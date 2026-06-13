  1. വാര്‍ത്താലോകം
  2. വാര്‍ത്ത
  3. കേരള വാര്‍ത്ത
  4. IMD confirms arrival of El Nino
Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Saturday, 13 June 2026 (08:42 IST)

എല്‍ നിനോയുടെ വരവ് ഐഎംഡി സ്ഥിരീകരിച്ചു; ഇന്ത്യയിലെ മണ്‍സൂണിന് സംഭവിക്കാന്‍ പോകുന്നത് ഇതാണ്

Kerala Weather Red Alert May 6, Kerala, Weather, Heavy Rain, Kerala Rains, Kerala Weather Alerts in Malayalam, കാലവർഷം, അതിതീവ്ര മഴ
BY: ശ്രീനു എസ്
Publish: Sat, 13 Jun 2026 (08:42 IST) Updated: Sat, 13 Jun 2026 (08:45 IST)
google-news
ഈ വര്‍ഷം ഇന്ത്യയില്‍ മണ്‍സൂണിന് പുതിയ വെല്ലുവിളികള്‍ നേരിടേണ്ടി വന്നേക്കാം. പസഫിക് സമുദ്രത്തില്‍ എല്‍ നിനോ പ്രതിഭാസം വികസിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും വരും മാസങ്ങളില്‍ ഇത് കൂടുതല്‍ ശക്തമാകുമെന്നും ഇന്ത്യന്‍ കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് (IMD) ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഇന്ത്യയിലെ മഴക്കുറവ്, വരള്‍ച്ച ദൈര്‍ഘ്യം, ചൂട് കൂടിയ കാലാവസ്ഥ എന്നിവയുമായി എല്‍ നിനോ പലപ്പോഴും ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതിനാല്‍ ഇത് പ്രധാനമാണ്. ചില വര്‍ഷങ്ങളില്‍ ഇത് പല പ്രദേശങ്ങളിലും വരള്‍ച്ചയ്ക്കുള്ള സാധ്യത വര്‍ദ്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. തെക്കുപടിഞ്ഞാറന്‍ മണ്‍സൂണിനെ ഇത് എങ്ങനെ ബാധിക്കുമെന്ന് കാലാവസ്ഥാ വിദഗ്ധര്‍ ഇപ്പോള്‍ സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. 
 
അടുത്ത കുറച്ച് മാസങ്ങളില്‍ പസഫിക് സമുദ്രത്തില്‍ സാധാരണയേക്കാള്‍ കൂടുതല്‍ ചൂട് തുടരുമെന്ന് കാലാവസ്ഥാ മാതൃകകള്‍ കാണിക്കുന്നു. ജൂലൈ മുതല്‍ സെപ്റ്റംബര്‍ വരെയുള്ള കാലയളവില്‍ ഇത് മിതമായതോ ശക്തമോ ആകുമെന്ന് വിദഗ്ദ്ധര്‍ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഈ സമയത്താണ് ഇന്ത്യയിലെ മണ്‍സൂണ്‍ മഴയുടെ ഭൂരിഭാഗവും ലഭിക്കുന്നത്.
 
എല്‍ നിനോ പലപ്പോഴും ഇന്ത്യയിലെ സാധാരണ മഴയേക്കാള്‍ കുറവാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. എല്‍ നിനോ വര്‍ഷങ്ങളില്‍ പല പ്രദേശങ്ങളിലെയും കൃഷി, ജലസംഭരണം, ദൈനംദിന ജീവിതം എന്നിവയെ ബാധിക്കും. എന്നിരുന്നാലും മണ്‍സൂണ്‍ എല്‍ നിനോയെ മാത്രമല്ല, നിരവധി കാലാവസ്ഥാ ഘടകങ്ങളെയും ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്ന് ഐഎംഡി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. അതിനാല്‍ സീസണ്‍ പുരോഗമിക്കുമ്പോള്‍ അതിന്റെ കൃത്യമായ ആഘാതം കൂടുതല്‍ വ്യക്തമാകും.
About Writer
ശ്രീനു എസ്
6 year in webdunia, areas of expertise - Politics, health, astrology.... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക

