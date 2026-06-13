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എല് നിനോയുടെ വരവ് ഐഎംഡി സ്ഥിരീകരിച്ചു; ഇന്ത്യയിലെ മണ്സൂണിന് സംഭവിക്കാന് പോകുന്നത് ഇതാണ്
ഈ വര്ഷം ഇന്ത്യയില് മണ്സൂണിന് പുതിയ വെല്ലുവിളികള് നേരിടേണ്ടി വന്നേക്കാം. പസഫിക് സമുദ്രത്തില് എല് നിനോ പ്രതിഭാസം വികസിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും വരും മാസങ്ങളില് ഇത് കൂടുതല് ശക്തമാകുമെന്നും ഇന്ത്യന് കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് (IMD) ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഇന്ത്യയിലെ മഴക്കുറവ്, വരള്ച്ച ദൈര്ഘ്യം, ചൂട് കൂടിയ കാലാവസ്ഥ എന്നിവയുമായി എല് നിനോ പലപ്പോഴും ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതിനാല് ഇത് പ്രധാനമാണ്. ചില വര്ഷങ്ങളില് ഇത് പല പ്രദേശങ്ങളിലും വരള്ച്ചയ്ക്കുള്ള സാധ്യത വര്ദ്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. തെക്കുപടിഞ്ഞാറന് മണ്സൂണിനെ ഇത് എങ്ങനെ ബാധിക്കുമെന്ന് കാലാവസ്ഥാ വിദഗ്ധര് ഇപ്പോള് സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.
അടുത്ത കുറച്ച് മാസങ്ങളില് പസഫിക് സമുദ്രത്തില് സാധാരണയേക്കാള് കൂടുതല് ചൂട് തുടരുമെന്ന് കാലാവസ്ഥാ മാതൃകകള് കാണിക്കുന്നു. ജൂലൈ മുതല് സെപ്റ്റംബര് വരെയുള്ള കാലയളവില് ഇത് മിതമായതോ ശക്തമോ ആകുമെന്ന് വിദഗ്ദ്ധര് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഈ സമയത്താണ് ഇന്ത്യയിലെ മണ്സൂണ് മഴയുടെ ഭൂരിഭാഗവും ലഭിക്കുന്നത്.
എല് നിനോ പലപ്പോഴും ഇന്ത്യയിലെ സാധാരണ മഴയേക്കാള് കുറവാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. എല് നിനോ വര്ഷങ്ങളില് പല പ്രദേശങ്ങളിലെയും കൃഷി, ജലസംഭരണം, ദൈനംദിന ജീവിതം എന്നിവയെ ബാധിക്കും. എന്നിരുന്നാലും മണ്സൂണ് എല് നിനോയെ മാത്രമല്ല, നിരവധി കാലാവസ്ഥാ ഘടകങ്ങളെയും ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്ന് ഐഎംഡി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. അതിനാല് സീസണ് പുരോഗമിക്കുമ്പോള് അതിന്റെ കൃത്യമായ ആഘാതം കൂടുതല് വ്യക്തമാകും.