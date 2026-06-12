പസഫിക് സമുദ്രത്തില് എല് നിനോ എത്തി
നിലവില് ഭൂമധ്യരേഖാ പസഫിക് സമുദ്രത്തില് എല് നിനോ സാഹചര്യങ്ങള് നിലനില്ക്കുന്നു തെക്കുപടിഞ്ഞാറന് മണ്സൂണ് (കാലവര്ഷം) സമയത്ത് ഇത് കൂടുതല് ശക്തിപ്പെടാന് സാധ്യത. സമുദ്രോപരിതലത്തിലെ താപവര്ധനവിനോട് അന്തരീക്ഷം പ്രതികരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളതിനാല് സമുദ്ര-അന്തരീക്ഷ വ്യവസ്ഥകള് ഇപ്പോള് എല് നിനോ സ്വഭാവം പ്രകടിപ്പിച്ചു തുടങ്ങി.
ജൂണ് മാസത്തോടെ പസഫിക്കിലെ താപനില എല് നിനോ പരിധിയെ മറികടന്നു. ഏപ്രില്-മെയ്-ജൂണ് (AMJ) മാസങ്ങളിലെ മൂന്ന് മാസത്തെ ശരാശരി താപനില വ്യതിയാനം എല് നിനോ പരിധിയായ 0.5 ഡിഗ്രി സെല്ഷ്യസിന് മുകളിലെത്തി. കാലവര്ഷ സീസണില് മിതമായതോ ശക്തമായതോ ആയ (Moderate to Strong) എല് നിനോ- യ്ക്ക് സാധ്യത
നിലവില് ഇന്ത്യന് മഹാസമുദ്രത്തില് 'ന്യൂട്രല്' (Neutral IOD) അഥവാ സാധാരണ സാഹചര്യമാണ് നിലനില്ക്കുന്നത്. കാലവര്ഷം അവസാനിക്കുന്നത് വരെ ഈ ന്യൂട്രല് അവസ്ഥ തന്നെ തുടരാനാണ് സാധ്യതയെന്ന് മണ്സൂണ് മിഷന് കപ്പിള്ഡ് ഫോര്കാസ്റ്റ് സിസ്റ്റം (MMCFS) സൂചിപ്പിക്കുന്നു.