സംസ്ഥാനത്ത് ഷിഗെല്ല പടരുന്നു; ജാഗ്രത പാലിക്കുക

സംസ്ഥാനത്ത് ഷിഗെല്ല പടരുന്നു; ജാഗ്രത പാലിക്കുകകഴിഞ്ഞദിവസം സ്‌കൂളിലെ തന്നെ മൂന്ന് കുട്ടികൾക്ക് ഷിഗല്ല സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു

കോൺഗ്രസ് പിന്നിൽ നിന്ന് കുത്തുന്നവർ; ഡിഎംകെ-ആം ആദ്മി മുന്നണിയിലേക്ക് സിപിഎം എത്തുമോ?

കോൺഗ്രസ് പിന്നിൽ നിന്ന് കുത്തുന്നവർ; ഡിഎംകെ-ആം ആദ്മി മുന്നണിയിലേക്ക് സിപിഎം എത്തുമോ?കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾ ആം ആദ്മി നേതാവ് അരവിന്ദ് കെജ്രിവാളിനെ വേട്ടയാടിയപ്പോൾ അതിനൊപ്പം കൂടിയവരാണ് കോൺഗ്രസ്

ജോലി പോകുമോ?, മൂന്ന് വർഷത്തിനകം ജീവനക്കാരിൽ പകുതിയും എ ഐ ഏജൻ്റാകും, ഇന്ത്യൻ ഐടി മേഖലയെ ഞെട്ടിച്ച് ടിസിഎസ്

ജോലി പോകുമോ?, മൂന്ന് വർഷത്തിനകം ജീവനക്കാരിൽ പകുതിയും എ ഐ ഏജൻ്റാകും, ഇന്ത്യൻ ഐടി മേഖലയെ ഞെട്ടിച്ച് ടിസിഎസ്ടിസിഎസിന്റെ 31-ാമത് വാര്‍ഷിക ജനറല്‍ മീറ്റിംഗിലാണ് ചന്ദ്രശേഖരന്‍ ഈ നിര്‍ണായക പരാമര്‍ശം നടത്തിയത്.

ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി സംഘപരിവാറിനു വഴങ്ങുന്നോ? സെനറ്റ് നിയമനം വിവാദത്തിൽ

ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി സംഘപരിവാറിനു വഴങ്ങുന്നോ? സെനറ്റ് നിയമനം വിവാദത്തിൽബിജെപി ദേശീയ സമിതി അംഗം ജെ.പ്രമീളാദേവി ഉൾപ്പെടെ 19 സംഘപരിവാർ അനുകൂലികളെയാണ് ഗവർണർ സെനറ്റിലേക്ക് നോമിനേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്

കെഎസ്ആർടിസിയിലെ സൗജന്യയാത്ര, ആദ്യ 100 ദിനം ഓർഡിനറി ബസുകളിൽ മാത്രം, പിന്നീട് മറ്റ് ബസുകളിലും!

കെഎസ്ആർടിസിയിലെ സൗജന്യയാത്ര, ആദ്യ 100 ദിനം ഓർഡിനറി ബസുകളിൽ മാത്രം, പിന്നീട് മറ്റ് ബസുകളിലും!മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശനും ഗതാഗത മന്ത്രി സിപി ജോണും നടത്തിയ ചര്‍ച്ചയിലാണ് ധാരണയായത്.

സംസ്ഥാനത്ത് പകര്‍ച്ചവ്യാധികള്‍ പടരുന്നതിനിടെ അവധി ചോദിച്ചു; ആരോഗ്യ വകുപ്പ് ഡയറക്ടറെ മാറ്റി

സംസ്ഥാനത്ത് പകര്‍ച്ചവ്യാധികള്‍ പടരുന്നതിനിടെ അവധി ചോദിച്ചു; ആരോഗ്യ വകുപ്പ് ഡയറക്ടറെ മാറ്റിപകര്‍ച്ചവ്യാധി സമയത്ത് റീന 15 ദിവസം അവധി ചോദിച്ചതില്‍ ആരോഗ്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി കെ മുരളീധരന് അതൃപ്തി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്.

നിപയെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിൽ സർക്കാരിനു വീഴ്ച; അത്യന്തം ശോചനീയമായ നിലയെന്ന് പിണറായി

നിപയെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിൽ സർക്കാരിനു വീഴ്ച; അത്യന്തം ശോചനീയമായ നിലയെന്ന് പിണറായിസംസ്ഥാനത്ത് വീണ്ടും നിപ സ്ഥിരീകരിച്ച് സാഹചര്യത്തിൽ ആരോഗ്യവകുപ്പ് വേണ്ടത്ര ജാഗ്രത പുലർത്തുന്നില്ലെന്ന ആരോപണവുമായി പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയൻ. രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ട് രണ്ട് ദിവസം ആയിട്ടും ആരോഗ്യമന്ത്രി സ്ഥലത്തെത്താത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് പിണറായി ചോദിച്ചു.

ഹോര്‍മുസ് കടലിടുക്ക് മുതല്‍ ആണവകരാര്‍ വരെ: അമേരിക്കയും ഇറാനും ഒപ്പുവെക്കാന്‍ പോകുന്ന 5 കരാറുകള്‍

ഹോര്‍മുസ് കടലിടുക്ക് മുതല്‍ ആണവകരാര്‍ വരെ: അമേരിക്കയും ഇറാനും ഒപ്പുവെക്കാന്‍ പോകുന്ന 5 കരാറുകള്‍ഇരുപക്ഷവും ഇതുവരെ ഒരു കരാറിലേക്ക് ഒരിക്കലും അടുത്തിട്ടില്ല എന്ന് ഇറാന്‍ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി അബ്ബാസ് അരഘ്ചി പറഞ്ഞു. യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപും ഇതേ വികാരം പ്രകടിപ്പിച്ചു.

കേരളത്തിനു പനിക്കുന്നു; മഴക്കാലപൂർവ്വ ശുചീകരണം പാളിയത് തിരിച്ചടിയായി

കേരളത്തിനു പനിക്കുന്നു; മഴക്കാലപൂർവ്വ ശുചീകരണം പാളിയത് തിരിച്ചടിയായിപനിച്ചു വിറച്ച് കേരളം. ഇന്നലെ (വെള്ളി) മാത്രം സംസ്ഥാനത്ത് പനിയെ തുടർന്ന് ചികിത്സ തേടിയത് 12,441 പേർ. 56 പേർക്കു ഡെങ്കിപ്പനി സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജാഗ്രത വേണമെന്നാണ് ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെ നിർദേശം.

യുഎസ് ആക്രമണത്തില്‍ മൂന്ന് ഇന്ത്യന്‍ നാവികര്‍ കൊല്ലപ്പെട്ട സംഭവം; ജയ്ശങ്കര്‍ റൂബിയോയെ വിളിച്ച് പ്രതിഷേധം രേഖപ്പെടുത്തി

യുഎസ് ആക്രമണത്തില്‍ മൂന്ന് ഇന്ത്യന്‍ നാവികര്‍ കൊല്ലപ്പെട്ട സംഭവം; ജയ്ശങ്കര്‍ റൂബിയോയെ വിളിച്ച് പ്രതിഷേധം രേഖപ്പെടുത്തിവിദേശകാര്യ മന്ത്രി സുബ്രഹ്മണ്യം ജയശങ്കര്‍ ഈ വിഷയം നേരിട്ട് യുഎസ് സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി മാര്‍ക്കോ റൂബിയോയുമായി ഉന്നയിച്ചുവെന്നും വാണിജ്യ കപ്പലുകള്‍ക്ക് നേരെയുള്ള ആക്രമണങ്ങള്‍ ന്യായീകരിക്കാനാവില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.