുതൽ 21ന് സ്കൂൾ അടയ്ക്കും

ഓണപരീക്ഷ ഓഗസ്റ്റ് 13 മുതൽ 21ന് സ്കൂൾ അടയ്ക്കുംസംസ്ഥാനത്തെ പൊതുവിദ്യാലയങ്ങളിലെ ഓണപരീക്ഷ ഓഗസ്റ്റ് 13 മുതല്‍. എല്‍ പി, യുപി, ഹൈസ്‌കൂള്‍ വിഭാഗങ്ങളിലാണ് 13ന് പരീക്ഷ തുടങ്ങുക. ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി ക്ലാസുകളില്‍ പഠിക്കുന്നവര്‍ക്ക് 14നാണ് പരീക്ഷ തുടങ്ങുക.